Viaje no feriado da Páscoa a partir de R$ 422

Confira os dez destinos preferidos dos baianos para curtir no feriado

Passada a ressaca do Carnaval e ainda quitando as dívidas da folia, já tem gente pensando no próximo feriadão e nas oportunidades para viajar de novo, afinal são mais oito feriados nacionais este ano. O próximo deles é a Páscoa e, com planejamento, e um pouco de disciplina nas finanças, você já pode pensar em escolher a próxima parada. Pensando nisso, o CORREIO listou os 10 destinos preferidos dos baianos no período, vendidos a partir de R$ 422, entre os dias 30 de março e 1º de abril.

A lista abaixo foi feita com base em dados das agências Maximilha, Booking.com, Kayak, Decolar.com e CVC. Todos os hotéis e pousadas dos pacotes têm wi-fi e café da manhã incluso.

O primeiro passo antes de embarcar é, de acordo com a presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens na Bahia (Abav), Ângela Carvalho, pesquisar previamente os valores cobrados pelas passagens. O preço dos roteiros é elevado em feriados, explica, pois os empresários já sabem da demanda acima do normal. Cautela, portanto, nunca é demais. Outro cuidado, recomenda Ângela, é planejar a data de retorno. Voltar no dia 2 de abril de Porto Seguro, um dos municípios favoritos na Páscoa, pode custar, por exemplo, quase metade do preço de um retorno planejado para o dia 1º de abril.

As oscilações também ocorrem porque, na lista da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis na Bahia (Abih), a Páscoa é o terceiro feriado com maior ocupação hoteleira. No período, a Abih estima 100% da ocupação hoteleira em Porto Seguro, Lençóis, Morro de São Paulo e Itacaré, quatro dos dez destinos mais escolhidos pelos soteropolitanos. “O feriado da Páscoa tem essa coisa boa que é começar na sexta-feira. É um incentivo a quem quer viajar”, afirma Glicério Lemos, presidente da entidade.

Porto Seguro

A alternativa mais barata para curtir Porto Seguro, no sul da Bahia, é optar pelo combo viagem de ônibus + Hotel Fênix Porto Seguro. O preço de duas passagens de ida e volta de Porto Seguro a Salvador custa R$ 437,11 (ida/volta duas pessoas) e a hospedagem na pousada, por R$ 202,90 com entrada no dia 30 de março às 14h e saída no mesmo horário, no dia 1º de abril. A viagem custará, ao todo, R$ 1.003,50. Quem quiser evitar as 11 horas e meia de estrada tem como opção mais em conta um pacote oferecido pelo Decolar.com, com voo da Azul que sai de Salvador às 23h50 e chega à 0h50. O retorno da terra do descobrimento para a capital baiana ocorre às 9h do dia 1º e, após escala em Belo Horizonte, chega em Salvador às 12h. A viagem custará R$ 2.040 e os turistas ficarão hospedados na Aldeia do Sossego, a 15 km do centro de Porto Seguro. Também é uma alternativa para quem quiser economizar ainda mais adiar o retorno para o dia 2 e comprar o pacote com a pousada Villa Real Baiana, a cinco minutos do Centro Cultural Porto Seguro, com o mesmo horário de ida e retorno programados para 5h40, com chegada estimada em 6h40 em Salvador. O valor total é de R$ 1.126, em razão do dia útil.

Foto: Divulgação/Sec de Turismo

Itacaré

A opção mais barata é se hospedar na Pousada Navio, a 500 metros do centro da cidade e cercada por Mata Atlântica. A estada custa R$ 220 para dois adultos, em oferta da Booking.com. Para chegar a Itacaré, o mais barato é viajar de ferry até o Terminal de Bom Despacho, por R$ 6,70 a passagem. De lá, o turista pode pagar uma passagem de R$ 44 para chegar a Itacaré. É uma das mais baratas para ir no feriado: ida e volta e hospedagem custarão R$ 422,80.

Natal

Voo da Azul com escala em Recife. Sai de Salvador às 10h45, chega em Recife 12h5, decola 13h40 e chega 14h45 em Natal, no dia 30 de março. A volta também é com escala e está marcada para 11h30. A chegada em Recife ocorre às 12h30 e a partida da capital pernambucana às 13h20. Você deve chegar em Salvador 14h45. O valor é R$ 2.250. O hotel mais em conta é o Caminho do Mar, a 1 km da praia, por R$ 189 reais durante dois dias, com entrada às 14h e saída às 12h, no dia 1º de abril. Hotel + hospedagem custarão, para duas pessoas, R$ 2.439. O preço do voo no dia 2 de abril também é mais barato. Com saída 10h45 em Salvador e chegada em Natal 14h45 do dia 30 de março. Na viagem de volta, a saída de Natal acontece às 15h15 e a chegada a Salvador às 20h05. Os dois têm escala. O preço de duas passagens é R$ 1.480. Mais o custo da hospedagem, R$ 239 por três dias, o total cai para R$ 1.728.

São Paulo

A escolha mais barata para quem pretende passar o feriado na terra da garoa é fazer a reserva do hotel e a compra das passagens separadamente. O hotel mais em conta é o Ibis, localizado no Morumbi. A hospedagem custa, para duas pessoas, R$ 230,26, e a compra pode ser feita no site do hotel ou no Booking.com. Para chegar a São Paulo, os voos mais em conta são o que sai de Salvador às 3h30 e chega 6h05 em São Paulo e o que retorna da capital paulista às 11h10, no dia 1º de abril, e chega 13h45 em Salvador. As passagens custam R$ 1.221 para duas pessoas. Junto à hospedagem, a viagem sairá por 1.451,26.

Fortaleza

O mais vantajoso, se você quer embarcar no dia 30 de março e retornar no dia 1º de abril, é embarcar em um voo da Latam que sai às 7h de Salvador e chega às 8h50 em Fortaleza. O horário marcado para o retorno é 11h10 e o custo de ida e volta para dois adultos é de R$ 1.767. Já a Pousada Netuno Beach Hotel é a mais em conta para reduzir os gastos na viagem, oferecida pelo Booking.com, CVC e Kayak. Na Avenida Beira Mar, a pousada cobra R$ 218 por duas diárias. Ao todo, o gasto é de R$ 1.975. Mas, se você puder prorrogar o retorno para casa, a viagem fica mais barata. Com o mesmo horário de ida e volta marcada para 4h05, o preço das passagens cai para R$ 1.285 e a viagem passa a custar R$ 1.612.

Recife

Também é mais vantajoso evitar a compra de pacotes. A Azul tem um voo programado para deixar Salvador às 15h20 e chegar à capital pernambucana 16h40. No retorno, o horário de partida é 13h20. O preço das passagens para duas pessoas é R$ 788,82. Já o Hotel Enseada Boa Viagem, na orla mais famosa da cidade, tem quartos para duas pessoas por R$ 353 durante a Páscoa. Toda a viagem custará R$ 1.141.

Balneário Camboriú

Para chegar ao balneário, em Santa Catarina, a dica é viajar de avião até o Aeroporto Internacional de Navegantes, que fica distante 16 km de Balneário. Chegando lá, o viajante pode ir até seu destino final de táxi, ônibus ou translados ligados ao próprio aeroporto. Na Avianca, o preço para dois passageiros adultos custa R$ 2.060 e pode ser parcelado em até seis vezes. O viajante pode sair de Salvador às 11h40 do dia 30 de março e chegar a Balneário Camboriú às 19h. O voo possui escala em São Paulo com duração de 3h30. Na volta, o passageiro sai de Balneário às 10h20 do dia 1º e chega a Salvador às 15h05. Também há uma parada em Guarulhos, com duração de 1h05. O hotel mais em conta no período é o Rezende Suites Hotel. Duas diárias no local custam R$ 525, valor que pode ser parcelado em até quatro vezes. O hotel fica a oito minutos a pé da praia. Estão inclusos wi-fi e café da manhã.

Foto: Reprodução

Rio de Janeiro

A forma mais barata de ir ao Rio de Janeiro no dia 30 de março e retornar dia 1º de abril a Salvador é comprar um pacote vendido para duas pessoas pelo Decolar.com por R$ 1.370. A hospedagem oferecida é no Arcos Palace Hotel, no tradicional bairro da Lapa, e o voo de ida está marcado para as 4h40, com chegada prevista para as 6h50. Já o retorno para casa está programado para 16h50. Se puder prorrogar o retorno para o dia 2 de abril, ainda melhor. No mesmo hotel, o valor cai para R$ 1.258. A única mudança é o horário de volta para Salvador, marcado para as 21h35.

Morro de São Paulo

Ir para Morro de São Paulo, em Cairu, não sai por menos de R$ 750. O valor equivale a hospedagem para duas pessoas na Pousada Estrela do Mar, anunciada pela CVC, e aos preços da travessia de ferry até Bom Despacho, da passagem do ônibus até Valença, da lanchinha ou do barco até Morro e dos R$ 15 da taxa obrigatória de entrada. A pousada está a um minuto de caminhada da praia e a um quilômetro do centro, e o período sai por R$ 544. Primeiro, o turista deve atravessar o Terminal de Bom Despacho, por R$ 6,70, e pegar um ônibus no Terminal Rodoviário de Bom Despacho até Valença, por R$ 30. De lá, pegar um barco, por R$ 7,40 cada tíquete, que demora aproximadamente 1 hora e meia para chegar a Morro. No caso do barco, uma viagem a dois custa R$ 750. Já se a escolhida for uma lanchinha, por R$ 14,65 a passagem, o valor sobe para R$ 779 e o tempo de viagem cai para 40 minutos. Também é uma opção pegar um ônibus da Rodoviária de Salvador até Valença, em uma viagem que dura, em média, 4 horas. A passagem custa R$ 55 e, ao chegar em Valença, será necessário viajar no barco ou na lancha. No primeiro caso, o custo total é de R$ 808, no segundo, sobe para R$ 823,30.

Foto: Divulgação

Lençóis

Para aproveitar a Páscoa na tranquilidade da Chapada Diamantina, a localidade preferida dos soteropolitanos é Lençóis. E, para curtir a folga, é necessário desembolsar pelo menos R$ 920,99. A passagem custa R$ 85,32 cada e, para uma viagem em dupla, o custo é de R$ 341,28. Já o preço pela hospedagem na Pousada Aldeia do Sossego, a sete minutos do centro de Lençóis e a dois minutos do Serrano, uma das trilhas mais curtas para se fazer na cidade, é R$ 579,71.



* Fernanda Lima com supervisão da editora Lucy Barreto