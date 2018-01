Violão de Caetano Veloso e equipamentos são levados em assalto no sul da Bahia

Roubo aconteceu por volta das 19h deste domingo (14)

O violão de Caetano Veloso também foi levado durante o roubo aos equipamentos do show 'Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso', na noite deste domingo (14), em Maraú, no sul do estado. O roubo aconteceu por volta das 19h, quando o carro seguia em em direção ao Rio de Janeiro.

Inicialmente, a produção informou que os instrumentos estavam sendo levados em um caminhão, mas depois corrigiu a informação. Os equipamentos estavam sendo levados em um Gol Preto 2009 (LRN-3352), que estava com um trailler acoplado (KXS-8383), onde também estavam instrumentos. A informação do roubo foi compartilhada nas redes sociais do cantor.

De acordo com a Uns Produções, o motorista foi abordado por homens fortemente armados, que levaram os veículos, além do celular dele. O condutor não foi agredido na ação. Ainda de acordo com a produção, os equipamentos sempre são transportados no mesmo carro durante a turnê, todo país.

O caso já foi comunicado à polícia. Estavam no carro dois violões (sendo um acústico Tessarin), um violoncelo, um baixo, um teclado, iluminação, telão, figurinos e cenário. A assessoria da Polícia Civil informou que equipes das 6ª e 7ª Coordenadorias de Polícia do Interior (Coorpins de Itabuna e Ilhéus) estão em diligências.

Imagem do carro foi publicada nas redes sociais do cantor

(Foto: Reprodução/Instagram)

Caetano e os filhos se apresentaram no sábado (13), em um show na Concha Acústica, e próxima apresentação da turnê está prevista para acontecer no dia 28 de janeiro, no Rio de Janeiro.

Muitos fãs do cantor demonstraram solidariedade e publicaram mensagens. "To torcendo.pra quem roubou nao consiga repassar, E se repassar que Caetano e filhos recupere tudo estou na torcida!!! Amei o show na concha!!!", escreveu uma fã.

Show

Cerca de 5 mil pessoas lotaram a Concha Acústica no último sábado para assistir a apresentação de Caetano e seus filhos Moreno, 44, Zeca, 25, e Tom, 20.

O clima de tranquilidade e de muita nostalgia tomou conta do local e do público, que, sentado, cantarolou em coro a maioria das músicas do show. Aplaudiram também Caetano falar da felicidade de estar mais uma vez aqui na cidade com os filhos.