Wizards estraga estreia natalina do Celtics

Time de Washington bateu o de Boston por 111x103 dentro da casa do rival, que nunca havia feito um jogo no dia de Natal pela NBA

Naquele que foi o seu primeiro jogo em casa durante uma rodada de Natal na NBA, o Boston Celtics foi derrotado pelo Washington Wizards por 111x103, na madrugada desta terça (26), e acabou deixando a liderança da Conferência Leste. O resultado fez os Celtics cair para a segunda posição, agora com dez derrotas em 37 partidas, enquanto o novo líder passou a ser o Toronto Raptors, que tem 23 triunfos e oito reveses.



Bradley Beal, cestinha com 25 pontos, e John Wall, com 21 pontos e 14 assistências comandaram o Wizards. Pelo lado do Celtics, que amargou a sua terceira derrota nos últimos quatro jogos e a sexta em uma sequência de 11 partidas, Kyrie Irving e Jayson Tatum contabilizaram 20 pontos cada.



Se por um lado o Celtics foi surpreendido, o Houston Rockets não conseguiu segurar o Oklahoma City Thunder, fora de casa, e caiu por 112x107 em outro duelo realizado na rodada noturna de Natal. Assim, o Rockets passou a somar sete derrotas em 32 partidas e seguiu na vice-liderança da Conferência Oeste, no qual o Golden State Warriors abriu um pouco mais de vantagem no topo, com 27 triunfos em 34 jogos, ao bater o Cleveland Cavaliers, em casa, por 99x92, também na rodada de Natal.