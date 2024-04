FUTEBOL

Luis Enrique elogia rápida adaptação de Beraldo, ex-São Paulo, no PSG

"É um jogador do futuro para o Paris Saint-Germain"

Estadão

Publicado em 26 de abril de 2024 às 11:36

Beraldo Crédito: Reprodução/Twitter PSG

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fez elogios ao zagueiro brasileiro Lucas Beraldo, ex-São Paulo, nesta sexta-feira. O treinador espanhol se disse surpreso com a rápida adaptação do jogador de apenas 20 anos ao futebol francês nesta sua primeira temporada na Europa.

"Lucas Beraldo é um reforço muito bom. Se levar em conta que é um jogador jovem, que vem do Brasil, que não conhece ninguém aqui, que não fala francês... Ele teve uma adaptação extraordinária. Ele é um jogador do futuro para o Paris Saint-Germain", declarou Luis Enrique, em entrevista coletiva.

Beraldo desembarcou no clube de Paris em janeiro deste ano. Logo na estreia, ajudou a equipe a levantar a taça da Supercopa da França, na primeira semana de 2024. A negociação fez de Beraldo o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro, no valor de 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões no câmbio da época).

O bom rendimento no São Paulo e também no PSG deram ao defensor sua primeira chance na seleção brasileira neste ano, sob o comando do técnico Dorival Júnior, com quem ele trabalhou no time brasileiro.