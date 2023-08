Prefeito anuncia abertura da Escola Digital de Salvador durante o Agenda Bahia

Prefeito de Salvador, Bruno Reis anunciou a abertura da Escola Digital. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Salvador terá uma Escola Digital que vai oferecer cursos técnicos, de extensão universitária e de formação executiva para a população. A implantação começa em setembro e é fruto de uma parceria entre a Prefeitura e o Senai Cimatec. A novidade foi anunciada durante a 14ª edição do Agenda Bahia 2023, realizada sexta-feira. A cidade também está instalando uma Infovia, que terá 800 km de conexão por fibra óptica.



O tema do evento deste ano foi ‘Conectados’, e a cerimônia começou com a assinatura de um compromisso para neutralizar as emissões de gás carbônico (CO2) geradas pelo Agenda Bahia. O documento foi assinado pelo diretor do grupo Solví na Bahia, Ângelo Castro, e pela sócia diretora do CORREIO, Renata Correia. A gestora destacou a importância das conexões e da comunicação nos negócios.

“A comunicação se dá de diversas formas e, hoje, existem inúmeras maneiras de se comunicar, e todas elas se complementam. A conexão é essencial, e para os negócios é extremamente necessário. O Agenda Bahia vai estimular os empresários e as pessoas que estão no ambiente empresarial a refletir sobre como a conexão pode aprimorar seus negócios”, afirmou.

Renata Correia e Ângelo Castro: compromisso de neutralizar as emissões de gás carbônico geradas pelo Agenda Bahia. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Foi por conta desse tipo de conteúdo que a técnica em Contabilidade Núbia Ribeiro, 42 anos, saiu de casa. Ela faz mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação e participou pela primeira vez do Agenda Bahia. “O evento é muito oportuno e agrega muito, porque temos que estar com o olhar diferente, sustentável e inovador para o futuro”, comentou.

A assistente de Recursos Humanos Geilza Carneiro, 45, assistiu ao Fórum ESG promovido pelo CORREIO, em maio, e resolveu participar também do Agenda Bahia. “Vim para acompanhar a discussão, fazer network e conhecer novas oportunidades. Existem pessoas nos diversos ramos do comércio e da indústria que já estão pensando o futuro e é bom ouvir e conhecer as possibilidades”.

Escola Digital

O prefeito Bruno Reis discursou na abertura do evento e citou iniciativas que Salvador tem realizado para modernizar a matriz econômica, a exemplo da implantação da Infovia com 800 km de conexão de internet fibra óptica, que deve ser concluída até o final do ano; o programa Salvador Tech, que oferece capacitação profissional em tecnologia; e a implantação do Hub Salvador, estrutura no Comércio para abrigar empreendimentos de inovação.

“Hoje, há uma carência no mercado de profissionais da área de inovação e tecnologia. E é justamente por isso que vamos agora, no mês de setembro, anunciar a implantação da Escola Digital de Salvador, uma parceria da Prefeitura com o Senai Cimatec. O objetivo é que, com isso, a gente estimule mais um polo de crescimento econômico, mais um nicho que a gente enxerga para a cidade. Queremos gerar emprego e renda e ir mudando a matriz econômica da nossa cidade, que ainda é economicamente pobre”, disse.

A Escola Digital vai oferecer cursos técnicos, de extensão universitária e de formação executiva. Deverão ser oferecidas atividades de formação de competências profissionais nas áreas de desenvolvimento de aplicativos, design, audiovisual, restauro, impressão 3D, modelagem, robótica e games, entre outros.

Bruno relembrou ainda que, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Semdec), a Prefeitura implantou programas de estímulos e incentivos fiscais para empresas de tecnologia, com a redução de tributos municipais, como ISS, IPTU e TFF. Com isso, a cidade tem atraído nos últimos anos startups, incubadoras e aceleradoras de inovação.

Transformações

Integrante do Conselho de Administração da Rede Bahia, Antonio Carlos Júnior contou que a evolução tecnológica foi intensa nas últimas décadas e que, para continuar competitivo, é preciso acompanhar as transformações e se adaptar às mudanças. Ele revelou o segredo para o Agenda Bahia ter alcançado a marca de 14 edições.

“O segredo é focar na Bahia e no futuro, e trazer para a discussão assuntos que vão impactar a Bahia no futuro. Esse é o segredo da longevidade do projeto. A conectividade é crucial para qualquer tipo de negócio, porque a informação é que gera a estratégia e a ação empresarial, e a conectividade é fundamental para trazer a informação”, explicou.

Antonio Carlos Júnior é membro do Conselho de Administração da Rede Bahia. Crédito: Marina Silva/CORREIO

O Agenda Bahia foi realizado no Senai Cimatec, em Piatã. O anfitrião, presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Carlos Henrique Passos, afirmou que a transformação digital está inserida no processo da renovação da indústria e na possibilidade de o setor acompanhar o desenvolvimento da sociedade, e destacou a importância de debater essas questões.

“A parceria do Sistema Fieb com o Agenda Bahia nasceu no início dessa jornada e a nossa vontade de participar se deve ao conteúdo que é construído dentro do programa, que faz uma discussão do presente sempre olhando para frente. Isso traz a necessidade da inovação, da criação e da conexão daqueles que pensam o mundo real. É isso que faz sentido ao Cimatec, porque aqui fazemos pesquisa aplicada”, afirmou.

Carlos Henrique Passos, presidente em exercício da Fieb. Crédito: Walter Guedes/Divulgação

Durante o evento, foram distribuídas cerca de 250 mudas, houve show de luzes e a maioria do público levou agendas e canetas para anotar as dicas. O CEO do Grupo Rede+, empresa que fez a curadoria do Agenda Bahia, Rodrigo Paolilo, afirmou que a Bahia precisa de novas conexões e oportunidades e frisou que é necessário antecipar as tendências e colocar em prática no dia a dia.

“Essa temática é mais que super-relevante no momento. A gente precisa estar conectado, desde as nossas essências, raízes, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente é, com nosso entorno e nossas origens. E também com o futuro e com o mundo digital. Temos uma série de painelistas e palestrantes super-relevantes nessa temática e que vão inspirar todo mundo a focar na carreira profissional e usar esses princípios no dia a dia”, disse.

O Agenda Bahia é o evento que reúne os principais nomes do mercado empresarial, de gestão e de inovação e debate o que há de mais relevante no mundo dos negócios, da economia e da tecnologia.

A gerente Comercial e de Marketing do CORREIO, Luciana Gomes, explicou que o planejamento do evento começa um mês após a última edição. “A gente tem sempre uma curadoria, esse ano foi da Rede+, e temos uma conversa sobre tendências e o que é importante comunicar. Definimos as temáticas, os subtemas, e a curadoria traz alguns nomes e apresentamos outros. O tema deste ano, conectados, é poque estamos conectados com tudo, e não só com a tecnologia, mas também com o ser humano, com a natureza e com o ambiente de trabalho”.