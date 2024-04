RECONCILIAÇÃO

Frentista que teve pênis cortado pela ex se declara em audiência: 'Amo ela até hoje'

Homem confirmou que perdoou mulher

Da Redação

Publicado em 28 de abril de 2024 às 09:15

Mulher cortou pênis de homem após traição Crédito: Reprodução

O frentista Gilberto Nogueira de Oliveira, 39 anos, que teve o pênis amputado pela mulher, confirmou durante audiência na Justiça paulista que perdoou e tem planos de reconciliação com a ex. A cozinheira Daiane dos Santos Farias, 34, cometeu o crime por vingança ao descobrir uma traição do homem.

“Eu amo ela até hoje”, declarou Gilberto. “Eu errei com ela e pretendo mudar, o que eu creio em Deus é que ela vai mudar também. Quero retomar a vida com ela, melhor do que era antes”, acrescentou. As falas foram ditas durante audiência realizada na quarta-feira (24) e obtidas com exclusividade pelo Metrópoles.

Daiane está presa preventivamente e o ex depôs em sua defesa. Ele afirma que ela cortou o pênis porque estava “fora de si”. Os dois têm trocado correspondências.

O frentista está recuperado da lesão e deve receber uma prótese de um cirurgião plástico. A cirurgia de implantação tem previsão para o fim do ano.