A importância da formação continuada para os professores

A educação escolar precisa ser vista como indissociável da realidade local e deve manter um diálogo com a cultura, a diversidade, a identidade, os conhecimentos, de modo a realizar a tão necessária ligação entre escola e comunidade, respeitando as diferenças e incorporando os saberes produzidos em suas práticas sociais.

Psicologia educacional, sociologia da educação, teorias de aprendizagem, didática, planejamento curricular, gestão de sala de aula, uso de novas tecnologias, currículo afrodiásporico, dentre outras. São temáticas que devem ser trabalhadas e as quais devem buscar desenvolver habilidades e competências destes professores em formação, adaptados às necessidades e características dos estudantes diante do seu convívio social, respeitando a sua singularidade.

Importante ressaltar que a formação de professores é um processo contínuo, que não se encerra com a obtenção de um título. Professores devem estar em constante atualização e participar de programas de desenvolvimento profissional ao longo de suas carreiras, a fim de se manterem atualizados em relação a novas práticas pedagógicas, novas tecnologias, novas pesquisas na área da educação, pensando também na troca de experiências com outros profissionais da área.

A formação continuada de professores desempenha um papel de suma importância na preparação de profissionais da educação qualificados e comprometidos com o ensino e a aprendizagem, entrelaçados entre as teorias e as práticas desafiadoras de educação contemporânea no século XXI.