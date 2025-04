CALORÃO

Bahia registra calor extremo com temperaturas até cinco graus acima da média

Com mudanças climáticas, estudos apontam que mais de 55% do agreste já se tornou semiárido

Carolina Cerqueira

Publicado em 14 de abril de 2025 às 07:35

Região com maior anomalia de temperatura fica na Bahia Crédito: Reprodução/Lapis

Ao olhar o mapa brasileiro acima, o Nordeste chama a atenção. A vermelhidão que toma conta da região provoca o alerta. Os tons são de rosa e um vermelho mais claro por quase toda a região e o vermelho mais forte ganha uma pincelada em Pernambuco e uma grande marca na parte da Bahia que se aproxima da divisa com esse estado, Alagoas e Sergipe. >

Trata-se do Raso da Catarina, que faz parte da Caatinga e recebe desde 2023 a identificação de primeira região árida do país, com clima semelhante ao de desertos. Por lá, o vermelho forte significa o registro de maior anomalia climática. Ou seja, a região registrou temperaturas de cinco graus acima da média histórica para o período entre o final de março e o início de abril de 2025. >

Os números ultrapassam os 37ºC enquanto, no mesmo período do ano de 2024, a temperatura ficou nos 34ºC e o considerado normal seria 33ºC. No restante da Bahia, a situação não é muito diferente como aponta o estudo da Universidade Federal de Alagoas (Ufal): excesso de calor durante todo o período, com temperaturas na casa dos 34ºC, enquanto a média histórica é de menos de 32ºC. >

Gráfico mostra registros de temperatura no Raso da Catarina, na Bahia Crédito: Reprodução/Lapis

“A cada ano, está ficando mais quente. O excesso de calor tem estado presente em todos os estados do Nordeste brasileiro e trazido impactos, principalmente, no centro-norte da região”, coloca Humberto Barbosa, professor da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e coordenador do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite (Lapis), responsável pelo estudo de temperaturas que vem sendo feito desde dezembro de 2024. >

Gráfico mostra registros de temperatura em todo o estado da Bahia Crédito: Reprodução/Lapis

Durante estes últimos meses, a Bahia aparece entre os 10 estados brasileiros mais atingidos pelas altas temperaturas. Em fevereiro, ocupou a sexta posição, com 52 dias de temperaturas de dois graus acima da média. Em primeiro lugar, estava Alagoas, com 59 dias. A conclusão foi de que 60% da população de todo o país estava sob influência de calor extremo. >

Os levantamentos são baseados em dados meteorológicos disponibilizados pelo Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a Médio Prazo e abrem caminhos para um cenário preocupante. Desde fevereiro, uma massa de ar seco atinge grande parte do Nordeste, inibindo sistemas geradores de chuva. A previsão, até mesmo para o litoral leste, é de um mês de abril de menos chuvas do que o normal. >

Tabela mostra quantidade de dias que cada estado registrou temperaturas ao menos dois graus acima do normal e quantidade de pessoas afetadas Crédito: Reprodução/Lapis

Bahia mais seca >

Essa tem sido uma previsão recorrente: temperaturas mais altas, chuvas mais escassas. O cenário possibilitou a aplicação pela primeira vez no Brasil entre 2023 e 2024 do termo “seca-relâmpago”, que surgiu nos Estados Unidos. Ela dura, em média, entre 15 e 20 dias e é marcada pela alta fragilidade do solo, com umidade abaixo dos 20%. Serve como sinal de alerta de proximidade de secas mais graves e hoje já há registro de que foi o que aconteceu em 2011, antes da seca mais longa da história, que durou de 2012 a 2017. >

As alterações descobertas nos estudos já indicaram mudanças na classificação climática. O que já era quente está ficando mais quente. É o que mostra a pesquisa do professor e coordenador Humberto Barbosa, publicada na revista científica Journal of Arid Environments. >

O estudo aponta que 55% do agreste (725 mil km²) se tornou semiárido, com estiagens de cinco a seis meses. Ao mesmo tempo, 8% do semiárido (282 mil km²) se tornou árido, com estiagens de 10 meses. A pesquisa considera a análise de dados de três décadas, de 1990 a 2022. >

Desde a primeira identificação da existência de região árida no Brasil, que é a porção do Raso da Catarina que fica na Bahia, em 2023, a área já se espalhou. “Hoje temos também no Cariri Paraibano, no sul do Piauí e no município pernambucano de Cabrobó”, diz Humberto. Por lá, as chuvas chegam a menos de 200 milímetros por ano. >

As áreas correspondem, segundo ele, com os registros de degradação da vegetação e do solo causada pelo desmatamento. “A Caatinga alimenta o país com lenha. Cerca de 30% da matriz energética do Nordeste vem da lenha”, destaca o pesquisador. >

Para ele, as suas vias de solução são de difícil execução. “A primeira opção é cercar a área degradada por cerca de 30 anos sem nenhuma intervenção para que ela volte para o natural. Isso é quase impossível e não temos esse tempo todo. A segunda opção é levar água para esses locais e sabemos que é um recurso escasso e que os municípios não têm dinheiro”, coloca. >