Casa Chálabi 'devolve' cozinha Líbano-mediterrânea ao Rio Vermelho

Ronaldo Jacobina

Publicado em 26 de abril de 2025 às 05:00

Gravlax de salmão: novidade do cardápio Crédito: Leonardo Freire/Divulgação

Depois de uma experiência mal sucedida no Horto Florestal, a Casa Chálabi está de volta ao Rio Vermelho, bairro onde nasceu, cresceu e ganhou admiradores. Desde o começo desta semana o restaurante de cozinha Líbano-mediterrânea pilotado pelo chef Celso Vieira e pela mulher Valeska Chálabi voltou a ocupar a varanda do Pasta em Casa, com aquele atendimento especial que é marca das casas comandadas pelo casal. >

O espaço interno passou por uma boa repaginada para receber de volta o empreendimento gastronômico que resgata receitas de família e apresenta novas criações do chef inspiradas nas cozinhas de países do Oriente Médio banhados pelo Mar Mediterrâneo como Turquia, Síria, Líbano e Israel. >

Trio de pastas: um clássico

Das novas criações vale destacar o Gravlax de Salmão que embora seja uma especialidade da culinária nórdica que consiste em salmão cru curado no sal, açúcar e endro, na versão do chef ganha um sotaque judaico quando ele troca o açúcar pelo mel e o endro pela semente de coentro. Depois deste processo, o peixe fica curando por dois dias até chegar ao resultado que nos é apresentado: em fatias finas acompanhado de salada crocante, coalhada, banhado no azeite de ervas. >

Definitivamente, umas das melhores coisas do cardápio sem, claro, desmerecer os clássicos como a kafta preparada com cordeiro, pasta de alho poró, limão siciliano e tomilho, servida com tomate, pão italiano, coalhada seca com páprica defumada e manjericão, e que é um dos mais pedidos no restaurante desde que abriu as portas.>

Pide de cordeiro e queijo entraram no novo menu

Mas é claro que não que iria celebrar a volta da Casa Chálabi ao seu lugar de origem sem revistar meus preferidos. Muito menos sem provar as novidades que o chef acrescentou ao menu da casa. Daí que a farra - acompanhada de bons drinques como o Uísque da Sorte (feito com Jack Daniels, limão siciliano, xarope de romã, alecrim, canela), Damasco Refrescante (que leva vodca, xarope de damasco, hortelã, limão e óleo de laranja) e o Brasil Smash (preparado com gin, manjericão, açúcar, limão e água de rosas) - foi boa!>

Cordeiro de panela com arroz de aletria e farofa crocante Crédito: Fernando Gomes/Divulgação

Começando com o Trio de Pastas (homus, babaganuj e coalhada) acompanhado de pão pita, passando pela porção de Mini Kibe Tradicional e encerrando esta primeira etapa com a Pide de queijos com Zahtar que acabou de entrar no cardápio. A seguir, parti pro Cordeiro de Panela que é cozido lentamente com legumes e ervas aromáticas, e é servido com arroz de aletria e farofa crocante. Tudo impecável como sempre foi.>

Torta de Filo com Mel e Amêndoas

Pra fechar, provei o Brownie com Calda de Caramelo, aquele tradicional da casa com laranja passa e azeite, acompanhado de caramelo com flor de sal e laranja Bahia. Depois, fui apresentado pelo chef à Torta de Filo com Mel e Amêndoas que é uma tentação. Melhor: não deixa culpa, graças ao limão que quebra a doçura do mel e engana nosso cérebro. Que alegria estar de volta ao começo! Não vejo a hora de voltar. >

Carta de drinques é variada Crédito: Fernando Gomes/Divulgação

Casa Chálabi - @casachalabi>

Rua Professora Almerinda Dultra, 67 – Rio Vermelho>

Horário de funcionamento: Das 11h30 às 22h, de terça a domingo>