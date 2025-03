LITERATURA

Conhecida pelo dark romance, Zoe X lança livro em Salvador

Escritora é uma dos nomes mais conhecidos do mercado literário independente brasileiro

Thais Borges

Publicado em 14 de março de 2025 às 12:30

A autora brasileira Zoe X Crédito: Divulgação

Um dos expoentes do dark romance no Brasil, a escritora Zoe X desembarca em Salvador nesta sexta-feira (14), para o lançamento de seu novo livro. Amor Profano, publicado pela Faro Editorial, terá sessão de autógrafos na Livraria Leitura do Shopping da Bahia, a partir das 18h30. >

A sessão de autógrafos terá senhas limitadas e as 50 primeiras pessoas que chegarem ao local vão ganhar um brinde surpresa. O evento faz parte da The Trevas Tour, que já passou por São Paulo e segue para o Rio de Janeiro. Disponível nas principais livrarias, a obra está à venda por R$ 79,90 também no site oficial da editora. >

“A melhor parte do que eu faço é poder encontrar minhas leitoras e não consigo mensurar o quanto estou ansiosa para ir até Salvador, só para receber os melhores abraços do mundo! Convido todos, os que já me leram e aos que ainda não conhecem, para comemorar essa nova etapa comigo”, diz a escritora.>

A tiragem inicial de 20 mil exemplares na versão física já esgotou. A autora é uma das mais vendidas na Amazon e liderou a lista dos mais vendidos na categoria na semana de pré-venda. >

Zoe X é conhecida pelos leitores como um dos grandes nomes do mercado literário independente, em especial pelo dark romance - um subgênero do romance em que a protagonista se apaixona pelo vilão. >

Amor Profano, por sua vez, é considerado por ela um romance tabu. “Criar cenas hot e histórias provocadoras são algumas das coisas que mais gosto na escrita e a alegria de poder dividir tudo isso com as minhas leitoras não tem preço”, completa.>