PF abre mil vagas para cinco cargos com remuneração de R$26,8 mil

O certame exige nível superior, independente da função desejada

Carmen Vasconcelos

Publicado em 2 de junho de 2025 às 06:00

A Polícia Federal (PF) abriu o edital para um novo concurso público com mil vagas em cinco cargos da corporação Crédito: Shutterstock

Com salários iniciais que variam de R$ 14,1 mil a R$ 26, 8 mil, a Polícia Federal (PF) abriu o edital para um novo concurso público com mil vagas em cinco cargos da corporação. São 120 vagas para delegado, 69 para perito criminal, 630 para agente, 160 para escrivães e 21 para papiloscopistas. Para participar do processo seletivo, o candidato precisa ter curso superior . >

As inscrições começaram na última segunda e vão até o dia 13 de junho. As provas objetivas e discursivas devem ser realizadas no dia 27 de julho deste ano e os candidatos podem conferir o edital no site oficial da banca organizadora, Cebraspe. https://www.cebraspe.org.br/. Vale ressaltar que todos os cargos farão as provas objetivas, discursivas, o exame de aptidão física, a investigação social, as avaliações psicológica e médica. A prova oral, no entanto, será apenas para os delegados e a avaliação de títulos para delegado e perito criminal. >

Delegada de Polícia do Distrito Federal, a professora da Pós-Graduação em Ciências Jurídico-Criminais Aplicadas às Atividades do Delegado na Gran Faculdade Luana Davico salienta que o concurso da PF para agente escrivão é bem diferente dos concursos para agente escrivão das carreiras das polícias civis estaduais. “Isso porque o conhecimento em matéria jurídica do direito acaba sendo em menor grau se comparado aos conhecimentos em informática, língua portuguesa, contabilidade. Essas foram as matérias de maior peso dos últimos concursos da PF”, esclarece a professora, lembrando que o cargo é extremamente concorrido, considerado a elite da polícia brasileira e que demanda uma dedicação total. >

A professora Luana Davico ressalta a importância da preparação física para ingressar na Polícia Federal Crédito: Divulgação

Luana diz que o concurso para delegado da polícia federal mantém semelhanças aos concursos de delegado das polícias estaduais, mas tem a presença de matérias específicas importantes, como direito previdenciário e internacional/cooperação internacional. “Essas duas matérias, ainda que bem reduzidas, se comparado com direito civil, tiveram maior incidência na última prova da PF. Além disso, é preciso olhar para as particularidades. Em direito penal, vai cair mais crimes que envolvam a competência da justiça federal e nas legislações extravagantes também, os crimes de tráfico internacional de armas e de drogas”, ensina. >

Mais que a preparação do conteúdo programático, a delegada faz questão de ressaltar que o candidato não pode negligenciar a preparação física se quiser realmente ingressar na carreira. "O TAF ocorrerá em setembro, ou seja, está bem próximo, e vai exigir: salto à distância (2,05m para o sexo masculino), ao contrário do último concurso que exigia 1,70 m. Tem a natação, que pode ser um obstáculo para quem ainda não sabe nadar ou tem fobia de água e precisa ser trabalhado desde já”, pontua. >

Em relação ao conteúdo, a professora sugere que o aluno que se prepara para a vaga de escrivão e agente incorpore também nos estudos o treinamento da redação para esse cargo. Já para os delegados, Luana lembra que é preciso treinar peças para delegados de polícia. “Para isso, temos aulas específicas, inclusive algumas estão gratuitas no YouTube do Gran, com exercícios e peças inéditas ("Treinando Peças Práticas")”, diz. >

As taxas de inscrição são as seguintes: >

1 . Delegado: R$ 250; >

2 . Perito Criminal: R$ 250; >

3 . Escrivão: R$ 180; >

4 . Agente: R$ 180; >