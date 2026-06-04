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CORREIO divulga leitores escolhidos como jurados para eleger melhor bolo junino

Próxima edição do Correio Experimenta será nesta segunda-feira (8)

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 4 de junho de 2026 às 08:25

Correio Experimenta vai escolher assinantes para eleger o melhor bolo junino
Correio Experimenta vai escolher assinantes para eleger o melhor bolo junino Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Três leitores assinantes do CORREIO foram escolhidos para integrar o júri da próxima edição do Correio Experimenta, que elegerá os melhores ovos bolos juninos de 2026. O concurso cultural recebeu inscrições entre os dias 11 e 26 de maio, enquanto a degustação ocorrerá na próxima segunda-feira (8).

Os candidatos tinham que responder às seguintes perguntas: "Por que você seria a escolha perfeita para ser um dos jurados desta edição? E qual é o segredo para um bolo junino perfeito?". Para concorrer, era preciso ser assinante e estar adimplente.

Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026

Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026 por Sora Maia/CORREIO
Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026 por Sora Maia/CORREIO
Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026 por Sora Maia/CORREIO
Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026 por Sora Maia/CORREIO
Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026 por Sora Maia/CORREIO
Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026 por Sora Maia/CORREIO
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Correio Experimenta Ovos de Páscoa 2026 por Sora Maia/CORREIO

Os vencedores foram os assinantes Camila Da Silva Pereira, Salézia Andrade de Moraes e Tássio Leão. Eles foram escolhidos entre 13 inscritos que estavam aptos a participar. Após o fim do período das inscrições, foram consideradas apenas as que atendiam aos critérios da seleção.

A degustação vai acontecer nesta segunda-feira, na redação do jornal. Os três assinantes vão se juntar a jornalistas e a chefs profissionais para a composição do grupo de jurados. Os produtos serão identificados somente por números e os jurados não vão saber de quais marcas serão os produtos degustados. O resultado da degustação será divulgado na edição do jornal dos dias 13 e 14 de junho.

O projeto São João 2026 é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

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