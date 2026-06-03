SAÚDE

Do primeiro treino ao longão: confira os tênis de corrida ideais para cada objetivo

Dia Mundial da Corrida é comemorado nesta quarta-feira (3)

Thais Borges

Publicado em 3 de junho de 2026 às 13:38

Saiba qual é o melhor tênis de corrida para cada ocasião Crédito: Imagem gerada por IA

Que as corridas de rua viraram uma febre, você provavelmente já sabe. Talvez até você mesmo já tenha sido picado pelo esporte ou talvez esteja querendo começar. Basta olhar a Orla de Salvador, as ruas pelos bairros ou mesmo as esteiras nas academia para perceber quanta gente se rendeu à corrida.

Até as provas cresceram: em um ano, o número de eventos oficiais passou de 145 em 2024 para 181 em 2025 - um aumento de 25%, segundo a Federação Baiana de Atletismo (FBA), como uma reportagem do CORREIO mostrou em fevereiro. Atualmente, a Bahia tem praticamente uma prova de corrida a dois dias, sem contar os eventos promovidos sem o aval da entidade.

Os tênis de corrida para treinos de longa distância 1 de 7

E um dos aspectos mais importantes da corrida, até mesmo para evitar lesões, é escolher bem o calçado que será usado durante a prática esportiva. E não se engane: muitas vezes, os tênis muito caros e cheios de aparatos não são ideais para muitos corredores e podem até provocar lesões.

Para cada estágio da corrida, é possível encontrar um tênis ideal. Por isso, a pedido do CORREIO, diferentes marcas indicaram quais são suas melhores escolhas para cada fase de desenvolvimento dos corredores. Neste Dia Mundial da Corrida (celebrado sempre na primeira quarta-feira de junho), reunimos a seleção da Olympikus e da Asics, que atenderam ao nosso chamado até o momento da publicação da reportagem. O espaço segue aberto para outras marcas que quiserem fazer indicações.

Aqui, dividiremos em quatro blocos: tênis ideal para quem quer começar a correr ou está começando a correr; tênis para treinos de longa distância; tênis para treinos de velocidade e tênis para treinos de velocidade.

Para quem está iniciando no esporte

Os tênis de corrida para treinos de longa distância 1 de 7

Para usar em treinos de longa distância

Os tênis de corrida para treinos de longa distância 1 de 7

Para usar no treinos diários

Os tênis de corrida para treinos de longa distância 1 de 7

Para usar nos treinos de velocidade