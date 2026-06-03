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Do primeiro treino ao longão: confira os tênis de corrida ideais para cada objetivo

Dia Mundial da Corrida é comemorado nesta quarta-feira (3)

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 3 de junho de 2026 às 13:38

Saiba qual é o melhor tênis de corrida para cada ocasião
Saiba qual é o melhor tênis de corrida para cada ocasião Crédito: Imagem gerada por IA

Que as corridas de rua viraram uma febre, você provavelmente já sabe. Talvez até você mesmo já tenha sido picado pelo esporte ou talvez esteja querendo começar. Basta olhar a Orla de Salvador, as ruas pelos bairros ou mesmo as esteiras nas academia para perceber quanta gente se rendeu à corrida.

Até as provas cresceram: em um ano, o número de eventos oficiais passou de 145 em 2024 para 181 em 2025 - um aumento de 25%, segundo a Federação Baiana de Atletismo (FBA), como uma reportagem do CORREIO mostrou em fevereiro. Atualmente, a Bahia tem praticamente uma prova de corrida a dois dias, sem contar os eventos promovidos sem o aval da entidade.

Os tênis de corrida para treinos de longa distância

Asics Superblast. O Superblast™ 3 foi projetado para entregar máxima responsividade e dinamismo nas passadas. O modelo incorpora a espuma FF Leap™, inspirada na linha Metaspeed™, garantindo sensação leve e energética durante os treinos diários e corridas longas. A construção do solado tem efeito ‘trampolim’ para favorecer uma saída de pé mais responsiva e eficiente, contribuindo para uma experiência de corrida mais dinâmica.Preço sugerido: R$1.699,99 por Divulgação
Asics Superblast. O Superblast™ 3 foi projetado para entregar máxima responsividade e dinamismo nas passadas. O modelo incorpora a espuma FF Leap™, inspirada na linha Metaspeed™, garantindo sensação leve e energética durante os treinos diários e corridas longas. A construção do solado tem efeito ‘trampolim’ para favorecer uma saída de pé mais responsiva e eficiente, contribuindo para uma experiência de corrida mais dinâmica.Preço sugerido: R$1.699,99 por Divulgação
Olympikus Corre Supra 2. Este tênis foi desenvolvido para corredores que buscam máxima performance em longas distâncias e provas. Segundo a marca, o Corre Supra 2 reúne algumas das tecnologias mais avançadas da Olympikus. O modelo conta com entressola NT-X 2.0 em PEBA (polímetro poliéter-bloco-amida) expandido com nitrogênio, que entrega amortecimento elevado, leveza e alto retorno de energia. A placa Carbon-G, feita com fibras contínuas de carbono revestidas com grafeno, garante mais propulsão, estabilidade e eficiência nas passadas. O cabedal Oxitec 4.0 oferece respirabilidade e resistência, enquanto o solado cocriado com a Michelin amplia aderência e durabilidade. Com apenas 215g e drop de 6 mm, o Supra 2 é ideal para quem busca desempenho consistente do início ao fim da corrida.Preço sugerido: R$ 1.299,99 por Divulgação
Olympikus Corre Supra 2. Este tênis foi desenvolvido para corredores que buscam máxima performance em longas distâncias e provas. Segundo a marca, o Corre Supra 2 reúne algumas das tecnologias mais avançadas da Olympikus. O modelo conta com entressola NT-X 2.0 em PEBA (polímetro poliéter-bloco-amida) expandido com nitrogênio, que entrega amortecimento elevado, leveza e alto retorno de energia. A placa Carbon-G, feita com fibras contínuas de carbono revestidas com grafeno, garante mais propulsão, estabilidade e eficiência nas passadas. O cabedal Oxitec 4.0 oferece respirabilidade e resistência, enquanto o solado cocriado com a Michelin amplia aderência e durabilidade. Com apenas 215g e drop de 6 mm, o Supra 2 é ideal para quem busca desempenho consistente do início ao fim da corrida.Preço sugerido: R$ 1.299,99 por Divulgação
Asics Nimbus 28. Esse tênis é reconhecido como um dos modelos mais confortáveis da Asics. O Gel-Numbus™ 28 foi desenvolvido pensando em corredores que priorizam amortecimento e conforto em corridas longas. Cerca de 25g mais leve que a versão anterior, o tênis combina a espuma FF Blast™ Plus com a tecnologia PureGel™, proporcionando absorção de impacto suave e sensação de maciez durante toda a corrida. O cabedal em malha tecnológica oferece ajuste confortável e maior respirabilidade. Preço sugerido: R$1.299,99 por Divulgação
Asics Nimbus 28. Esse tênis é reconhecido como um dos modelos mais confortáveis da Asics. O Gel-Numbus™ 28 foi desenvolvido pensando em corredores que priorizam amortecimento e conforto em corridas longas. Cerca de 25g mais leve que a versão anterior, o tênis combina a espuma FF Blast™ Plus com a tecnologia PureGel™, proporcionando absorção de impacto suave e sensação de maciez durante toda a corrida. O cabedal em malha tecnológica oferece ajuste confortável e maior respirabilidade. Preço sugerido: R$1.299,99 por Divulgação
Olympikus Corre Pace. Primeiro ultratênis (ou seja, um tênis de performance) desenvolvido no Brasil, o Corre Pace representa o ápice da engenharia esportiva da Olympikus. Pensado para alta performance e competição, pesa apenas 140g e combina leveza extrema, estabilidade e propulsão. O cabedal Oxitec 5.0 em poliamida ultrafina garante respirabilidade e liberdade de movimento, enquanto a entressola NT-X Elite, feita em 100% PEBA expandido a nitrogênio, oferece máxima maciez e retorno de energia. A placa Carbon-G com três camadas de fibra de carbono aumenta a impulsão e a estabilidade, e a geometria Rocker de 37º favorece transições rápidas e eficientes. O solado Progrip em PU termofixo entrega alta tração e resistência à abrasão, tornando o modelo ideal para atletas que buscam recordes pessoais em provas longas.Preço sugerido: R$1999,99 por Divulgação
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Asics Superblast. O Superblast™ 3 foi projetado para entregar máxima responsividade e dinamismo nas passadas. O modelo incorpora a espuma FF Leap™, inspirada na linha Metaspeed™, garantindo sensação leve e energética durante os treinos diários e corridas longas. A construção do solado tem efeito ‘trampolim’ para favorecer uma saída de pé mais responsiva e eficiente, contribuindo para uma experiência de corrida mais dinâmica.Preço sugerido: R$1.699,99 por Divulgação

E um dos aspectos mais importantes da corrida, até mesmo para evitar lesões, é escolher bem o calçado que será usado durante a prática esportiva. E não se engane: muitas vezes, os tênis muito caros e cheios de aparatos não são ideais para muitos corredores e podem até provocar lesões.

Para cada estágio da corrida, é possível encontrar um tênis ideal. Por isso, a pedido do CORREIO, diferentes marcas indicaram quais são suas melhores escolhas para cada fase de desenvolvimento dos corredores. Neste Dia Mundial da Corrida (celebrado sempre na primeira quarta-feira de junho), reunimos a seleção da Olympikus e da Asics, que atenderam ao nosso chamado até o momento da publicação da reportagem. O espaço segue aberto para outras marcas que quiserem fazer indicações.

Aqui, dividiremos em quatro blocos: tênis ideal para quem quer começar a correr ou está começando a correr; tênis para treinos de longa distância; tênis para treinos de velocidade e tênis para treinos de velocidade.

Para quem está iniciando no esporte

Os tênis de corrida para treinos de longa distância

Asics Superblast. O Superblast™ 3 foi projetado para entregar máxima responsividade e dinamismo nas passadas. O modelo incorpora a espuma FF Leap™, inspirada na linha Metaspeed™, garantindo sensação leve e energética durante os treinos diários e corridas longas. A construção do solado tem efeito ‘trampolim’ para favorecer uma saída de pé mais responsiva e eficiente, contribuindo para uma experiência de corrida mais dinâmica.Preço sugerido: R$1.699,99 por Divulgação
Asics Superblast. O Superblast™ 3 foi projetado para entregar máxima responsividade e dinamismo nas passadas. O modelo incorpora a espuma FF Leap™, inspirada na linha Metaspeed™, garantindo sensação leve e energética durante os treinos diários e corridas longas. A construção do solado tem efeito ‘trampolim’ para favorecer uma saída de pé mais responsiva e eficiente, contribuindo para uma experiência de corrida mais dinâmica.Preço sugerido: R$1.699,99 por Divulgação
Olympikus Corre Supra 2. Este tênis foi desenvolvido para corredores que buscam máxima performance em longas distâncias e provas. Segundo a marca, o Corre Supra 2 reúne algumas das tecnologias mais avançadas da Olympikus. O modelo conta com entressola NT-X 2.0 em PEBA (polímetro poliéter-bloco-amida) expandido com nitrogênio, que entrega amortecimento elevado, leveza e alto retorno de energia. A placa Carbon-G, feita com fibras contínuas de carbono revestidas com grafeno, garante mais propulsão, estabilidade e eficiência nas passadas. O cabedal Oxitec 4.0 oferece respirabilidade e resistência, enquanto o solado cocriado com a Michelin amplia aderência e durabilidade. Com apenas 215g e drop de 6 mm, o Supra 2 é ideal para quem busca desempenho consistente do início ao fim da corrida.Preço sugerido: R$ 1.299,99 por Divulgação
Olympikus Corre Supra 2. Este tênis foi desenvolvido para corredores que buscam máxima performance em longas distâncias e provas. Segundo a marca, o Corre Supra 2 reúne algumas das tecnologias mais avançadas da Olympikus. O modelo conta com entressola NT-X 2.0 em PEBA (polímetro poliéter-bloco-amida) expandido com nitrogênio, que entrega amortecimento elevado, leveza e alto retorno de energia. A placa Carbon-G, feita com fibras contínuas de carbono revestidas com grafeno, garante mais propulsão, estabilidade e eficiência nas passadas. O cabedal Oxitec 4.0 oferece respirabilidade e resistência, enquanto o solado cocriado com a Michelin amplia aderência e durabilidade. Com apenas 215g e drop de 6 mm, o Supra 2 é ideal para quem busca desempenho consistente do início ao fim da corrida.Preço sugerido: R$ 1.299,99 por Divulgação
Asics Nimbus 28. Esse tênis é reconhecido como um dos modelos mais confortáveis da Asics. O Gel-Numbus™ 28 foi desenvolvido pensando em corredores que priorizam amortecimento e conforto em corridas longas. Cerca de 25g mais leve que a versão anterior, o tênis combina a espuma FF Blast™ Plus com a tecnologia PureGel™, proporcionando absorção de impacto suave e sensação de maciez durante toda a corrida. O cabedal em malha tecnológica oferece ajuste confortável e maior respirabilidade. Preço sugerido: R$1.299,99 por Divulgação
Asics Nimbus 28. Esse tênis é reconhecido como um dos modelos mais confortáveis da Asics. O Gel-Numbus™ 28 foi desenvolvido pensando em corredores que priorizam amortecimento e conforto em corridas longas. Cerca de 25g mais leve que a versão anterior, o tênis combina a espuma FF Blast™ Plus com a tecnologia PureGel™, proporcionando absorção de impacto suave e sensação de maciez durante toda a corrida. O cabedal em malha tecnológica oferece ajuste confortável e maior respirabilidade. Preço sugerido: R$1.299,99 por Divulgação
Olympikus Corre Pace. Primeiro ultratênis (ou seja, um tênis de performance) desenvolvido no Brasil, o Corre Pace representa o ápice da engenharia esportiva da Olympikus. Pensado para alta performance e competição, pesa apenas 140g e combina leveza extrema, estabilidade e propulsão. O cabedal Oxitec 5.0 em poliamida ultrafina garante respirabilidade e liberdade de movimento, enquanto a entressola NT-X Elite, feita em 100% PEBA expandido a nitrogênio, oferece máxima maciez e retorno de energia. A placa Carbon-G com três camadas de fibra de carbono aumenta a impulsão e a estabilidade, e a geometria Rocker de 37º favorece transições rápidas e eficientes. O solado Progrip em PU termofixo entrega alta tração e resistência à abrasão, tornando o modelo ideal para atletas que buscam recordes pessoais em provas longas.Preço sugerido: R$1999,99 por Divulgação
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Asics Superblast. O Superblast™ 3 foi projetado para entregar máxima responsividade e dinamismo nas passadas. O modelo incorpora a espuma FF Leap™, inspirada na linha Metaspeed™, garantindo sensação leve e energética durante os treinos diários e corridas longas. A construção do solado tem efeito ‘trampolim’ para favorecer uma saída de pé mais responsiva e eficiente, contribuindo para uma experiência de corrida mais dinâmica.Preço sugerido: R$1.699,99 por Divulgação

Para usar em treinos de longa distância

Os tênis de corrida para treinos de longa distância

Asics Superblast. O Superblast™ 3 foi projetado para entregar máxima responsividade e dinamismo nas passadas. O modelo incorpora a espuma FF Leap™, inspirada na linha Metaspeed™, garantindo sensação leve e energética durante os treinos diários e corridas longas. A construção do solado tem efeito ‘trampolim’ para favorecer uma saída de pé mais responsiva e eficiente, contribuindo para uma experiência de corrida mais dinâmica.Preço sugerido: R$1.699,99 por Divulgação
Asics Superblast. O Superblast™ 3 foi projetado para entregar máxima responsividade e dinamismo nas passadas. O modelo incorpora a espuma FF Leap™, inspirada na linha Metaspeed™, garantindo sensação leve e energética durante os treinos diários e corridas longas. A construção do solado tem efeito ‘trampolim’ para favorecer uma saída de pé mais responsiva e eficiente, contribuindo para uma experiência de corrida mais dinâmica.Preço sugerido: R$1.699,99 por Divulgação
Olympikus Corre Supra 2. Este tênis foi desenvolvido para corredores que buscam máxima performance em longas distâncias e provas. Segundo a marca, o Corre Supra 2 reúne algumas das tecnologias mais avançadas da Olympikus. O modelo conta com entressola NT-X 2.0 em PEBA (polímetro poliéter-bloco-amida) expandido com nitrogênio, que entrega amortecimento elevado, leveza e alto retorno de energia. A placa Carbon-G, feita com fibras contínuas de carbono revestidas com grafeno, garante mais propulsão, estabilidade e eficiência nas passadas. O cabedal Oxitec 4.0 oferece respirabilidade e resistência, enquanto o solado cocriado com a Michelin amplia aderência e durabilidade. Com apenas 215g e drop de 6 mm, o Supra 2 é ideal para quem busca desempenho consistente do início ao fim da corrida.Preço sugerido: R$ 1.299,99 por Divulgação
Olympikus Corre Supra 2. Este tênis foi desenvolvido para corredores que buscam máxima performance em longas distâncias e provas. Segundo a marca, o Corre Supra 2 reúne algumas das tecnologias mais avançadas da Olympikus. O modelo conta com entressola NT-X 2.0 em PEBA (polímetro poliéter-bloco-amida) expandido com nitrogênio, que entrega amortecimento elevado, leveza e alto retorno de energia. A placa Carbon-G, feita com fibras contínuas de carbono revestidas com grafeno, garante mais propulsão, estabilidade e eficiência nas passadas. O cabedal Oxitec 4.0 oferece respirabilidade e resistência, enquanto o solado cocriado com a Michelin amplia aderência e durabilidade. Com apenas 215g e drop de 6 mm, o Supra 2 é ideal para quem busca desempenho consistente do início ao fim da corrida.Preço sugerido: R$ 1.299,99 por Divulgação
Asics Nimbus 28. Esse tênis é reconhecido como um dos modelos mais confortáveis da Asics. O Gel-Numbus™ 28 foi desenvolvido pensando em corredores que priorizam amortecimento e conforto em corridas longas. Cerca de 25g mais leve que a versão anterior, o tênis combina a espuma FF Blast™ Plus com a tecnologia PureGel™, proporcionando absorção de impacto suave e sensação de maciez durante toda a corrida. O cabedal em malha tecnológica oferece ajuste confortável e maior respirabilidade. Preço sugerido: R$1.299,99 por Divulgação
Asics Nimbus 28. Esse tênis é reconhecido como um dos modelos mais confortáveis da Asics. O Gel-Numbus™ 28 foi desenvolvido pensando em corredores que priorizam amortecimento e conforto em corridas longas. Cerca de 25g mais leve que a versão anterior, o tênis combina a espuma FF Blast™ Plus com a tecnologia PureGel™, proporcionando absorção de impacto suave e sensação de maciez durante toda a corrida. O cabedal em malha tecnológica oferece ajuste confortável e maior respirabilidade. Preço sugerido: R$1.299,99 por Divulgação
Olympikus Corre Pace. Primeiro ultratênis (ou seja, um tênis de performance) desenvolvido no Brasil, o Corre Pace representa o ápice da engenharia esportiva da Olympikus. Pensado para alta performance e competição, pesa apenas 140g e combina leveza extrema, estabilidade e propulsão. O cabedal Oxitec 5.0 em poliamida ultrafina garante respirabilidade e liberdade de movimento, enquanto a entressola NT-X Elite, feita em 100% PEBA expandido a nitrogênio, oferece máxima maciez e retorno de energia. A placa Carbon-G com três camadas de fibra de carbono aumenta a impulsão e a estabilidade, e a geometria Rocker de 37º favorece transições rápidas e eficientes. O solado Progrip em PU termofixo entrega alta tração e resistência à abrasão, tornando o modelo ideal para atletas que buscam recordes pessoais em provas longas.Preço sugerido: R$1999,99 por Divulgação
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Asics Superblast. O Superblast™ 3 foi projetado para entregar máxima responsividade e dinamismo nas passadas. O modelo incorpora a espuma FF Leap™, inspirada na linha Metaspeed™, garantindo sensação leve e energética durante os treinos diários e corridas longas. A construção do solado tem efeito ‘trampolim’ para favorecer uma saída de pé mais responsiva e eficiente, contribuindo para uma experiência de corrida mais dinâmica.Preço sugerido: R$1.699,99 por Divulgação

Para usar no treinos diários

Os tênis de corrida para treinos de longa distância

Asics Superblast. O Superblast™ 3 foi projetado para entregar máxima responsividade e dinamismo nas passadas. O modelo incorpora a espuma FF Leap™, inspirada na linha Metaspeed™, garantindo sensação leve e energética durante os treinos diários e corridas longas. A construção do solado tem efeito ‘trampolim’ para favorecer uma saída de pé mais responsiva e eficiente, contribuindo para uma experiência de corrida mais dinâmica.Preço sugerido: R$1.699,99 por Divulgação
Asics Superblast. O Superblast™ 3 foi projetado para entregar máxima responsividade e dinamismo nas passadas. O modelo incorpora a espuma FF Leap™, inspirada na linha Metaspeed™, garantindo sensação leve e energética durante os treinos diários e corridas longas. A construção do solado tem efeito ‘trampolim’ para favorecer uma saída de pé mais responsiva e eficiente, contribuindo para uma experiência de corrida mais dinâmica.Preço sugerido: R$1.699,99 por Divulgação
Olympikus Corre Supra 2. Este tênis foi desenvolvido para corredores que buscam máxima performance em longas distâncias e provas. Segundo a marca, o Corre Supra 2 reúne algumas das tecnologias mais avançadas da Olympikus. O modelo conta com entressola NT-X 2.0 em PEBA (polímetro poliéter-bloco-amida) expandido com nitrogênio, que entrega amortecimento elevado, leveza e alto retorno de energia. A placa Carbon-G, feita com fibras contínuas de carbono revestidas com grafeno, garante mais propulsão, estabilidade e eficiência nas passadas. O cabedal Oxitec 4.0 oferece respirabilidade e resistência, enquanto o solado cocriado com a Michelin amplia aderência e durabilidade. Com apenas 215g e drop de 6 mm, o Supra 2 é ideal para quem busca desempenho consistente do início ao fim da corrida.Preço sugerido: R$ 1.299,99 por Divulgação
Olympikus Corre Supra 2. Este tênis foi desenvolvido para corredores que buscam máxima performance em longas distâncias e provas. Segundo a marca, o Corre Supra 2 reúne algumas das tecnologias mais avançadas da Olympikus. O modelo conta com entressola NT-X 2.0 em PEBA (polímetro poliéter-bloco-amida) expandido com nitrogênio, que entrega amortecimento elevado, leveza e alto retorno de energia. A placa Carbon-G, feita com fibras contínuas de carbono revestidas com grafeno, garante mais propulsão, estabilidade e eficiência nas passadas. O cabedal Oxitec 4.0 oferece respirabilidade e resistência, enquanto o solado cocriado com a Michelin amplia aderência e durabilidade. Com apenas 215g e drop de 6 mm, o Supra 2 é ideal para quem busca desempenho consistente do início ao fim da corrida.Preço sugerido: R$ 1.299,99 por Divulgação
Asics Nimbus 28. Esse tênis é reconhecido como um dos modelos mais confortáveis da Asics. O Gel-Numbus™ 28 foi desenvolvido pensando em corredores que priorizam amortecimento e conforto em corridas longas. Cerca de 25g mais leve que a versão anterior, o tênis combina a espuma FF Blast™ Plus com a tecnologia PureGel™, proporcionando absorção de impacto suave e sensação de maciez durante toda a corrida. O cabedal em malha tecnológica oferece ajuste confortável e maior respirabilidade. Preço sugerido: R$1.299,99 por Divulgação
Asics Nimbus 28. Esse tênis é reconhecido como um dos modelos mais confortáveis da Asics. O Gel-Numbus™ 28 foi desenvolvido pensando em corredores que priorizam amortecimento e conforto em corridas longas. Cerca de 25g mais leve que a versão anterior, o tênis combina a espuma FF Blast™ Plus com a tecnologia PureGel™, proporcionando absorção de impacto suave e sensação de maciez durante toda a corrida. O cabedal em malha tecnológica oferece ajuste confortável e maior respirabilidade. Preço sugerido: R$1.299,99 por Divulgação
Olympikus Corre Pace. Primeiro ultratênis (ou seja, um tênis de performance) desenvolvido no Brasil, o Corre Pace representa o ápice da engenharia esportiva da Olympikus. Pensado para alta performance e competição, pesa apenas 140g e combina leveza extrema, estabilidade e propulsão. O cabedal Oxitec 5.0 em poliamida ultrafina garante respirabilidade e liberdade de movimento, enquanto a entressola NT-X Elite, feita em 100% PEBA expandido a nitrogênio, oferece máxima maciez e retorno de energia. A placa Carbon-G com três camadas de fibra de carbono aumenta a impulsão e a estabilidade, e a geometria Rocker de 37º favorece transições rápidas e eficientes. O solado Progrip em PU termofixo entrega alta tração e resistência à abrasão, tornando o modelo ideal para atletas que buscam recordes pessoais em provas longas.Preço sugerido: R$1999,99 por Divulgação
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Asics Superblast. O Superblast™ 3 foi projetado para entregar máxima responsividade e dinamismo nas passadas. O modelo incorpora a espuma FF Leap™, inspirada na linha Metaspeed™, garantindo sensação leve e energética durante os treinos diários e corridas longas. A construção do solado tem efeito ‘trampolim’ para favorecer uma saída de pé mais responsiva e eficiente, contribuindo para uma experiência de corrida mais dinâmica.Preço sugerido: R$1.699,99 por Divulgação

Para usar nos treinos de velocidade 

Os tênis de corrida para treinos de longa distância

Asics Superblast. O Superblast™ 3 foi projetado para entregar máxima responsividade e dinamismo nas passadas. O modelo incorpora a espuma FF Leap™, inspirada na linha Metaspeed™, garantindo sensação leve e energética durante os treinos diários e corridas longas. A construção do solado tem efeito ‘trampolim’ para favorecer uma saída de pé mais responsiva e eficiente, contribuindo para uma experiência de corrida mais dinâmica.Preço sugerido: R$1.699,99 por Divulgação
Asics Superblast. O Superblast™ 3 foi projetado para entregar máxima responsividade e dinamismo nas passadas. O modelo incorpora a espuma FF Leap™, inspirada na linha Metaspeed™, garantindo sensação leve e energética durante os treinos diários e corridas longas. A construção do solado tem efeito ‘trampolim’ para favorecer uma saída de pé mais responsiva e eficiente, contribuindo para uma experiência de corrida mais dinâmica.Preço sugerido: R$1.699,99 por Divulgação
Olympikus Corre Supra 2. Este tênis foi desenvolvido para corredores que buscam máxima performance em longas distâncias e provas. Segundo a marca, o Corre Supra 2 reúne algumas das tecnologias mais avançadas da Olympikus. O modelo conta com entressola NT-X 2.0 em PEBA (polímetro poliéter-bloco-amida) expandido com nitrogênio, que entrega amortecimento elevado, leveza e alto retorno de energia. A placa Carbon-G, feita com fibras contínuas de carbono revestidas com grafeno, garante mais propulsão, estabilidade e eficiência nas passadas. O cabedal Oxitec 4.0 oferece respirabilidade e resistência, enquanto o solado cocriado com a Michelin amplia aderência e durabilidade. Com apenas 215g e drop de 6 mm, o Supra 2 é ideal para quem busca desempenho consistente do início ao fim da corrida.Preço sugerido: R$ 1.299,99 por Divulgação
Olympikus Corre Supra 2. Este tênis foi desenvolvido para corredores que buscam máxima performance em longas distâncias e provas. Segundo a marca, o Corre Supra 2 reúne algumas das tecnologias mais avançadas da Olympikus. O modelo conta com entressola NT-X 2.0 em PEBA (polímetro poliéter-bloco-amida) expandido com nitrogênio, que entrega amortecimento elevado, leveza e alto retorno de energia. A placa Carbon-G, feita com fibras contínuas de carbono revestidas com grafeno, garante mais propulsão, estabilidade e eficiência nas passadas. O cabedal Oxitec 4.0 oferece respirabilidade e resistência, enquanto o solado cocriado com a Michelin amplia aderência e durabilidade. Com apenas 215g e drop de 6 mm, o Supra 2 é ideal para quem busca desempenho consistente do início ao fim da corrida.Preço sugerido: R$ 1.299,99 por Divulgação
Asics Nimbus 28. Esse tênis é reconhecido como um dos modelos mais confortáveis da Asics. O Gel-Numbus™ 28 foi desenvolvido pensando em corredores que priorizam amortecimento e conforto em corridas longas. Cerca de 25g mais leve que a versão anterior, o tênis combina a espuma FF Blast™ Plus com a tecnologia PureGel™, proporcionando absorção de impacto suave e sensação de maciez durante toda a corrida. O cabedal em malha tecnológica oferece ajuste confortável e maior respirabilidade. Preço sugerido: R$1.299,99 por Divulgação
Asics Nimbus 28. Esse tênis é reconhecido como um dos modelos mais confortáveis da Asics. O Gel-Numbus™ 28 foi desenvolvido pensando em corredores que priorizam amortecimento e conforto em corridas longas. Cerca de 25g mais leve que a versão anterior, o tênis combina a espuma FF Blast™ Plus com a tecnologia PureGel™, proporcionando absorção de impacto suave e sensação de maciez durante toda a corrida. O cabedal em malha tecnológica oferece ajuste confortável e maior respirabilidade. Preço sugerido: R$1.299,99 por Divulgação
Olympikus Corre Pace. Primeiro ultratênis (ou seja, um tênis de performance) desenvolvido no Brasil, o Corre Pace representa o ápice da engenharia esportiva da Olympikus. Pensado para alta performance e competição, pesa apenas 140g e combina leveza extrema, estabilidade e propulsão. O cabedal Oxitec 5.0 em poliamida ultrafina garante respirabilidade e liberdade de movimento, enquanto a entressola NT-X Elite, feita em 100% PEBA expandido a nitrogênio, oferece máxima maciez e retorno de energia. A placa Carbon-G com três camadas de fibra de carbono aumenta a impulsão e a estabilidade, e a geometria Rocker de 37º favorece transições rápidas e eficientes. O solado Progrip em PU termofixo entrega alta tração e resistência à abrasão, tornando o modelo ideal para atletas que buscam recordes pessoais em provas longas.Preço sugerido: R$1999,99 por Divulgação
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Asics Superblast. O Superblast™ 3 foi projetado para entregar máxima responsividade e dinamismo nas passadas. O modelo incorpora a espuma FF Leap™, inspirada na linha Metaspeed™, garantindo sensação leve e energética durante os treinos diários e corridas longas. A construção do solado tem efeito ‘trampolim’ para favorecer uma saída de pé mais responsiva e eficiente, contribuindo para uma experiência de corrida mais dinâmica.Preço sugerido: R$1.699,99 por Divulgação

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