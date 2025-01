ANOTA AS DICAS!

De forró e dança de salão a k-pop e hip hop: onde fazer aula de dança em Salvador

Confira seis opções de lugares para todos os gostos e bolsos

Carolina Cerqueira

Publicado em 26 de janeiro de 2025 às 04:00

Opções também passam pelos clássicos ballet e jazz e pelos inusitados street dance e dança espanhola Crédito: Shutterstock

Com o verão em pleno fervor e 2025, finalmente, tomando fôlego, é hora de aproveitar ao máximo e até mesmo experimentar coisas novas. Que tal começar a dançar? Esta matéria é para você que fazia aulas de algum tipo de dança quando criança e depois as abandonou ou para você que sempre quis aprender a dançar e nunca tomou a iniciativa. Chegou a hora! >

O CORREIO foi atrás de lugares em Salvador que oferecem aulas de dança, garimpou as iniciativas mais legais e apresenta aqui seis opções. Elas vão desde os clássicos ballet e jazz até os inusitados hip hop, street dance e k-pop, passando pelo forró e pela dança de salão. E não podemos esquecer da dança espanhola, dança moderna e contemporânea, dança afro contemporânea e swing baiano. Tem para todos os gostos! Se não sabe se vai gostar, os locais oferecem aulas experimentais gratuitas ou aulas avulsas a baixo custo.>

Os dias e horários contemplam quem quase não tem tempo livre, com opções em todos os turnos e também aos sábados. Os valores também atendem todos os bolsos, indo desde aulas gratuitas e planos baratinhos com aulas apenas uma vez na semana até os planos com quantidades ilimitadas de aulas. Os bairros são: Pituba, Stella Maris, Brotas, Jardim Armação, Itaigara, Ondina e Barbalho. Basta escolher a opção que mais tem a sua cara e começar a bailar. Mãos à obra! >

Cia de Jazz Viviane Lopes

Aulas de ballet, jazz dance, jazz musical, street jazz, street dance, k-pop e hip hop>

Apresentação de hip hop na Cia de Jazz Viviane Lopes Crédito: Divulgação

As aulas, que acontecem nos três turnos, são para crianças a partir de dois anos e contemplam todas as idades. Como conta a sócia Patricia Véras, o projeto Clube 60+ oferece aulas e atividades para a terceira idade. >

Endereço: Rua Rubens Guelli, 134, Edifício Empresarial Itaigara >

Telefone: (71) 99683-9435>

Dias e horários: Aulas de segunda a sábado, nos três turnos >

Valor: Mensalidades entre R$280 e R$460>

Escola de Dança Diego Alves

Aulas de dança de salão e forró>

Aula de forró e dança de salão com a Escola de Dança Diego Alves Crédito: Divulgação

As aulas são para todas as idades e níveis, no período da noite. Elas acontecem no espaço do Asbac Salvador e são ministradas pelo professor Diego Alves. >

Endereço: Asbac Salvador - Rua Ceará, 999, Pituba >

Telefone: (71)9399-9065>

Dias e horários: Segundas e quartas, às 18h>

Valor: R$170 a mensalidade para dança de salão e R$150 para forró>

Espaço Byla

Aulas de ballet, hip hop, k-pop, jazz, ritmos latinos, forró e dança contemporânea>

Apresentação de dança do Espaço Byla Crédito: Divulgação

Administrado por Luciana Tude e o filho, Samuel Davi Tude, o Espaço Byla foi criado em 2005 e abriga a Escola Byla Dança, o Teatro Byla e outras empresas voltadas à saúde e bem-estar. Hoje, funciona como um coworking de cultura e saúde. Há também aulas de yoga, pilates, artes marciais, teatro e treinamento funcional. Um projeto social da iniciativa, chamado Projeto Capacitação, ainda forma professores num curso com duração de três anos, com aulas aos sábados.>

Endereço: Rua Manuel Suarez, 25 – Stella Maris >

Telefone: (71) 981418985>

Dias e horários: De segunda a sexta, com opções de horários das 10h às 20h>

Valor: Os planos dão direito a aulas de uma a quatro vezes na semana. Também há o plano livre, que permite aulas ilimitadas. Os preços das mensalidades vão de R$125 a R$445. As mensalidades dão direito a aulas de qualquer modalidade, ou seja, o aluno pode fazer uma aula diferente a cada dia>

Escola de Dança, Arte e Cultura Galega e Espanhola (Edace)

Aulas de dança espanhola>

Apresentação de dança espanhola da Edace Crédito: Divulgação

Há 38 anos, a Edace tem como objetivo difundir a cultura espanhola e galega para os baianos. Com sede no Clube Espanhol, oferece aulas para sócios e não sócios do clube. As turmas, que em 2025 vão começar no dia 17 de março, contemplam crianças a partir de cinco anos e adultos de todas as idades.>

Endereço: Clube Espanhol, Av. Oceânica, 1404 - Ondina>

Telefone: (71) 93694914>

Dias e horários: Turmas de segunda a sexta, a partir das 17h30>

Preço: Mensalidade a partir de R$220 >

Barracão das artes

Aulas de dança afro contemporânea, dança moderna e contemporânea, danças urbanas e swing baiano>

Aula de dança no Barracão das Artes Crédito: Divulgação

O Barracão das Artes, que funciona no Forte do Barbalho, é um projeto social e cultural que oferece aulas gratuitas de diversas modalidades, incluindo, além da dança, teatro, artes circenses, música, capoeira e boxe. As inscrições para novas turmas costumam acontecer a cada semestre e, para saber as datas, basta acompanhar as publicações no Instagram da instituição. >

Endereço: Forte do Barbalho, Rua Marechal Gabriel Botafogo, s/n>

Telefone: (71) 991644537>

Dias e horários: As aulas de dança afro contemporânea fazem parte do curso de verão e acontecerão nos dias 28 e 30 de janeiro, às 17h30. As aulas de danças urbanas e swing baiano acontecem às sextas, a partir das 15h. As aulas de dança moderna e contemporânea terão inscrições abertas para novas turmas em fevereiro>

Valor: As aulas são gratuitas Apenas as aulas do curso de verão custam R$30 cada>

Forró Cabrueira

Aulas de forró>

Aula de forró do grupo Forró Cabrueira Crédito: Divulgação

Oferece turmas Bê a Bá, Iniciante e Intermediário. As aulas unem dança e cultura para celebrar as raízes nordestinas. São contemplados os estilos universitário, cabrueira e variações. Durante a semana, acontecem à noite e ainda há aulas aos sábados, ideal para quem tem pouco tempo livre. >

Endereço: Unidades no Jardim Armação e em Brotas >

Telefone: (71) 981760828>

Dias e horários: Seg e qua, ter e qui (à noite). Sáb (8h, 10h e 15h) >