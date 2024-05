Clima

Entenda por quê a chuva devasta o Rio Grande do Sul

Fenômenos como o El Niño e as mudanças climáticas explicam a força destruidora do temporal que já deixou 39 mortos

Andreia Santana

Publicado em 4 de maio de 2024 às 05:00

Comportas que seguravam a cheia do Guaíba se rompem e água invade o centro histórico de Porto Alegre Crédito: Gilvan Rocha/Agência Brasil

O Rio Grande do Sul vive um dos maiores desastres climáticos de sua história. As fortes chuvas, que já duram dias, causaram, até a noite desta sexta-feira (03), 39 mortes, e deixaram mais de 50 feridos, e 70 desaparecidos; além de cidades debaixo d'água. O temporal ameaça também romper barragens e já afeta a produção de leite e agrícola do estado. Mas, quais são as explicações para tanta chuva?

O meteorologista e coordenador-geral de Operação e Modelagem do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Marcelo Seluchi, explica que o fenômeno é resultado da junção de diversos fatores. Segundo ele, a onda de calor localizada na região central do Brasil, com alta pressão atmosférica, leva à formação de ar seco e quente, que acaba por bloquear a passagem das frentes frias para o norte do país. "Essas frentes frias vêm da Argentina, chegam rapidamente na Região Sul e não conseguem avançar. Temos uma sucessão de frentes frias que se tornaram estacionárias e estão mantendo as chuvas por vários dias".

Seluchi diz ainda que as chuvas são reflexo do El Niño, que está em etapa final. As mudanças climáticas também entram na conta, já que a atmosfera e os oceanos estão mais quentes, produzindo vapor adicional, o que ajuda na formação das chuvas.

Sem prazo para acabar

Seluchi prevê que os temporais ainda vão perdurar por dias, em razão de um fenômeno que ocorre no Oceano Pacífico chamado sistema de bloqueio, que influencia no Brasil. Nesse sistema, conforme o meteorologista, uma situação atmosférica fica estagnada e persiste por dias.

"Esta situação da chuva torrencial, infelizmente, deve se manter, com poucas mudanças, pelo menos no final de semana, com volumes muito elevados, até superiores a 250 milímetros, especialmente na porção centro-norte do Rio Grande do Sul", disse.

O processo para a absorção do volume de água também levará dias. "Toda a água que já caiu no estado vai ser drenada, o que vai levar vários dias para se normalizar".

Porto Alegre alagada

Nesta sexta , o nível do Guaíba, um dos principais riosdo RS, já é o maior desde 1941. Naquele ano, as águas atingiram 4,76 metros, inundando grande parte do centro de Porto Alegre. Ruas do centro histórico da capital gaúcha e a rodoviária foram tomados pela água e a população foi orientada a deixar a região. Em mais de 200 municípios houve o registro de áreas ilhadas, interrupção do abastecimento de energia elétrica e o rompimento de barragens.

O desastre climático é classificado como de grande intensidade, o que motivou decreto de calamidade pública pela prefeitura da capital gaúcha e pelo governo do estado. Ao comentar os estragos causados pelos temporais, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, disse, nesta sexta, em Brasília, que o estado vive a sua ‘maior catástrofe meteorológica’. Ele lembrou a enchente histórica registrada no Rio Grande do Sul em 1941.

“Nunca vi nada parecido. Conheço bastante o nosso estado. Já enfrentei várias situações delicadas, dramáticas. Mas posso assegurar a vocês que nunca houve uma enchente como essa. Quem é gaúcho sempre ouviu falar na famosa enchente de 1941, histórica. Essa enchente que estamos enfrentando vai ultrapassar e muito o que aconteceu em 1941”, afirmou.

Em direção a Santa Catarina

O avanço da chuva torrencial sobre Santa Catarina já provocou uma morte na cidade de Ipira. A vítima era um homem de 61 anos que estava dentro de um carro que foi arrastado pela enxurrada. A vítima foi encontrada na manhã desta sexta pelo Corpo de Bombeiros. Há ainda uma pessoa ferida na cidade de Caçador. De acordo com o órgão, ao menos 155 moradores estão desalojados e outros 26 perderam suas casas no estado.

A previsão é que a chuva no Sul só irá perder força a partir deste domingo (05).

Salvador vai ajudar

Em entrevista coletiva durante evento nesta sexta-feira (3), o prefeito de Salvador, Bruno Reis, disse que vai se colocar à disposição para ajudar o prefeito de Porto Alegre em decorrência dos temporais no Rio Grande do Sul (RS). De acordo com o representante da capital baiana, além de arrecadação de donativos, a prefeitura poderá colaborar com seu conhecimento para lidar com as fortes chuvas.

“Já emitimos nota de solidariedade e eu vou ligar para o nosso amigo e prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo. Vamos nos colocar à disposição, seja para arrecadar qualquer tipo de donativos que possam ajudar nesse momento, como também através da nossa equipe técnica, que vai se colocar à disposição para colaborar”, afirmou Bruno Reis.

Doações por pix

O governo do Rio Grande do Sul reativou a chave Pix para doações em dinheiro para ajudar as vítimas das enchentes no estado. A conta bancária nomeada como SOS Rio Grande do Sul, aberta no Banrisul, receberá os valores pelo Pix do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) número 92.958.800/0001-38. A chave é a mesma usada no auxílio às vítimas dos temporais ocorridos no ano passado. As contribuições em dinheiro podem ser feitas por pessoas físicas e jurídicas.

FGTS para as vítimas

Os afetados pela enchente no Rio Grande do Sul poderão sacar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), anunciou nesta tarde a Caixa Econômica Federal. O dinheiro poderá ser retirado por meio do aplicativo FGTS. O Saque Calamidade está disponível aos moradores de municípios que tiverem decretado estado de calamidade pública ou situação de emergência, devidamente reconhecidos por portaria do governo federal. Cada prefeitura passará à Caixa a declaração das áreas afetadas pelo evento climático extremo.