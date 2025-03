COMIDA

Grupo Soho inaugura restaurante Italiano contemporâneo na Graça

Este conteúdo é um oferecimento da hub.nexxo - Soluções E,presariais

Ronaldo Jacobina

Publicado em 15 de março de 2025 às 05:00

Ravioloni, Uovo, Funghi Crédito: Eder Almeida/Divulgação

Há muito que a Graça carecia descobrir sua vocação para o segmento de gastronomia. Desde o fechamento do Shiro, o bairro, assim como os adjacentes, não contava com um lugar bacana para comer uma comida italiana, por exemplo. Pois bem, desde ontem (sexta-feira, 14), os moradores daquela região, e do restante da cidade, contam com o Vona, o novo restaurante de cozinha italiana do Grupo Soho. >

Arancini com parma

A casa, instalada exatamente no lugar do extinto japonês citado acima, foi totalmente reformada pelo arquiteto Marlon Gama, que transformou o ambiente num lugar charmoso, requintado e elegante. O espaço, com dois pavimentos, tem capacidade para abrigar 90 pessoas sentadas no salão principal e outras 60 no piso superior. Este último, projetado para receber eventos privados, conta com uma cozinha exclusiva que permitirá também se tornar uma extensão do salão, caso seja necessário. Embora o nome pareça uma novidade, ele na verdade foi apresentado ao público no ano passado quando substituiu a marca Pepo, casa italiana do grupo que funcionou na Pituba. A mudança foi uma preparação para a transferência do restaurante daquele bairro para a Graça, encerrando o ciclo do Pepo.>

Lasagna Bolognese

De acordo com o chef Peu Mesquita, a ideia de trocar de nome foi para desvincular um pouco sua imagem da extinta casa já que desde o ano passado ele passou a ocupar o cargo de chef executivo do grupo, responsável pelas cozinhas do Vona e do Lafayette. “O projeto do Pepo era aquele lá, mas ficou pequeno para o que queríamos como italiano, daí resolvemos criar uma nova marca“, explica. A troca, no entanto, não extinguiu de vez o cardápio do Pepo. Embora o Vona se apresente com muitas novas criações no seu menu, todas de autoria de Peu, alguns dos clássicos que ele criou para a extinta casa da Pituba, como a costela com nhoque, a carne cruda, o ragu a bolonhesa, o carbonara, o polpetone e o polvo com cavatelli, foram preservados.>

Capeletti Ricolta

Das novidades, tem um menu a parte, batizado de Favoritos do Chef, onde se encontram o maravilhoso Ravioloni Uovo Funghi (que como o nome já diz tem ovo – molinho no centro da massa e o cogumelo); a burrata al forno (com capa crocante) e o Fritto Misto, uma entradinha autenticamente italiana que mistura lula, camarão e peixe, perfeito como belisquete. Neste menu especial tem como prato principal o Torteline Ossobuco, o Capeletti Ricotta e outras sugestões do autor. Vale ressaltar que, ao contrário do Pepo, onde as massas servidas eram fornecidas por terceiros, no Vona são todas produzidas lá. Destas vale experimentar a clássica Lasagna Bolognese, feita com massa verde, ragu de linguiça, bechamel e finalizada com pomodoro. Este, assim como os demais pratos do cardápio, é apresentado com o peso. Neste caso da lasagna são 300g.>

Spaghetti à Carbonara

A carta de drinques, elaborada por Lucas Queiroz e Sullivan, conta com a participação de quatro bartenders convidados. Desta, não deixe de experimentar o Sirena, preparado com gin, xarope de hortelã e manjericão, mix de limão siciliano, laranja, abacaxi e albumina hidratada. Levemente cítrico e muito saboroso. De sobremesa tem os tradicionais Tiramisú e Panna Cotta, Straciatella e outros “dolces”, mas siga o chef e aposte num dos seus preferidos: o Merengata. Feito com pão de ló, mousse de chocolate branco, geleia de morango, morangos frescos, suspiros e sorbet de morango.>

Merengata

SERVIÇO:>

@vonaristorante>

Rua da Flórida, 41, Graça.>

Terça a quinta, das 11h45 às 15h30 e de 18h45 às 23h>

Sexta e sábado, 11h45 à meia-noite/ Domingo, 11h45 às 18h>