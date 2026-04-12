Lacrou em Salvadô

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Paula Magalhães
Publicado em 12 de abril de 2026 às 15:30
Lorenna Vita (@lorenna.vita_) tem estilo de sobra e esse visu deixa claro. O combo camisa esportiva oversize mais shortinho tem um bom equilíbrio de silhuetas. A bota ajuda a dar ainda mais um ar fashionista.
Uma bolsa felpuda é para quem não quer passar despercebida. Um super acessório que rouba a cena.
Ritielle Nunes (@ritiellenunes) mostra que o diálogo da estética retrô romântica com a urbana rocker dá super certo. Reparem bem como a saia floral casou bem com a camiseta preta e o sapato tratorado mais meia vermelha.
Silvana Bonfim (@silvanabonfim) teve uma sacada genial ao misturar um vestido de filó artesanal com uma calça cargo folgada streetwear. Combinação das boas confirmando que a criatividade não tem limites.
Bruna Mayuri (@brunamayuri) estava turistando pelo Museu de Arte Moderna da Bahia com um vestidão leve mais um tênis estilo de corrida, só por essa composição já valia o registro. Porém, ela ainda usava um maxi brinco dourado, lenço de acessórios no cabelo e um leque para aliviar o calor. Fez bonito!