MODA

Lacrou em Salvadô

Veja nossa curadoria de looks de rua

Paula Magalhães

Publicado em 12 de abril de 2026 às 15:30

Veja os visus da semana Crédito: Helenildo Amaral

Lorenna Vita (@lorenna.vita_) tem estilo de sobra e esse visu deixa claro. O combo camisa esportiva oversize mais shortinho tem um bom equilíbrio de silhuetas. A bota ajuda a dar ainda mais um ar fashionista.

Uma bolsa felpuda é para quem não quer passar despercebida. Um super acessório que rouba a cena.

Ritielle Nunes (@ritiellenunes) mostra que o diálogo da estética retrô romântica com a urbana rocker dá super certo. Reparem bem como a saia floral casou bem com a camiseta preta e o sapato tratorado mais meia vermelha.

Silvana Bonfim (@silvanabonfim) teve uma sacada genial ao misturar um vestido de filó artesanal com uma calça cargo folgada streetwear. Combinação das boas confirmando que a criatividade não tem limites.