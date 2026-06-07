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Lacrou em Salvadô

Veja nossa curadoria de looks de rua

  • Foto do(a) author(a) Paula Magalhães
  • Foto do(a) author(a) Helenildo Amaral

  • Paula Magalhães

  • Helenildo Amaral

Publicado em 7 de junho de 2026 às 15:30

Confira os visus da semana
Confira os visus da semana Crédito: Helenildo Amaral

Tífane Muniz (@_chung_000) criou um visual quase monocromático preto com muita criatividade ao brincar com os comprimentos. Sem falar que o cabelo dela já é um declaração de estilo.

A bolsa cheia de penduricalhos divertidos parece ter saído de uma imagem do street style de Tóquio. Outro destaque é o uso da meia calça na altura da coxa mais polainas de tricô. Tífane não tem medo de experimentar.

A camisa esportiva nas cores da seleção brasileira é a peça do momento. Bruxa Braba (@bruxabraba) combinou uma com calça jeans mais folgada e a forma como amarrou a jaqueta é praticamente um truque de stylist , dando todo um toque fashion ao look.

Lorena Mendes (@cabecadefire) compôs um visú bem confortável para o dia-a-dia. A camiseta cropped conferiu todo um frescor.

A cantora Cronista do Morro (@cronistadomorro) lançou mão da camisa esportiva para montar um outfit que vai além da torcedora. O design dessas peças é tão inventivo, que as tornaram em um item desejado no guarda-roupa de quem gosta de moda.

Tags:

Moda

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