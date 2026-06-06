ENTRELINHAS | Outro olhar sobre as notícias

A nova causa de Erin Brockovich: os impactos dos data centers

Ativista que enfrentou a contaminação da água nos Estados Unidos agora mobiliza comunidades para monitorar o avanço dos centros de processamento de dados

Donaldson Gomes

Publicado em 6 de junho de 2026 às 05:00

A ativista Erin Brockovich, conhecida por ação contra água contaminada, comprou uma nova briga Crédito: Reprodução

A ativista ambiental Erin Brockovich, eternizada nos cinemas por Julia Roberts, encontrou uma nova causa. Ela lançou uma plataforma com informações sobre a construção de novos data centers nos Estados Unidos. No passado, Erin ganhou notoriedade ao se envolver na luta contra a Pacific Gas and Electric Company (PG&E), por conta da contaminação da água com uma substância tóxica, que comprometeu a saúde de centenas de pessoas. Agora, a atenção da ativista se volta para os impactos causados pela implantação de novos data centers.

Até a última quinta-feira (dia 04), o site Brockovich Data Center já recebeu 3.674 contribuições no mapeamento do planejamento e construção de novos equipamentos nos Estados Unidos. "A corrida para construir infraestruturas de IA está se desenrolando em todas as cidades. Em alguns lugares, os data centers são bem-vindos. Em outros, são atrasados, contestados ou abandonados por completo", aponta. Erin diz que no espaço criado por ela, as pessoas poderão se manifestar a respeito do assunto. E como as preocupações expressas por lá não se restringem geograficamente ao território norte-americano, vamos pescar o que está sendo discutido.

No Brockvich Data Center.com, estão listadas seis grandes questões relacionadas com os novos projetos de áreas para processar grandes volumes de dados. A primeira preocupação é com o elevado consumo de energia que as estruturas demandam. A ong AlgorithmWatch estima que uma única instalação pode demandar energia equivalente ao consumo de uma pequena cidade.

Além disso, existem questões relacionadas ao consumo de água, uma vez que os sistemas precisam ser resfriados. Perguntei ao ChatGPT se é verdade que para gerar uma imagem ele realmente consome um litro do líquido mais precioso que temos esta foi a resposta dele: "a geração de imagens complexas pode estar associada a frações de litro ou alguns litros de água, mas afirmar que 'cada imagem usa 1 litro' como regra universal não é correto". Tire suas conclusões.

Outro aspecto gerador de impacto ambiental está relacionado às constantes atualizações tecnológicas das estruturas, o que tem transformado cada vez mais, e numa velocidade sempre maior, os hardwares em lixo eletrônico. Acrescentem-se ainda preocupações com riscos de localização, sejam por fatores naturais ou geopolíticos, além da sobrecarga dos recursos e da infraestrutura locais. E, por fim, mas não menos inconveniente, Erin ainda cita o problema com os zumbidos constantes dos sistemas de refrigeração, geradores e subestações elétricas.

Desta vez, a ousada Erin Brockovich escolheu um adversário ainda mais poderoso que uma grande corporação. No filme estrelado por Julia Roberts, ela consegue para a população afetada um acordo judicial multimilionário — um dos maiores da história dos EUA na época, mesmo sem ter formação em direito. Agora, propõe-se a criar uma pressão social sobre as maiores e mais poderosas empresas do planeta para que a criação dos centros de processamento de dados que certamente serão construídos – porque isto é inevitável – aconteça com o mínimo de impactos negativos. É uma tarefa mais do que árdua, entretanto, quem ousaria duvidar desta mulher?

O clima de velório está diferente

O advogado Tiago Pitthan ressignificou o conceito de "clima de velório". Ele organizou a própria cerimônia e apareceu lá bem vivo. Diagnosticado com um câncer incurável, ele acabou fazendo uma belíssima celebração à vida na Rua Lustrosa, no bairro do Seminário, em Campo Grande (MS), no último sábado (dia 30). A única coisa que remetia a uma cerimônia póstuma era o nome do evento. Teve samba, show de rock e aquelas homenagens que são as mais importantes que se pode fazer quando se ama de verdade alguém: lhe entregar as flores em vida. Os vídeos mostram Tiago feliz, cantando, abraçando seus amigos, tirando muitas fotos e até mesmo imitando a dança notabilizada no clássico "Um morto muito louco". Ele é, sem dúvidas, um vencedor. "Sou um cara privilegiado, tenho afeto, tenho carinho. E quando eu morrer, quero que vocês entendam que eu venci o câncer. Venço todos os dias quando acordo e decido que hoje vai ser um dia bom", disse no palco. Que assim seja.

Nem sempre é vida

Imagine um evento esportivo onde o dopping é incentivado, esta é a proposta dos Jogos Aprimorados, ou a "Olimpíada dos Esteroides", na nomeclatura mais informal. No fim de maio, um grupo de atletas se reuniu em Las Vegas para disputar algumas das principais modalidades olímpicas, turbinados com anabilizantes. Os organizadores dizem que o evento "celebra a inovação científica e a excelência atlética", de acordo com uma reportagem da BBC. Teve até um brasileiro entre os competidores, o nadador olímpico Felipe Lima. No fim das contas, apenas um recorde mundial foi quebrado pelos bombadões. Os jogos distribuíram impressionantes US$ 25 milhões em prêmios para os atletas, mas a pergunta que fica é, será que vale a pena?

Sem defesa é melhor

Quem saiu em defesa da influenciadora Virgínia Fonseca, após a saraivada de vaias que a loira das bets enfrentou no Maracanã, foi Luana Piovani, mas de um jeito que dificilmente deve ter agradado a ex de Vinícius Júnior. "Que cena bizarra, horrorosa, agressiva, desconcertante da torcida gritando o nome lá da coitada da pobre menina rica, que coisa horrível, como é que pode? como se sentem nesse direito?", começou Luana, que ainda lembrou de quando foi xingada no Leblon ao denunciar o ex-companheiro Dado Dolabella por agressão. "Antes dela ser uma bosta de influencer, porque ela só influencia merda, ela é um ser humano e ela é uma mulher, e ela merece respeito", disparou.

Copa vai ser quente

A Fifa proibiu torcedores de levar garrafas de água para os estádios durante a Copa do Mundo que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. O problema é que durante os jogos, a temperatura por lá vai beirar o insuportável. Sete dias antes do início do campeonato, a Fifa alterou o código de conduta oficial dos estádios, que permitia o acesso aos locais com garrafas de até 1 litro reutilizáveis, desde que estivessem vazias. A entidade máxima do futebol proibiu garrafas, copos, potes ou latas, para reduzir riscos de ferimentos causados por torcedores que atirem objetos. E em relação à sede, a garantia é de que os preços cobrados nos estádios pela água será o habitual nos locais.

meme da semana

Para quem ainda tinha dúvidas, nesta semana o treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, confirmou que vai levar Neymar para a Copa do Mundo. O atacante, inclusive, já está nos Estados Unidos, com o restante do elenco que tentará trazer o hexa para o Brasil. Enquanto os jogos não começam, seguimos por aqui com os memes. Viva o menino Ney!

Mais um meme com ele Crédito: Reprodução @coram_doi