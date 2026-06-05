MEIO AMBIENTE

Mutirão nas praias e exposição levam debate sobre cultura oceânica a Lauro de Freitas

Ações ambientais movimentam a cidade durante o mês de junho

Thais Borges

Publicado em 5 de junho de 2026 às 09:49

Mutirão nas praias e exposição levam debate sobre cultura oceânica a Lauro de Freitas Crédito: Divulgação

Até a próxima quarta-feira (10), ações sobre sustentabilidade, pertencimento e cuidado com o território vão tomar conta de Lauro de Freitas. A programação gratuita reúne iniciativas que vão desde experiências educativas até mobilizações práticas, conectando cultura, meio ambiente e participação social.

Já neste sábado (6), o projeto de educação ambiental ‘Essa Praia Também é Minha’ promove um mutirão de limpeza de praias em Vilas do Atlântico, a partir das 8h30, com ponto de encontro na Barraca Araruama. A ação é gratuita, aberta ao público e conta com apoiol do Parque Shopping Bahia.

Desde a sua criação, já foram 44 edições do projeto, retirando mais de 3,5 toneladas de resíduos das praias e reunindo cerca de 1.900 voluntários. Dados recentes também acendem um alerta: 60% das tartarugas marinhas encontradas no litoral da Bahia apresentam resíduos plásticos no organismo.

O idealizador do projeto, Rodrigo Chetto, destaca o papel transformador da mobilização coletiva. “Cada ação é um chamado. Quando a gente pisa na areia e começa a recolher o que foi descartado ali, algo muda por dentro também. É sobre pertencimento, sobre entender que essa praia é nossa — e que cuidar dela é urgente”, diz.

Além do mutirão, há uma programação cultural intensa. Um dos destaques é a exposição ‘Cultura Oceânica para quê?’, que fica em cartaz até o dia 10 de junho, no piso L3 do Parque Shopping Bahia. A mostra propõe uma imersão na relação entre cidade, rios e oceano, transformando elementos da paisagem marinho-costeira em conteúdo educativo e sensorial. A ideia da exposição é reforçar a compreensão de que o oceano não é apenas parte da paisagem, mas um agente fundamental que influencia diretamente o clima, o abastecimento, a economia, o turismo e a qualidade de vida da população.

Nesta segunda-feira (8), em meio às comemorações pelo Dia Mundial do Oceano, o público participa de um encontro com o autor Thiago Siqueira, além da contação da história ‘Mistério no Mar de Itapuã’, com atividades educativas. Na última quarta-feira (3), já tinha sido realizada a oficina arte-literária ‘Repense Reuse’, voltada para alunos do ensino fundamental.

Consumo consciente

Além das ações pontuais, o Parque Shopping Bahia mantém, ao longo de todo o ano, iniciativas voltadas à sustentabilidade e à economia circular. Entre elas está o projeto Repense e Reuse, que incentiva a doação de roupas, calçados e acessórios em bom estado para reaproveitamento e reciclagem, já tendo arrecadado mais de 27 toneladas de materiais desde 2023.

O empreendimento também conta com um programa de coleta de óleo de cozinha usado, em parceria com a Biotank, que estimula o descarte correto do resíduo e sua transformação em novos produtos, como biodiesel e sabão.

Na praça de alimentação, o público pode contribuir com o projeto TampetLauro, que arrecada tampinhas plásticas e lacres de alumínio para reciclagem, revertendo os recursos para cirurgias de animais em situação de rua no município.

Entre 2020 e março de 2026, o shopping já destinou corretamente mais de 937 toneladas de resíduos recicláveis e materiais reaproveitáveis, reforçando o impacto das ações no município.

“Acreditamos na valorização dos recursos naturais de Lauro de Freitas e reconhecemos as riquezas do nosso município. Nossa cidade reúne belas paisagens costeiras, rios, biodiversidade, cultura, história e um povo que mantém uma relação muito próxima com o mar e com a natureza. Ao receber essa exposição, o Parque Shopping Bahia reforça seu compromisso em incentivar reflexões sobre sustentabilidade e pertencimento, destacando tudo aquilo que faz de Lauro um lugar surpreendente e cheio de potencial”, afirma Lulie Najar, superintendente do Parque Shopping Bahia.

A superintendente também reforça a importância de apoiar iniciativas com impacto direto na comunidade. “É o tipo de movimento que toca de verdade. A gente vê pessoas de todas as idades ali, juntas, com a mão na areia e o coração no mesmo propósito. É bonito, é necessário e é transformador”, ressalta.

Serviço – Exposição

Cultura Oceânica para quê?

Período: até 10 de junho de 2026

Local: Piso L3 – Parque Shopping Bahia

Acesso: Gratuito

Programação da exposição

02/06 – 14h: Abertura oficial

03/06 – 10h às 11h: Oficina “Repense Reuse”

08/06 – 15h às 16h30: Encontro com autor e contação de história

Serviço – Mutirão de limpeza

Evento: 45ª Ação do projeto “Essa Praia Também é Minha”

Data: 6 de junho de 2026 (sábado)

Horário: A partir das 8h30

Local: Barraca Araruama – Vilas do Atlântico