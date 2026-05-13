Prefeito rompe contrato com faculdade de Medicina após vídeo de estudante: ‘c# do Maranhão’

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Thais Borges
Publicado em 13 de maio de 2026 às 11:17
Um estudante de Medicina da Universidade Ceuma, no Maranhão, provocou revolta nas redes sociais depois de chamar um local de estágio no município de Paço do Luminar de 'c# Maranhão. Após a repercussão do episódio, o prefeito de Paço do Luminar, Fred Campos, anunciou na última terça-feira (12) que solicitou o distrato do contrato de estágio com a faculdade de Medicina.
O aluno publicou um vídeo no TikTok pisando no chão de barro e mostrando a fachada da Unidade Básica de Saúde (UBS) Nova Canaã. “Meu tênis branquinho da ON vendo que não tá mais em uma prateleira em Zurique e sim indo atender paciente no c# do Maranhão", escreveu, fazendo referência à marca suíça On, que é conhecida pelos tênis de corrida e pelas roupas esportivas, mas cujos calçados também ganharam espaço nos pés do segmento médico brasileiro.
Além disso, o prefeito Fred Campos disse que pediu ao Ministério Público e à Polícia Civil para investigar o caso. "Com base na gravidade desse vídeo, que já recebi de centenas de pessoas, estou hoje (na terça-feira, dia 12) distratando o convênio que a gente tem com o Ceuma", disse Campos, em um vídeo divulgado em suas redes sociais. "Antes de oferecer um curso de medicina, ela tem que oferecer um curso social para a pessoa poder viver em urbanidade. Isso aqui demonstra claramente que ele não tem capacidade nenhuma de viver em sociedade".
A instituição, que tem sede em São Luís, disse que a conduta do aluno será apurada individualmente e que medidas cabíveis no regimento serão adotadas.
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"Diante do episódio recentemente divulgado, a instituição esclarece que não compactua com comportamentos incompatíveis com os princípios de respeito, responsabilidade e postura profissional exigidos de seus acadêmicos", diz a nota divulgada no Instagram. A Ceuma ainda pediu desculpas à população de Paço do Lumiar.