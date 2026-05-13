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'Fantasia e ficção científica funcionam como espelhos políticos e históricos', diz escritora bestseller

Hayley Gelfuso acaba de lançar O Livro das Horas Perdias no Brasil; obra já foi publicada em mais de 20 países

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 13 de maio de 2026 às 06:00

Hayley Gelfuso, autora de O Livro das Horas Perdidas (Intrínseca)
Hayley Gelfuso, autora de O Livro das Horas Perdidas (Intrínseca) Crédito: Divulgação

A imagem de uma biblioteca onde os mortos falam com os vivos e as memórias têm o poder de mudar o mundo foi uma das primeiras ideias que surgiu na mente da escritora Hayley Gelfuso, enquanto lia um livro justamente sobre a história das bibliotecas. Aquele insight foi justamente um dos pontos de partida para o que, anos depois, viria a ser O livro das horas perdidas, seu romance de estreia, que chegou às livrarias brasileiras no mês passado, pela Intrínseca.

Publicado em mais de 20 países, a obra mescla ficção científica, aventura e romance histórico, em meio a uma ambientação que vai de pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial até a Guerra Fria. Na trama, a protagonista Lisavet percebe que está presa em uma biblioteca onde as memórias dos mortos estão armazenadas em livros, mas há pessoas entrando para queimar alguns dos exemplares - o que mudaria o passado.

“Fantasia e ficção científica têm uma longa tradição de funcionar como espelhos políticos e históricos", diz Hayley, em entrevista exclusiva ao CORREIO. “Ao deslocar acontecimentos familiares para cenários ou linhas do tempo alternativas, a fantasia cria uma espécie de ‘distância segura’, que permite aos leitores se conectarem de forma mais aberta com histórias difíceis", acrescenta a autora.

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Maio literário: 43 novos livros que chegam em maio e merecem sua atenção

O livro das horas perdidas, de Hayley Gelfuso (Intrínseca)
O livro das horas perdidas, de Hayley Gelfuso (Intrínseca) Crédito: Reprodução

Poeta e escritora, Hayley Gelfuso vive em Chicago e trabalha no setor sem fins lucrativos, em uma entidade ambiental. Ao jornal, ela falou sobre o processo de escrita, a mistura de gêneros na obra e a relação com o Brasil.

Confira a entrevista na íntegra 

Como você apresentaria sua história a novos leitores?

O Livro das Horas Perdidas conta a história de uma jovem chamada Lisavet Levy que se vê presa no espaço tempo, uma biblioteca interdimensional onde todas as memórias dos mortos estão armazenadas em livros. Ela percebe que pessoas conhecidas como guardiões do tempo estão entrando no espaço tempo para queimar alguns dos livros, alterando o passado, e decide impedi-los. Suas ações chamam a atenção de um guardião do tempo americano chamado Ernest Duquesne, que foi designado para impedir que ela interfira. O que acontece entre eles muda tanto suas próprias vidas quanto o curso da história para sempre.

Este é o seu romance de estreia. Como a ideia surgiu e como foi o processo de escrita?

A ideia surgiu enquanto eu lia um livro sobre a história das bibliotecas, quando me deparei com um poema que termina com a frase: “aqui estão os mortos que falam com aqueles que trabalham”. Isso imediatamente despertou em mim a imagem de uma biblioteca onde os mortos falam com os vivos e onde as memórias têm o poder de mudar o mundo. As primeiras versões desse livro foram bastante exploratórias, com esboços longos e cheios de desvios, além de tramas e personagens inteiros que acabaram não entrando na versão final. Levei cerca de dois anos para finalmente ‘descobrir’ sobre o que a história realmente era.

Confira 43 lançamentos de livros em maio

A ex, de Freida McFadden (Arqueiro). Um suspense psicológico que mostra como é difícil deixar certas coisas para trás. Principalmente quando nos fazem mal. A jovem Cassie Donovan, de 26 anos, ganha a vida administrando, junto com uma amiga, a livraria que herdou dos avós. Até que Joel Broder entra na loja. Existe apenas um porém: a ex-namorada perfeita dele, Francesca, uma mulher linda, brilhante e adorada por todos os amigos de Joel. Lançado no dia 5. por Reprodução
Confusões do amor, de Lynn Painter (Intrínseca). Uma faxineira precisa urgentemente de um lugar para ficar e um milionário está atrás de uma namorada de mentira para um evento importante. O acordo que os dois estão prestes a fazer é certeza de confusão e talvez de algo a mais… Lançamento em 4 de maio.  por Reprodução
O fim chega para todos, de Evelyn Clarke (Record). Seis escritores. Uma ilha remota. Uma única chance para mudar suas vidas. Até onde eles estarão dispostos a ir para vencer esse desafio? O fim chega para todos é a colaboração de V. E. Schwab com Cat Clarke, e um dos livros de mistério mais esperados do ano. Lançamento no dia 18.  por Reprodução
Magia oculta, de Rachel Schneider (Arqueiro). Com reviravoltas surpreendentes, Magia oculta é o primeiro volume de uma duologia que vai conquistar todos os leitores de fantasia. Brynn cresceu treinando todos os dias para fazer parte da guarda. Seu maior sonho é ir para o aguardado Mercado anual no continente – a única chance de encontrar o povo inimigo que condenou a comunidade dela a viver para sempre no mar.A viagem deveria ser apenas um rito de passagem ao lado de Kai, seu melhor amigo, mas acaba se tornando um desastre quando a jovem entra em conflito com Acker, um misterioso e atraente soldado. Agora, o tratado de paz centenário entre os dois povos está ameaçado. Lançado no dia 5.  por Reprodução
A canção dos dragões perdidos, de Sarah A. Parker (Harlequin). Após o despertar de uma lua, outras ameaçam cair. Para salvar o mundo e as pessoas que amam, Raeve e Kaan precisarão voltar onde o fim de tudo começou: no eco de uma canção inacabada. Lançamento em 28 de maio.  por Reprodução
Noite negra, de Pilar Quintana (Companhia das Letras). Da premiada autora de A cachorra. Um romance sobre o preço da liberdade, a fragilidade das utopias íntimas e o momento em que uma mulher, encurralada, precisa decidir até onde é capaz de ir para não ser devorada pelo mundo ou por si mesma. Será lançado dia 26.  por Reprodução
Rota de impacto, de Amy James (Arqueiro). O piloto de Fórmula 1 Travis Keeping, de 24 anos, está tendo uma temporada incrível, com o troféu mundial ao alcance das mãos. Até que um acidente gravíssimo na Fórmula 2, envolvendo vários carros, vira seu mundo de cabeça para baixo.Um dos pilotos em estado crítico é Jacob Nichols. Ninguém sabe, mas os dois namoram há quase um ano. Agora o único homem que Travis já amou está lutando para sobreviver, sua equipe não entende por que seu desempenho nas pistas degringolou de repente e os pais de Jacob o querem longe de seu filho.Travis tem certeza de que tudo vai melhorar quando Jacob acordar, mas logo percebe que subestimou a influência dos pais do namorado sobre ele. Lançamento em 5 de maio.  por Reprodução
O que podemos saber, de Ian McEwan (Companhia das Letras). Em 2119, no que restou do mundo após uma catástrofe climática, um professor de literatura parte em busca de um poema perdido de 2014. Sua obsessão não é compreendida pelos jovens: qual é a importância da literatura numa terra devastada? É um questionamento que o mestre britânico Ian McEwan nos provoca em um romance de ideias ousadas. Lançamento no dia 12.  por Reprodução
Um amor de despedida, de Seo Eun-Chae (Intrínseca). Faz seis anos que Ramwoo morreu num acidente de carro para salvar a vida de Heewan, sua amiga de infância e primeiro amor. Desde então, ela convive com a culpa e o luto, tentando encontrar sentido em uma vida reclusa. Certo dia, ao avistar Ramwoo debaixo de uma cerejeira perto de sua casa, aparentando estar mais velho, Heewan acha que está delirando.Acontece que também faz seis anos que Ramwoo virou um Ceifador, cujo trabalho é guiar almas para o outro lado, e agora ele precisa avisar a Heewan que ela só tem mais uma semana de vida. Para que sua passagem seja tranquila, a jovem precisa falar o nome de Ramwoo três vezes. Porém, depois de tudo que aconteceu, Heewan acredita que paz é a última coisa que ela merece. Enquanto tenta convencê-la, o amigo a incentiva a fazer uma lista de desejos para que eles os realizem juntos em seus últimos dias de vida. Lançado em 4 de maio.  por Reprodução
Sem volta, de Emily Henry e Brittany Cavallaro (Verus). Winona e Lucille precisam fugir, então saem pelas estradas numa aventura em busca de quem são e da liberdade de poder viver a própria vida.Sem volta traz a escrita envolvente de Emily Henry, junto com Brittany Cavallaro, para o público jovem adulto. Lançado no dia 4.  por Reprodução
Antes que apague, de Natalia Timerman (Companhia das letras). Ao descrever uma relação entre mãe e filha marcada por um passado doloroso, a autora de Copo vazio e As pequenas chances constrói uma história poderosa sobre os vínculos afetivos.Diagnosticada com Alzheimer, a mãe da narradora perde, em velocidade assombrosa, os traços que definem sua identidade. No luto antecipado desse apagamento, vêm à tona revelações inesperadas sobre o passado materno. Este livro ― uma investigação sobre a força da memória e dos laços familiares ― atesta o poder da literatura contra o esquecimento. Será lançado dia 26.  por Reprodução
Black Thorn, de J. T. Geissinger (Arqueiro). Doze anos atrás, Maven Blackthorn fugiu de sua pequena cidade natal, após a morte suspeita de sua mãe. Agora, de volta para um funeral, ela se vê mergulhada em uma nova trama macabra: o corpo de sua avó desapareceu.Os Blackthorns imediatamente suspeitam dos Crofts, os implacáveis donos de uma empresa farmacêutica, com quem têm uma rivalidade que já se estende por gerações. Mas então Maven se depara com Ronan Croft, filho do único homem que ela já amou, e descobre que a paixão proibida que compartilharam está tão viva – e perigosa – como sempre. Lançado no dia 5. por Reprodução
Temporada de turistas, de Brynne Weaver (Arqueiro). Cabo Matança é uma vila costeira turística cheia de casinhas coloridas, lojas excêntricas e um número extraordinariamente alto de cadáveres. É que às vezes turistas trazem problemas, e a jardineira local, Harper Starling, não admite que ninguém estrague seu lar perfeito.Profissional habilidosa com instintos assassinos, Harper transforma visitantes mal-intencionados em adubo para suas flores – que inclusive já lhe renderam vários prêmios.Mas Nolan Rhodes não é um turista comum. Diabolicamente bonito, charmoso e talentosíssimo no manejo de facas, ele é implacável na busca por vingança. Lançamento no dia 5.  por Reprodução
Crime no Copan, Victor Bonini (Companhia das Letras). Do autor de sucessos como Quando ela desaparecer e O casamento,Crime no Copan é um romance policial que parte de uma noite trágica para revelar uma rede de segredos que atravessa gerações. Neste livro, Victor Bonini transforma o edifício mais emblemático de São Paulo em palco de uma investigação onde nada é simples ― e ninguém é quem parece ser. Lançamento dia 25.  por Reprodução
O último instante, de Liane Moriarty (Intrínseca). Em uma viagem de avião como outra qualquer, uma mulher prevê quando e como cada passageiro vai morrer. Ninguém a leva a sério, até a primeira morte ser confirmada alguns meses depois. Lançado no dia 4.  por Reprodução
Fantasma, de Ana Laura Lopes (Intrínseca). A história que deu origem ao hit “Fantasma” de Ana Laura Lopes, que conquistou uma legião de fãs no TikTok, agora contada com detalhes em um romance de arrepiarA mudança para Curitiba nunca foi a primeira opção de Ana Laura. Deixar Belo Horizonte para trás parecia um pesadelo. Se afastar dos pais, do irmão e de sua gatinha Hannah (Montana, é claro) só pareceu fazer sentido quando ela percebeu que essa era sua grande chance de realizar o sonho de ser cantora.Com a ajuda de Juliana, uma empresária superdescolada e bem-sucedida na indústria da música, Ana começa a conhecer o passo a passo para se tornar uma estrela e é apresentada a pessoas que podem mudar sua vida para sempre.Não demora para seu caminho cruzar com o de Guilherme, o guitarrista lindo e tatuado da banda Labirinto que nunca tira o boné de aba reta. Ao se esbarrarem no estúdio de gravação e frequentarem os mesmos rolês, ele logo deixa de ser apenas um músico que ela segue nas redes sociais. Esse crush parece prestes a se tornar algo mais, e Ana decide mergulhar de cabeça nessa história ― mesmo que (quase) tudo indique que não seja a melhor ideia. Lançado em 4 de maio.  por Reprodução
Um oceano de coisas não ditas, de Adrienne Young (Harlequin). James e Johnny Golden eram inseparáveis.Desde que se entende por gente, James compartilhou uma conexão quase sobrenatural com seu irmão gêmeo, algo muito além da intuição — ela sentia o que ele estava sentindo. É por isso que, quando Johnny sofre um trágico acidente, James sabe, antes mesmo de o telefone tocar, que seu irmão partiu e que ela está sozinha, verdadeiramente sozinha, pela primeira vez na vida.Ao chegar na isolada cidade de Six Rivers, na Califórnia, para resolver os assuntos pendentes do irmão, James é forçada a revisitar os eventos sombrios de seu passado e finalmente encarar Micah, a única outra pessoa que conhece seus segredos — e o único homem que ela já amou. Lançamento em 1 de maio.  por Reprodução
Mistério em Cinnamon Falls, de R. L. Killmore (Verus). Um romance aconchegante com um toque de suspense para fãs de Gilmore Girls e dos livros de Laurie Gilmore. Mistério em Cinnamon Falls é a combinação perfeita entre história de amor, assassinato e especiarias.Depois de descobrir que seu namorado, na verdade, já tinha uma esposa, tudo o que Nia quer é sumir da face da terra. E que lugar melhor para viver a fossa de sua dor de cotovelo que a pacata Cinnamon Falls?Porém, quando ela volta à sua cidade natal após seis longos anos, todos estão se preparando para o grande Festival de Outono, que recebe turistas de toda parte para esculpir abóboras, competir em gincanas e coroar o rei e a rainha de Cinnamon. Mas, a apenas alguns dias do festival, um acontecimento choca a cidade: o corpo de uma das moradoras mais queridas é encontrado com um bilhete: “Quem será a próxima?”Nia, então, se une a um grupo de cidadãos de Cinnamon para tentar resolver o caso… entre eles Jesse, um policial que, por acaso, é seu lindo ex-namorado da época da escola, que ela talvez nunca tenha superado completamente. Lançamento no dia 18.  por Reprodução
À espera de um feitiço, de Amy Coombe (Intrínseca). A princesa Tanadelle de Widdenmar não aguenta mais a vida da realeza. Presa aos deveres de relações-públicas do reino, tudo que Tandy quer são conversas interessantes de verdade, a chance de levar uma vida do seu jeito e (muito) tempo livre para ler.Durante uma visita de rotina da realeza a Pepperidge Menor, os sonhos de Tandy logo se tornam realidade quando uma maldição obriga a princesa a permanecer em uma antiga livraria até descobrir o que seu coração realmente deseja.Com a certeza de que alguém ― ou, para ser mais precisa, sua amiga e secretária real Honeyrose ― vai descobrir como quebrar a maldição, Tandy enfim consegue as tão esperadas férias entre os livros. Para a princesa, trocar bailes reais e jantares intermináveis por pilhas de livros e a companhia de um pirata irritante que vive aparecendo na loja para furtar seu estoque é um ótimo negócio. Lançado em 4 de maio.  por Reprodução
Templo da paixão, de Jo Segura (Paralela). A comédia romântica perfeita para fãs de Indiana Jones e Lara Croft e todos os leitores que gostam de romance, sensualidade e muita aventura.Embora tenha como mentora uma das arqueólogas mais famosas do mundo, a dra. Miriam Jacobs é praticamente uma zé-ninguém. Quando fica encarregada de liderar uma expedição pela Amazônia em busca da lendária Cidade Perdida da Lua, Miri tem a chance de que precisa para provar aos colegas ― e a si mesma ― do que é capaz.O jornalista Rafael Monfils, por sua vez, se junta à equipe para registrar cada detalhe da jornada. Ou pelo menos é isso que todos pensam que ele está fazendo. Seu verdadeiro objetivo é garantir que ninguém encontre a Cidade da Lua, impedir a profanação do local e proteger o legado da mãe. Será lançado dia 19.  por Reprodução
As Taylors, de Jen Calonita (Rocco). Quatro meninas chamadas Taylor unidas em uma única missão: conseguir ingressos para o show da sua cantora favorita! Parece impossível, mas como diz Taylor Swift: “Faça pulseiras da amizade e aproveite o momento. Não há nada a temer". Lançamento no dia 30.  por Reprodução
Kiwi e os garotos perdidos, de Ana Jeckel (Rocco). Quando criança, Nalu passava todas as férias de verão em Ilhabela, explorando o local com seu grupo de amigos ― autointitulado Os Garotos Perdidos ―, até que uma sequência de tragédias os afasta de vez.Anos depois, ele se vê de volta à ilha e, apesar dos traumas do passado, descobre que ainda é impossível resistir aos mistérios do lugar. Logo o antigo grupo se reúne para desvendar um dos maiores enigmas da história de Ilhabela: a localização do lendário tesouro que o pirata Thomas Cavendish teria escondido por ali. Lançamento no dia 8.  por Reprodução
Camisa onze, de Vanessa Reis (Verus). Nascidos com onze horas de diferença, Ana Romário e Bebeto cresceram juntos e sempre acreditaram que seguiriam pela vida lado a lado. Filhos de duas famílias muito próximas, unidas por uma amizade fortalecida ao longo das Copas do Mundo, eles aprenderam desde cedo que o amor pelo futebol era uma forma de celebrar a vida.Anos depois, Romário é uma zagueira de fama mundial e Bebeto é um fisioterapeuta esportivo. A cumplicidade que os unia ficou no passado, apesar de a amizade de seus pais continuar mais forte do que nunca.Entre lembranças e sentimentos que nunca deixaram de existir, a história dos dois é narrada de Copa em Copa, até que um inesperado reencontro evidencia quantos números onze cabem nas memórias de uma vida inteira. Lançamento no dia 18.  por Reprodução
Mesa para dois, de Laura Dickerman (Verus). No pós-pandemia, dois editores de diferentes selos são forçados a compartilhar a mesma mesa de trabalho em dias alternados da semana. Sem nunca terem se visto, e bastante infelizes com o novo sistema de compartilhamento, Rebecca Blume e Ben Heath começam a trocar alfinetadas por meio de post-its deixados no vaso do cacto que dividem.Quando a morte de Edward David Adams, um escritor renomado conhecido como “o Leão”, é anunciada, a possibilidade de conquistar seu cobiçado espólio literário faz a troca de farpas piorar ainda mais. É uma oportunidade que pode mudar suas carreiras, e os dois precisarão decidir até onde estão dispostos a ir para vencer, qual papel querem desempenhar no legado do Leão e, mais do que isso, o que significam um para o outro. Lançamento no dia 18.  por Reprodução
O diabo veste cor-de-rosa, de Alexandria Bellefleur (Harlequin). Samantha Cooper está tendo um dia infernal.Primeiro, a namorada parte seu coração em um milhão de pedaços. Depois, ela recebe um ultimato para desocupar o apartamento que um dia dividiram. Para completar, se vê presa em um elevador precário com uma loira baixinha que cheira muito bem, se veste exclusivamente de rosa e, por acaso, é um demônio.Daphne não é o que Sam espera de um ser maligno. A única coisa que denuncia sua verdadeira natureza é a oferta irrecusável que faz: seis desejos em troca de uma coisinha boba — a alma de Sam. Lançado no dia 1.  por Reprodução
A ascensão dos lobos, de Sable Sorensen (Paralela). Meryn Cooper sempre desprezou os Unidos ― guerreiros de elite que montam lobos gigantes e que compartilham com esses seres uma mágica conexão mental. Enquanto eles vivem cercados de luxo e privilégio, Meryn luta dia após dia para manter sua família acima da linha da miséria.Mas quando Saela, sua querida irmã caçula, é sequestrada e levada para além da fronteira por terríveis seres imortais, seu mundo desaba. A dor é insuportável. A raiva, incontrolável. E Meryn sabe que só há uma saída: atravessar o front e trazê-la de volta, custe o que custar. Lançamento em 26 de maio.  por Reprodução
Anjo escarlate (Mindfuck 3), de St. Abby (Paralela). Lana Myers estava pronta para retomar seus planos, mas uma reviravolta pode arruinar tudo.Determinado a encontrar respostas, Logan Bennett começa a investigar Delaney Grove por conta própria, aproximando-se cada vez mais do mistério que envolve o verdadeiro motivo da vingança de Lana.Mais cedo ou mais tarde, ambos terão que encarar a pergunta inevitável: até onde estão dispostos a ir um pelo outro? Lançamento dia 26.  por Reprodução
Aramão, de Eucanaã Ferraz (Companhia das Letras). Novo livro de um dos poetas brasileiros mais consagrados da atualidade funde história pessoal e narrativas que remontam à origem do mundo. Será lançado dia 19.  por Reprodução
A rainha dos espinhos, de Sasha Peyton-Smith (Seguinte). Casada com um irmão. Apaixonada pelo outro. A aguardada conclusão dessa duologia de romantasia inspirada na era da regência, perfeita para fãs de Bridgerton e A Seleção .Ivy Benton se tornou rainha da Inglaterra ao conquistar a mão do rei feérico Bram. Mas o título não lhe trouxe nenhum poder, apenas uma prisão: isolada no palácio, ela é ignorada pela corte e obrigada a conviver com um marido cada vez mais cruel. Será lançado dia 19.  por Reprodução
Arcanos (Vol. 1): Os herdeiros perdidos, de Arcanos (Vol. 1): Os herdeiros perdidos (Pitaya). James, Daphne, Koko e Sonny cresceram cercados por magia nos Arcanos, uma organização de bruxas e bruxos que protege o mundo mágico e é comandada pelos enigmáticos Maiores. Eli Jones, por outro lado, nem sabia que outros bruxos existiam… até esbarrar em James em um trabalho que deu errado. E conforme é apresentado ao mundo dos Arcanos, Eli vê a possibilidade de, pela primeira vez na vida, fazer parte de uma comunidade.Mas logo os cinco jovens percebem que há algo sinistro acontecendo, e que talvez os Arcanos não sejam exatamente o que aparentam. Lançamento dia 7.  por Reprodução
Aonde quer que você vá, de Christina Fontes (Companhia das Letras). Kinshasa, 1980. Londres, 2000. Duas mulheres procuram um lugar ao qual pertencer. Duas histórias entrelaçadas pela barafunda do amor, da sexualidade e das projeções familiares. Um romance sobre o que se esconde no silêncio. Lançamento dia 12.  por Reprodução
Belo veneno, de Rina Kent (Bloom Brasil). Situado em um universo de glamour e perigo, chega ao Brasil um romance eletrizante de hóquei universitário da autora best-seller e rainha do dark romance, Rina Kent.Este livro faz parte da era dark da Bloom Brasil, a casa de leitores de romances de todos os gêneros. Dark romance é um gênero que retrata o amor através de temas sensíveis, violentos e por vezes perturbadores. Contém conteúdo sexual explícito e violência gráfica. Recomenda-se cautela ao ler. Será lançado dia 12.  por Reprodução
O dono e o mal, de Bruno Ribeiro (Alfaguara). Do mesmo autor de Porco de raça, a história de uma família que luta por dignidade e emancipação, mas está presa a uma entidade do mal que destrói tudo o que toca. Uma saga vibrante, que transita vertiginosamente entre a realidade e o caos. Será lançado dia 12.  por Reprodução
Silêncio no corredor: contos de terror para se ler na escola, de Oscar Garcia (organizador). Neste livro de contos organizado por Oscar Garcia, cinco grandes nomes da literatura infantojuvenil — Heloísa Prieto, Júlio Emílio Braz, Regina Drummond, Manuel Filho e Edson Gabriel Garcia — se reúnem em uma coletânea arrepiante, feita sob medida para jovens leitores. Será lançado dia 11.  por Reprodução
O tigre na neblina, de Margery Allingham (HarperCollins). A obra-prima de uma das Rainhas do Crime da Era de Ouro da ficção policial em uma edição inédita do Clube do Crime.Em uma Londres pós-Segunda Guerra, onde a neblina encobre segredos e traumas, Meg Elginbrodde, prestes a se casar, vê seu futuro ameaçado quando passa a receber fotografias perturbadoras de seu ex-marido, dado como morto durante a guerra. Lançamento dia 11.  por Reprodução
A ruptura de Hollis Brown, de K. Ancrum (Pitaya). Os únicos momentos de alegria na vida de Hollis Brown são quando ele está com suas melhores amigas, Annie e Yulia, quando faz pão e… quando arruma brigas com outros garotos. Até porque eles vivem em um lugar no qual não há nada para fazer e de onde ninguém nunca sai.Hollis sabe que seu estilo de vida composto por surras semanais e experiências de quase-morte diárias não pode durar muito tempo. Então, numa noite congelante no meio de uma encruzilhada, quando um menino maltrapilho chamado Walt lhe oferece ajuda, Hollis não vê por que recusar. O problema é que a “ajuda” de Walt significa possuir Hollis e assumir o controle de seu corpo e mente. Lançamento dia 11.  por Reprodução
No baile do juízo final, de Susy Freitas (Todavia). Um grupo de conhecidos se junta para praticar pequenos atos de "terrorismo arquitetônico". São intervenções em igrejas, ataques a políticos corruptos, rituais que combinam magia, arte e sexo. Eles são o Coletivo Amargo, ativistas de identidade desconhecida e objetivos não muito claros, talvez até para si. Lançado dia 5.  por Reprodução
Cláudia Vera Feliz Natal, de Mariana Salomão Carrara (Todavia). Novo romance de uma das mais celebradas escritoras brasileiras de hoje.Um jovem magistrado, em resposta a uma representação por excesso de prazo, precisa prestar contas de sua lentidão em um caso sensível que o acompanha há meses. Aos seus superiores, dirige uma espécie de defesa-autobiografia em que revisita os anos de carreira nas pequenas comarcas de Cláudia, Vera e Feliz Natal, no interior do Mato Grosso. Entre audiências, despachos e tentativas de conciliação, acumulam-se histórias extravagantes que expõem a afetação ― e o ridículo ― de todo um sistema que se quer solene, revelando as fissuras do universo de servidores que orbitam os fóruns, figuras tragicômicas como o próprio juiz, unidas pela contingência do cargo ― e quase nada mais. E enquanto sela o destino dos outros, o jovem juiz vê o seu lhe escapar.Transferido de cidade em cidade, cercado de relações provisórias e com dificuldade de construir laços duradouros ― amigos, companheira, uma família possível ―, enfrenta a experiência de ter autoridade sobre tudo, exceto a própria solidão.  Lançado dia 5.  por Reprodução
Futebol lado B, de Ariel Palacios (Globo Livros). Em  Futebol lado B , o jornalista Ariel Palacios reúne histórias surpreendentes e inusitadas do esporte mais popular do planeta.Com sua narrativa brilhante, uma boa dose de humor e o olhar apurado, o autor revela como o futebol já foi responsável por guerras e pacificações, inspirou artistas, estimulou as mais diversas superstições e, é claro, despertou paixões e rivalidades ardorosas ao redor do mundo. Lançamento dia 15.  por Reprodução
Terra de empusas, de Olga Torkarczuk (Todavia). Da vencedora do Nobel, um romance que revisita A montanha mágica para criar uma história sem igual que mescla horror, ironia, comédia e parábola feminista. Lançado dia 5.  por Reprodução
O diário de uma princesa desastrada 4: o mistério do rei, de Maidy Lacerda (Planeta). Princesas são sempre coroadas, né?Mas a Princesa Amora Maria Florentina de Florentia , não. Na verdade, agora que a vilã do reino foi derrotada e todos conhecem o rosto da Princesa Amora, a coroação está prestes a acontecer. Com direito a uma baita celebração, onde ela será finalmente apresentada como a futura rainha de Florentia.O problema é que uma nova descoberta não sai da cabeça de Amora : a existência do pai dela foi apagada, e a princesa não vai sossegar até resolver esse mistério. Será lançado dia 22.  por Reprodução
Nosso longo adeus, de Megan Maxwell (Essência). Bris e Álvaro se conheceram ainda crianças e, com Peny, irmã de Bris, e Andrea, irmão de Álvaro, passaram as melhores férias de verão que poderiam sonhar em ter. Ibiza foi testemunha de suas travessuras e do amor mágico e inevitável que nasceu entre os dois.No entanto, o destino mostrou sua face trágica cedo demais e ensinou Bris que ela deveria se concentrarno presente. Sua positividade e vontade de viver fizeram dela uma mulher forte, mas a maldade das mulheres da família de Álvaro feriu seu coração. Mas, quando o amor é verdadeiro, costuma encontrar uma maneira de sobreviver mesmo nas circunstâncias mais adversas. Lançamento dia 25.  por Reprodução
Procura-se aquela garota, de Mary Kubica (Planeta). Shelby Tebow é a primeira a desaparecer. Pouco depois, Meredith Dickey e sua filha de seis anos, Delilah, somem a poucos quarteirões de onde Shelby foi vista pela última vez, espalhando medo por uma comunidade que até então vivia em tranquila. Os casos estão conectados? A busca é longa, cheia de dúvidas, e termina deixando mais perguntas do que respostas – até que o caso, enfim, esfria.Onze anos depois, Delilah reaparece de maneira inesperada. Todos querem saber o que aconteceu durante todo esse tempo, mas ninguém está preparado para o que será descoberto.Neste thriller inteligente e inquietante, Mary Kubica leva os segredos de uma cidade a outro patamar e mostra até onde algumas pessoas são capazes de ir para manter a verdade enterrada. Será lançado dia 25.  por Reprodução
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A ex, de Freida McFadden (Arqueiro). Um suspense psicológico que mostra como é difícil deixar certas coisas para trás. Principalmente quando nos fazem mal. A jovem Cassie Donovan, de 26 anos, ganha a vida administrando, junto com uma amiga, a livraria que herdou dos avós. Até que Joel Broder entra na loja. Existe apenas um porém: a ex-namorada perfeita dele, Francesca, uma mulher linda, brilhante e adorada por todos os amigos de Joel. Lançado no dia 5. por Reprodução

Estamos vivendo um momento em que mais leitores parecem abertos a explorar diferentes tipos de fantasia. Como você enxerga essa mudança e de que forma ela impactou o seu trabalho? Na sua opinião, o que explica essa tendência nos últimos anos?

Sempre me senti atraída por escrever histórias que não se encaixam confortavelmente em um único gênero, então essa abertura atual para formas híbridas tem sido muito significativa para o meu trabalho. Isso é uma grande parte do motivo que fez com que O Livro das Horas Perdidas se conectasse com tantos leitores. Hoje existe um interesse maior por histórias que misturam fantasia, história e outros estilos sem a necessidade de serem rigidamente categorizadas.

Desde a pandemia, também parece existir um desejo coletivo mais forte por escapismo e a fantasia é uma das maneiras mais expansivas de sair da realidade imediata enquanto ainda processamos tudo isso de forma indireta. Ao mesmo tempo, acredito que os leitores passaram a priorizar os personagens acima de qualquer outra coisa. Os elementos de gênero podem ser elaborados ou até estranhos, mas o que realmente fica com os leitores é a verdade das emoções, como relacionamentos, luto, desejo, identidade. A fantasia é especialmente eficaz em destacar essas experiências humanas, porque seus mundos conseguem externalizar conflitos internos de uma forma que o realismo, às vezes, não consegue.

O que parece diferente agora é que os leitores estão mais dispostos a acompanhar um livro por onde quer que ele vá, tanto emocionalmente quanto estruturalmente, em vez de esperar que ele permaneça dentro de limites já estabelecidos. Essa liberdade abriu espaço para narrativas mais complexas, que misturam gêneros e rompem fronteiras tradicionais.

Seu livro entrelaça diferentes linhas do tempo conectadas a eventos históricos, como a Segunda Guerra Mundial. De que forma a fantasia pode ajudar os leitores a se envolverem ou a compreenderem melhor realidades políticas e históricas?

Fantasia e ficção científica têm uma longa tradição de funcionar como espelhos políticos e históricos. De Margaret Atwood a Ursula K. Le Guin, passando por autores mais antigos como J.R.R. Tolkien, esses gêneros frequentemente utilizam mundos inventados para examinar sistemas reais de poder, guerra e escolhas morais, sem as limitações ou resistências que podem surgir com o realismo direto. Ao deslocar acontecimentos familiares para cenários ou linhas do tempo alternativas, a fantasia cria uma espécie de “distância segura”, que permite aos leitores se conectarem de forma mais aberta com histórias difíceis.

No caso de narrativas inspiradas na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, adicionar uma camada de fantasia pode ajudar os leitores a sentir a lógica emocional dos acontecimentos históricos sem exigir um conhecimento acadêmico prévio sobre o período. Isso torna grandes realidades políticas mais imediatas e humanas. Ao reinterpretar a realidade por meio da metáfora e da invenção, a fantasia convida o leitor a perguntar não apenas “o que aconteceu?”, mas também “como o poder funciona e como é viver dentro dele?”.

Como foi o processo de construir um universo centrado no conceito de tempo?

Para mim, o primeiro passo foi decidir o que o ‘tempo’ realmente faz nesse mundo. Ele é linear, ramificado, composto por camadas, frágil? Assim que defini que o tempo poderia ser manipulado, armazenado ou até perdido, precisei pensar nas implicações emocionais e éticas disso. Se memórias podem ser extraídas do tempo, a quem elas pertencem? Se momentos podem ser revisitados ou alterados, o que acontece com o luto, o arrependimento ou a responsabilidade?

A partir daí, me concentrei em ancorar esse conceito em teorias científicas do mundo real. Claro que nenhuma das ciências presentes no livro é ‘real’ propriamente dita, mas eu queria criar uma estrutura baseada em teorias concretas. A teoria de Hermann Minkowski sobre o tempo como a quarta dimensão, por exemplo, ou conceitos da física quântica que começavam a surgir nas décadas de 1950 e 1960. Os mecanismos de viagem no tempo ou de acesso ao tempo podem se tornar muito abstratos rapidamente, então tentei construir esse sistema em torno de ideias que parecessem mais acessíveis ao leitor.

Por fim, pensei no custo histórico. Qualquer sistema que trate o tempo como um recurso precisa ter consequências, caso contrário ele deixa de parecer significativo. Por isso, toda interação com o tempo nesse universo carrega um peso: o que é ganho, o que é apagado, o que não pode ser recuperado. Essa tensão entre possibilidade e perda é o que sustenta todo o mundo da história.

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Seu livro mistura fantasia com elementos de outros gêneros. Você acredita que os autores contemporâneos estão mais inclinados a ultrapassar fronteiras entre gêneros ou isso sempre fez parte da narrativa?

Acho que essa mistura de gêneros sempre fez parte da forma de contar histórias. É mais sobre os rótulos usados em diferentes momentos da história da publicação. Mitos, folclore e as primeiras obras de ficção especulativa já combinavam o que hoje chamamos de fantasia, horror, romance e narrativa histórica muito antes de essas categorias serem formalizadas.

O que parece diferente no cenário contemporâneo não é exatamente a existência dessas narrativas híbridas, mas a abertura em torno delas. Leitores e escritores parecem menos interessados em impor limites rígidos entre gêneros e mais interessados no que uma história provoca emocionalmente ou transmite tematicamente. Essa mudança cria espaço para livros que transitam livremente entre gêneros sem precisar justificar essa mistura.

Você imaginava que seu livro chegaria aos leitores do Brasil? Quais são suas expectativas em relação aos leitores brasileiros?

Nem nos meus sonhos mais ousados imaginei que este livro chegaria a tantos lugares ao redor do mundo. Na faculdade, cursei várias disciplinas em português e história do Brasil como parte do meu programa de estudos (obrigado, Professora Gândara), então sempre tive uma grande admiração pela cultura brasileira e pela resiliência do seu povo ao longo da história.

Mais do que qualquer coisa, espero que os leitores brasileiros sintam que a história dialoga com suas próprias formas de compreender história, memória e sobrevivência. Cada leitor leva para um livro sua própria bagagem cultural e emocional, e tenho plena consciência de que o Brasil possui uma tradição literária riquíssima, além de uma experiência histórica complexa e profundamente multifacetada. Se o livro conseguir encontrar os leitores brasileiros não como algo externo ou estrangeiro, mas como algo em que eles possam entrar e ao qual possam responder, isso teria um significado enorme para mim. Minha expectativa não é que o livro seja recebido de uma única maneira, mas que seja lido através de diferentes perspectivas, inclusive algumas que eu jamais poderia prever.

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