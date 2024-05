QUESTÃO DE SAÚDE

Saiba o que são alimentos ultraprocessados e por que evitá-los dentro ou fora do hospital

Confira 10 alimentos que devem sair do seu cardápio

Os chamados alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas inteira ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos, derivadas de constituintes de alimentos, ou sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas, como petróleo e carvão.

Além disso, eles tendem a ser pobres em fibras, vitaminas, minerais e outras substâncias com atividade biológica que estão naturalmente presentes em alimentos in natura ou minimamente processados, e que são essenciais para a prevenção de doenças do coração, diabetes e vários tipos de câncer.