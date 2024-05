RELATO

'Gerei meu filho com sêmen importado. E foi a melhor decisão'

O adiamento da maternidade e a diversidade no formato de famílias — com mulheres solteiras e casais LGBT+ autorizados a passar por reprodução assistida — são tem impulsionado a importação de células reprodutivas humanas. O Brasil não possui um banco de gametas: as doações em clínicas devem ser apenas espontâneas e estão aquém da demanda.

Decidi importar sêmen porque eu poderia escolher as características e também ver algumas fotos do doador criança. Assim, eu poderia imaginar como ficaria a “mistura” do meu óvulo com o sêmen do doador.