RELATO

'Doei óvulos 10 vezes e isso não me conecta às crianças geradas'

Aos 24 anos, Aline Caires tomou uma decisão. Queria doar os próprios óvulos para ajudar outras mulheres com problemas de fertilidade. "O fato delas terem esse sonho, porém não ovulam e eu ovulo até demais e não partilho do mesmo sonho, me fez querer ajudar", conta a criadora de conteúdo baiana, que já doou seus gametas reprodutivos dez vezes.