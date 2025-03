FOLIA

Sobre o que o axé canta? Descubra a palavra que mais aparece nas letras em 40 anos de história

O CORREIO contou com a ajuda do ChatGPT para analisar 40 letras de músicas

Carolina Cerqueira

Publicado em 1 de março de 2025 às 05:00

'Amor' é a palavra que mais aparece nas letras Crédito: Marina Silva/CORREIO

Em 40 anos de história, sobre o que as músicas de axé falam? Foi essa a pergunta que fizemos ao ChatGPT, depois de enviar ao sistema 40 músicas icônicas que marcam o gênero musical. Elas foram selecionadas pelo jornalista e colunista do CORREIO Osmar Martins, mais conhecido como Marrom. A resposta faz todo sentido. A palavra que mais aparece (precisamente 107 vezes) é “amor”. >

Além de vários artigos, pronomes e advérbios, também se destacam “você”, “quero”, “coração” e “calor”. Um belo resumo do que é o Carnaval, certo? Mas a inteligência artificial foi além e analisou as 40 letras de músicas em cinco tópicos: “amor e paixão”, “festa, alegria e Carnaval”, “identidade baiana e cultura afro-brasileira”, “sensualidade e dança” e “espírito de união e felicidade”. >

Agora, sim, o resumo perfeito. “As músicas trazem a essência do axé: amor, festa, identidade baiana, dança e coletividade. Elas não são apenas para ouvir, mas para sentir, dançar e viver intensamente. O repertório que você enviou reflete perfeitamente o que é o Carnaval de Salvador: um grande espetáculo de alegria e conexão cultural!”, respondeu o ChatGPT. >

No primeiro tópico, o destaque vai para os romances de verão. As músicas que refletem isso são Haja Amor, de Luiz Caldas, Beija Flor, de Timbalada, Rapunzel, de Daniela Mercury, e Arerê, de Ivete Sangalo (que traz o amor até em inglês, com “love”).>

Não podem ficar de fora as mil e uma noites de amor com Milla, de Netinho, na ilha do sol. Além do baby que pirou a cabeça e o coração de Cláudia Leitte feito Bola de Sabão. “Todo mundo tem alguma coisa para falar de amor. É muito bom falar de amor”, opina o cantor da Banda Mel, Robson Morais. As histórias são várias e, a cada ano, mais romances de sucesso. >

Em 2024, foi o amor de Diego Octávio e Felipe Ruivo que virou notícia nacional. Os dois se conheceram no Bloco Crocodilo e Diego fez o pedido de casamento no trio de Daniela Mercury. A trilha sonora foi Toda Forma de Amor, mas bem que faria jus à “a minha história de amor começou, era Carnaval, era Salvador” (trecho de Minha História, da Timbalada).>

O ator Leandro Santolli, de 38 anos, crava que não poderia ter outra palavra para representar o axé raiz, aquele que começa lá na década de 1980, com o disco Magia, de Luiz Caldas. “Estamos falando de um amor que vai além daquele romântico. É amor à liberdade, cultura, festa, identidade, religião. O axé é a materialização de uma relação poético-afetiva.”>

Emoção >

Ele se diz um grande apaixonado pelo Carnaval e, quando está na avenida, sente uma explosão de emoções. “Tem músicas que tocam e trazem lembranças. ‘Ouro’, de Cheiro de Amor, me faz lembrar da minha infância, quando ouvia isso no rádio na casa dos meus avós. Eu sou o membro do grupo que não bebe e fica abraçando todo mundo e dizendo que ama”, conta, rindo. >

A lembrança do momento de Daniela Mercury cantando Beija Flor, da Timbalada, arrepia. “Era um tal de ‘fui embora e meu amor chorou’ e eu me desgraçando de chorar escorado em um tapume. Era um choro de agradecimento por viver tudo aquilo”, explica. >

Mas para Leandro também tem o choro de lamentação pelo Carnaval durar tão pouco e só acontecer uma vez por ano. “Essa semana eu estava em casa me acabando de chorar porque o Carnaval ia acabar e ele nem tinha começado ainda. Imagine! A terça de Carnaval sempre é triste, eu vou no circuito curtindo e vertendo lágrimas”, acrescenta. >

Leandro Santolli Crédito: Arquivo Pessoal

O cantor e compositor Gerônimo Santana crava que o resultado pode ser até choro, mas o axé music é o gênero da alegria. “O amor vai ser sempre o tema principal porque estamos falando de uma música que toca na rua para uma multidão. É uma música que toca do trio para que as pessoas confraternizem lá embaixo. É uma celebração!”, diz. >

O segundo tópico apontado pelo ChatGPT reflete essa animação e o amor pela capital baiana e pela festa. We are Carnaval (que ficou conhecida na voz de diversos artistas) é o hino que lidera a lista ainda com Prefixo de Verão e Baianidade Nagô, da Banda Mel, Quebraê, de Asa de Águia, e Araketu é bom demais, do Araketu, e Avisa lá, do Olodum. Para encerrar, O canto Dessa Cidade, de Daniela Mercury, e Chame Gente, de Armandinho, Dodô & Osmar e Moraes Moreira.>

Celebração >

Foi esta última a música indicada por Gerônimo como reflexo desse amor no axé music. “Sintetiza tudo”, diz. Ele complementa apontando É D’Oxum, de autoria própria, como reflexo “da beleza que o baiano acha de si”. >

Chame Gente é o nome da peça que Leandro Santolli e Danilo Cairo colocaram em prática entre janeiro e fevereiro de 2025, no Teatro Módulo. O espetáculo, interpretado pelos dois amigos, é uma verdadeira história de amor. Eles compartilharam diversas ‘resenhas’ de Carnaval, transbordando o sentimento que têm pela festa. >

“É um amor tão grande que a gente tem por essa agonia toda chamada Carnaval que a gente decidiu que não podia guardar, que isso precisava ser compartilhado com as pessoas. Porque são vivências e amores singulares, mas, ao mesmo tempo, muito coletivos”, observa Leandro. >

Carnaval é momento de celebração e confraternização Crédito: Marina Silva/CORREIO

São essas vivências a liga para o terceiro tópico, que exalta a identidade baiana e as raízes africanas. Os exemplos são: Raiz de Todo Bem, de Saulo, Madagascar, da Banda Reflexu's, Protesto Olodum, da Banda Mel, Dandalunda e Faraó, de Margareth Menezes, e Eu Sou Negão, de Gerônimo. >

O cantor da Banda Mel, Robson Morais, coloca que essa é uma das vertentes do axé music, refletida nos blocos afro. “São músicas com temas políticos e sociais, que carregam uma identidade cultural muito forte e nos lembram que Carnaval não é só alegria, fantasia e beijo na boca. Com a entrada das bandas que eu chamo de pops, como Banda Mel, Banda Beijo, Asa de Águia e Chiclete com Banana, vieram outras músicas compostas para esses grupos e abriu-se o leque”, diz. >

Quanto à sensualidade e dança no quarto tópico, Requebra, do Olodum, já anuncia que podem até falar e rir, mas o povo vai dançar sem se importar com nenhum julgamento. O Desafio, de Harmonia do Samba, lembra que esse swing provoca arrepio. O Rebolation, de Léo Santana, destaca que a malemolência tem lugar na avenida e Toda Boa, de Psirico, exalta a sensualidade da mulher brasileira. >

No quinto e último tópico, o espírito de união e felicidade pode ser notado em Festa, de Ivete Sangalo, que manda misturar o mundo inteiro e ver no que é que dá, e na Rodinha, de Sarajane, que lembra que sempre tem espaço para mais gente nessa festa. “O que seria do Carnaval sem a gente ter alguém pra colar na nossa corda?”, resume Leandro Santolli. >

Amor artificial >

Diante das 40 músicas e das 20 palavras que mais aparecem nas letras, pedimos ao ChatGPT para criar um hit do Carnaval sobre o tema dos 40 anos de axé: amor. O resultado foi “O Amor Tá no Ar. Em seguida, pedimos a uma outra inteligência artificial, chamada Suno, para transformar a letra em música (que você pode ver a letra no final da reportagem e escutar e ver o clipe nas redes sociais do jornal). >

O hit começa anunciando que o sol brilha na avenida e que o batuque está forte, de arrepiar. No meio, convoca todo mundo para chegar junto, na batida do tambor, para viver a emoção na Bahia, que é só alegria. No fim, diz que há uma multidão reunida e que ninguém fica no chão quando o trio passa. O axé já chegou e Salvador se iluminou. Que assim seja por muitos outros carnavais. Vida longa ao axé!>

'O amor tá no ar' (canção composta pelo ChatGPT)

[Verso 1] >

O sol brilhou na avenida, Eu sou do Pelô, tô na vida, Te chamo pra dançar, sentir o calor, Vem, me dá seu amor! >

[Pré-Refrão] >

Vem comigo, vou te levar, O batuque tá forte, dá pra arrepiar! No balanço do mar, no swing do axé, O coração dispara, é você que eu quero, é fé! >

[Refrão] >

Ôôô, eu vou! (Eu vou!) Na batida do tambor! (Do tambor!) Vem pra cá, chega mais, Sente o ritmo e deixa pra trás! Ôôô, eu vou! (Eu vou!) Vem viver essa emoção! Na Bahia é só alegria, Na batida do meu coração! >

[Verso 2] >

Teu olhar brilha forte no meio da multidão, No trio elétrico, ninguém fica no chão! O som do agogô vai te contagiar, Eu vou, eu vou, ninguém pode parar! (Volta pro Pré-Refrão e Refrão!) >

[Ponte] >

Ôôô, vem que o axé já chegou! Ôôô, Salvador se iluminou! Ôôô, vem que o axé já chegou! Ôôô, Salvador se iluminou! >

40 músicas que marcam os 40 anos do axé (lista elaborada por Marrom)

1– Fricote (Luiz Caldas) >

2 - Haja Amor (Luiz Caldas)>

3 - A roda (Sarajane)>

4 –Faraó (Margareth Menezes)>

5 -Prefixo de Verão (Banda Mel)>

6 -Baianidade Nagô (Banda Mel)>

7 - Swing da Cor (Daniela Mercury)>

8 – Requebra (Olodum)>

9 - Eu Sou Negão (Geronimo)>

10 - Selva Branca (Chiclete com Banana)>

11 – Dandalunda (Margareth Menezes)>

12 – Quebraê (Asa de Águia)>

13 -Margarida Perfumada (Timbalada)>

14 - Beija Flor (Timbalada)>

15 -Protesto Olodum (Banda Mel)>

16 - Ara Ketu é Bom Demais (Ara Ketu)>

17 – Desafio (Harmonia do Samba)>

18 – Rebolation (Léo Santana)>

19 – Festa (Ivete Sangalo)>

20 – Arerê (Ivete Sangalo)>

21 – Rapunzel (Daniela Mercury)>

22 - Beijo na Boca (Netinho)>

23 - Raiz de Todo Bem (Saulo)>

24 – Madagascar (Banda Reflexu's)>

25 - Cabelo Raspadinho (Chiclete com Banana)>

26 - Nossa Gente / Avisa Lá (Olodum)>

27 - O canto da cidade (Daniela Mercury)>

28 - Chame Gente (Armandinho, Dodô & Osmar e Moraes Moreira)>

29 – Eva(Banda Eva)>

30 - Toda Boa / Mulher brasileira (Psírico)>

31 – O Bicho (Ricardo Chaves)>

32 – Milla (Netinho)>

33 -Gritos de Guerra (Chiclete com Banana)>

34 -Bota Pra Ferver (Asa de Águia)>

35 – Bola de Sabão (Claudia Leitte)>

36 – We are Carnaval (Coletivo)>

37 – Canto ao pescador (Cheiro de Amor)>

38 –Quixabeira (Cheiro de Amor)>

39 – O mais belo dos belos (Daniela Mercury)>

40 – Poeira / Sorte grande (Ivete Sangalo)>

