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Exportações, biogás e inovação movimentam segundo dia da Bahia Farm Show

Feira discutiu ampliação de mercados internacionais, pesquisa aplicada, formação de jovens e projetos de energia renovável para o agronegócio

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 10 de junho de 2026 às 10:23

O segundo dia da Bahia Farm Show 2026 reforçou o papel da feira como espaço de debates estratégicos para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Na terça-feira (9), a programação reuniu produtores, pesquisadores, estudantes, instituições públicas e empresas em torno de temas como ampliação das exportações, inovação tecnológica, formação de jovens talentos, regularização fundiária e energias renováveis.

Bahia Farm Show
Palestras e debates conectaram pautas estratégicas como ampliação de exportações, inovações e energias renováveis no Oeste da Bahia Crédito: Bahia Farm Show

Realizada em Luís Eduardo Magalhães, a feira de tecnologia agrícola e negócios que mais cresce no Brasil segue até o próximo sábado (13), promovida pela Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), em parceria com a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), a Associação dos Revendedores de Máquinas e Equipamentos Agrícolas do Oeste da Bahia (Assomiba) e a Fundação Bahia.

Bahia Farm Show 2026

Famílias assentadas recebem títulos de terras por Bahia Farm Show
Palestras e debates conectaram pautas estratégicas como ampliação de exportações, inovações e energias renováveis no Oeste da Bahia por Bahia Farm Show
Ações de empreendedorismo e preparação para o mercado de trabalho conectaram 300 jovens ao universo do agronegócio por Bahia Farm Show
Bahiagás assina protocolo para impulsionar energia renovável por Bahia Farm Show
Bahia Farm Show por Bahia Farm Show
Bahia Farm Show por Bahia Farm Show
Bahia Farm Show por Bahia Farm Show
Bahia Farm Show por Bahia Farm Show
Bahia Farm Show por Reprodução
Caravanas Bahia Farm Show por Divulgação
Caravanas Bahia Farm Show por Divulgação
Caravanas Bahia Farm Show por Divulgação
Caravanas Bahia Farm Show por Caravanas Bahia Farm Show
Caravanas Bahia Farm Show por Caravanas Bahia Farm Show
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Famílias assentadas recebem títulos de terras por Bahia Farm Show

Exportações ganham destaque com participação da ApexBrasil

As oportunidades para ampliar a presença dos produtos brasileiros no mercado internacional foram tema da palestra “O papel da ApexBrasil na promoção das exportações do agronegócio”, realizada no auditório da Fundação Bahia.

Durante a apresentação, o representante da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Thiago Cunha, destacou que a agência atua no apoio a empresas de diferentes portes interessadas em exportar.

“Nosso objetivo é mostrar que não importa o tamanho da empresa. Estamos preparados para atender desde pequenos e médios produtores até grandes empresas que desejam exportar seus produtos.”

Segundo Cunha, a Bahia possui posição estratégica em cadeias produtivas como algodão, milho, frutas e cacau. Ele ressaltou ainda que o Brasil ocupa atualmente a liderança mundial nas exportações de algodão, resultado que conta com importante participação da produção baiana.

Presente em mais uma edição da feira, a ApexBrasil mantém um estande para orientar empresários, produtores rurais e demais interessados sobre os caminhos para a internacionalização de seus negócios.

Fundação Bahia apresenta nova fase focada em pesquisa e proximidade com o produtor

Outro destaque da programação foi o encontro “Nova Era”, que marcou a apresentação das novas diretrizes da Fundação Bahia para os próximos anos.

Criada há quase três décadas, a instituição atua na geração de pesquisa aplicada, inovação e transferência de tecnologia para o agronegócio do Matopiba. O encontro reuniu pesquisadores, diretores, parceiros e lideranças do setor para discutir estratégias de modernização e fortalecimento das atividades da entidade.

O presidente da Fundação Bahia, Jarbas Bergamaschi, afirmou que a nova gestão pretende ampliar o diálogo com os produtores para desenvolver soluções mais alinhadas aos desafios do campo.

“Estamos iniciando uma nova fase da Fundação Bahia, com foco em modernização, fortalecimento da pesquisa e ampliação das conexões com o setor produtivo. Nossa proposta é estar cada vez mais perto do produtor. Temos que saber quais são as suas dores. Hoje, a maior dor é o custo. Precisamos achar a melhor forma de conseguir baixar os custos e aumentar a margem.”

Entre as novidades previstas está o desenvolvimento de um aplicativo para facilitar o acesso dos produtores às informações geradas pela instituição.

Projeto aproxima estudantes das oportunidades do agronegócio

A formação de novas gerações para o mercado de trabalho também esteve entre os temas do segundo dia da feira.

Por meio do projeto Trilha do Amanhã, desenvolvido pela Junior Achievement Bahia (JA Bahia) em parceria com a Aiba e a Abapa, cerca de 300 estudantes da rede pública de Luís Eduardo Magalhães participam de atividades voltadas ao empreendedorismo, inovação e preparação profissional.

Uma das ações é o Innovation Camp Bahia Farm Show 2026, realizado em parceria com IEL, SENAI, Sebrae, ABRH-BA, Aiba e Abapa. A iniciativa busca desenvolver competências como liderança, criatividade, trabalho em equipe e sustentabilidade.

Além disso, os jovens participam de caravanas educacionais que proporcionam contato direto com empresas, tecnologias e profissões ligadas ao agronegócio.

“Agradeço pela oportunidade de conhecer de perto as máquinas e entender como essas tecnologias podem contribuir para o nosso futuro”, afirmou a estudante Maria Eduarda Cesário, do Colégio Maria Otília Lutz.

Regularização fundiária beneficia famílias do Rio de Ondas

A Bahia Farm Show também foi palco da entrega de 71 títulos de domínio a famílias do Projeto de Assentamento Rio de Ondas, em uma ação realizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Com a nova etapa, já foram entregues 187 dos 291 lotes existentes no assentamento desde o início do processo de regularização fundiária, iniciado no ano passado.

Participaram da cerimônia o superintendente regional do Incra na Bahia, Carlos Borges, o oficial de cartório Greg Valadares, o gerente-geral do Instituto Aiba, Sunny Aaron, além de lideranças da região e das famílias beneficiadas.

Protocolo impulsiona projetos de biogás e biometano no Oeste

Encerrando a programação de destaque do dia, a Bahiagás assinou um protocolo de intenções com CIBiogás, ABiogás, Geomit, Captar e Expert Consult para estimular o desenvolvimento de soluções energéticas renováveis no Oeste da Bahia.

A parceria tem como objetivo fomentar projetos voltados ao aproveitamento energético de resíduos orgânicos, com foco na produção de biogás e biometano, fortalecendo a economia circular e criando novas oportunidades para o setor agropecuário.

“Somos protagonistas de um feito histórico para a região Oeste”, afirmou o presidente da Bahiagás, Luiz Gavazza.

Segundo os parceiros envolvidos, a iniciativa poderá contribuir para a redução da dependência de combustíveis fósseis, gerar novas fontes de receita para produtores e acelerar o processo de descarbonização da economia regional.

O projeto de cobertura do Bahia Farm Show 2026 é uma realização do jornal Correio, com patrocínio da AIBA.

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Bahia Farm Show

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