ECONOMIA

Exportações, biogás e inovação movimentam segundo dia da Bahia Farm Show

Feira discutiu ampliação de mercados internacionais, pesquisa aplicada, formação de jovens e projetos de energia renovável para o agronegócio

Estúdio Correio

Publicado em 10 de junho de 2026 às 10:23

O segundo dia da Bahia Farm Show 2026 reforçou o papel da feira como espaço de debates estratégicos para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Na terça-feira (9), a programação reuniu produtores, pesquisadores, estudantes, instituições públicas e empresas em torno de temas como ampliação das exportações, inovação tecnológica, formação de jovens talentos, regularização fundiária e energias renováveis.

Palestras e debates conectaram pautas estratégicas como ampliação de exportações, inovações e energias renováveis no Oeste da Bahia Crédito: Bahia Farm Show

Realizada em Luís Eduardo Magalhães, a feira de tecnologia agrícola e negócios que mais cresce no Brasil segue até o próximo sábado (13), promovida pela Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), em parceria com a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), a Associação dos Revendedores de Máquinas e Equipamentos Agrícolas do Oeste da Bahia (Assomiba) e a Fundação Bahia.

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Exportações ganham destaque com participação da ApexBrasil

As oportunidades para ampliar a presença dos produtos brasileiros no mercado internacional foram tema da palestra “O papel da ApexBrasil na promoção das exportações do agronegócio”, realizada no auditório da Fundação Bahia.

Durante a apresentação, o representante da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Thiago Cunha, destacou que a agência atua no apoio a empresas de diferentes portes interessadas em exportar.

“Nosso objetivo é mostrar que não importa o tamanho da empresa. Estamos preparados para atender desde pequenos e médios produtores até grandes empresas que desejam exportar seus produtos.”

Segundo Cunha, a Bahia possui posição estratégica em cadeias produtivas como algodão, milho, frutas e cacau. Ele ressaltou ainda que o Brasil ocupa atualmente a liderança mundial nas exportações de algodão, resultado que conta com importante participação da produção baiana.

Presente em mais uma edição da feira, a ApexBrasil mantém um estande para orientar empresários, produtores rurais e demais interessados sobre os caminhos para a internacionalização de seus negócios.

Fundação Bahia apresenta nova fase focada em pesquisa e proximidade com o produtor

Outro destaque da programação foi o encontro “Nova Era”, que marcou a apresentação das novas diretrizes da Fundação Bahia para os próximos anos.

Criada há quase três décadas, a instituição atua na geração de pesquisa aplicada, inovação e transferência de tecnologia para o agronegócio do Matopiba. O encontro reuniu pesquisadores, diretores, parceiros e lideranças do setor para discutir estratégias de modernização e fortalecimento das atividades da entidade.

O presidente da Fundação Bahia, Jarbas Bergamaschi, afirmou que a nova gestão pretende ampliar o diálogo com os produtores para desenvolver soluções mais alinhadas aos desafios do campo.

“Estamos iniciando uma nova fase da Fundação Bahia, com foco em modernização, fortalecimento da pesquisa e ampliação das conexões com o setor produtivo. Nossa proposta é estar cada vez mais perto do produtor. Temos que saber quais são as suas dores. Hoje, a maior dor é o custo. Precisamos achar a melhor forma de conseguir baixar os custos e aumentar a margem.”

Entre as novidades previstas está o desenvolvimento de um aplicativo para facilitar o acesso dos produtores às informações geradas pela instituição.

Projeto aproxima estudantes das oportunidades do agronegócio

A formação de novas gerações para o mercado de trabalho também esteve entre os temas do segundo dia da feira.

Por meio do projeto Trilha do Amanhã, desenvolvido pela Junior Achievement Bahia (JA Bahia) em parceria com a Aiba e a Abapa, cerca de 300 estudantes da rede pública de Luís Eduardo Magalhães participam de atividades voltadas ao empreendedorismo, inovação e preparação profissional.

Uma das ações é o Innovation Camp Bahia Farm Show 2026, realizado em parceria com IEL, SENAI, Sebrae, ABRH-BA, Aiba e Abapa. A iniciativa busca desenvolver competências como liderança, criatividade, trabalho em equipe e sustentabilidade.

Além disso, os jovens participam de caravanas educacionais que proporcionam contato direto com empresas, tecnologias e profissões ligadas ao agronegócio.

“Agradeço pela oportunidade de conhecer de perto as máquinas e entender como essas tecnologias podem contribuir para o nosso futuro”, afirmou a estudante Maria Eduarda Cesário, do Colégio Maria Otília Lutz.

Regularização fundiária beneficia famílias do Rio de Ondas

A Bahia Farm Show também foi palco da entrega de 71 títulos de domínio a famílias do Projeto de Assentamento Rio de Ondas, em uma ação realizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Com a nova etapa, já foram entregues 187 dos 291 lotes existentes no assentamento desde o início do processo de regularização fundiária, iniciado no ano passado.

Participaram da cerimônia o superintendente regional do Incra na Bahia, Carlos Borges, o oficial de cartório Greg Valadares, o gerente-geral do Instituto Aiba, Sunny Aaron, além de lideranças da região e das famílias beneficiadas.

Protocolo impulsiona projetos de biogás e biometano no Oeste

Encerrando a programação de destaque do dia, a Bahiagás assinou um protocolo de intenções com CIBiogás, ABiogás, Geomit, Captar e Expert Consult para estimular o desenvolvimento de soluções energéticas renováveis no Oeste da Bahia.

A parceria tem como objetivo fomentar projetos voltados ao aproveitamento energético de resíduos orgânicos, com foco na produção de biogás e biometano, fortalecendo a economia circular e criando novas oportunidades para o setor agropecuário.

“Somos protagonistas de um feito histórico para a região Oeste”, afirmou o presidente da Bahiagás, Luiz Gavazza.

Segundo os parceiros envolvidos, a iniciativa poderá contribuir para a redução da dependência de combustíveis fósseis, gerar novas fontes de receita para produtores e acelerar o processo de descarbonização da economia regional.