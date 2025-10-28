Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Feira de Santana se firma como coração logístico e motor econômico da Bahia

Cidade atrai novos investimentos e consolida posição estratégica como centro industrial e de serviços do interior baiano

  • Foto do(a) author(a) Murilo Gitel

  • Murilo Gitel

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 12:00

Segundo maior cidade da Bahia, Feira é um importante polo logístico Crédito: Shutterstock

Segunda maior cidade da Bahia e considerada o coração logístico do estado, Feira de Santana tem reafirmado sua vocação de ser muito mais que um entroncamento rodoviário: tornou-se um polo econômico que conecta indústrias, serviços e oportunidades em toda a região Nordeste.

Localizada a pouco mais de 100 km de Salvador, a cidade é cortada por importantes rodovias federais (a exemplo das BRs 116, 101 e 324) e estaduais, que a transformam no maior cruzamento de estradas do país fora do eixo Sudeste. Essa condição, antes vista apenas como estratégica para o transporte de cargas e passageiros, hoje sustenta um ciclo de desenvolvimento industrial e de serviços que reposiciona Feira de Santana no mapa econômico brasileiro.

Bahia Forte: empresas transformam

Tecon Salvador é fundamental para o Polo Industrial de Camaçari por Wilson Sons/Divulgação
O Tecon Salvador foi o primeiro do Brasil a adquirir equipamentos elétricos, aumentando a capacidade de atendimento e competitividade do Porto de Salvador por Divulgação
O Terminal de Contêineres (Tecon) do Porto de Salvador atingiu recorde na movimentação de cargas por Divulgação
Tecon conclui obras de ampliação em abril por Foto: Donaldson Gomes
Soja é produto mais exportado da Bahia para a Espanha por Shutterstock
Colheita de soja por CNA/Wenderson Araujo/Trilux
Colheita de soja por CNA/Wenderson Araujo/Trilux
No Oeste baiano, a cultura da soja chega a 69% em representatividade e continua a ocupar o primeiro lugar por Divulgação/ Aiba
A cultura da soja é muito sensível às mudanças climáticas e o calor já conseguiu provocar uma redução no plantio por Shutterstock
Fábrica da Unipar no Polo Industrial de Camaçari por Divulgação
Fábrica da Unipar em Camaçari por Divulgação
Unidade da Unipar em Camaçari por Divulgação Eduardo Andrade/ SDE
A Unipar também definiu como objetivo a redução em 15% da intensidade do uso de água por divulgação
Fábrica da Bracell por Luciana Brito/Acervo Bracell
Fábrica da Bracell por Luciana Brito/Acervo Bracell
Mosaicos na área de influência da Bracell na Bahia por Acervo Bracell
Bracell investe em técnicas sustentáveis que contribuem para a proteção das florestas nativas por Acervo Bracell
Bracell destaca que a iniciativa faz parte de um compromisso contínuo com práticas ambientais responsáveis por Acervo Bracell
Fábrica da Bracell em Camaçari por Divulgação/Bracell
Wilson Sons por Divulgação
Unidade Q1 da Braskem, no Polo Industrial de Camaçari por Divulgação/Braskem
Planta industrial da Braskem por Divulgação/Braskem
Braskem por Divulgação/Braskem
Planta da Braskem em Camaçari deve reduzir em 15% as emissões de gases de efeito estufa até 2030 por divulgação
Planta da Braskem em Camaçari deve reduzir em 15% as emissões de gases de efeito estufa até 2030 por Divulgação
Fábrica da Braskem por Divulgação
1 de 26
Tecon Salvador é fundamental para o Polo Industrial de Camaçari por Wilson Sons/Divulgação

“Com sua vocação acolhedora e exercendo o papel de motor econômico do estado, Feira se consolidou como a 34ª maior cidade do país, com forte crescimento econômico e social, e segue sendo referência como maior entroncamento rodoviário do Brasil”, destacou o prefeito José Ronaldo em setembro deste ano, durante a Sessão Especial em homenagem aos 192 anos de emancipação política da cidade, na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Principal segmento da economia feirense, o setor de comércio e serviços emprega 29,8% e 41,7% da força de trabalho do município, respectivamente, segundo levantamento do Sebrae. Recentemente, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-Feira) liderou uma missão à capital federal que reuniu cerca de 300 representantes do empresariado e da administração pública para reivindicar recursos estruturantes para o município.

A posição privilegiada de Feira de Santana favorece a chegada de matéria-prima e o escoamento da sua produção, que são grandes diferenciais para as 2.209 indústrias que operam na cidade, de acordo com dados do Centro das Indústrias de Feira de Santana (CIFS). Elas representam cerca de 25% do PIB municipal e geram 35 mil empregos.

Fundado há 60 anos, o CIFS promove a defesa de interesses, representatividade do segmento industrial e interlocução com o setor público, atribuições que o tornaram um fórum natural para discussão de demandas, troca de ideias e compartilhamento de experiências do polo fabril regional. “Não tem como falar do progresso de Feira de Santana sem reconhecer o papel essencial desempenhado pelo CIFS, que fomenta o setor industrial, contribui para a geração de empregos, renda e divisas, atração de investimentos e modernização da região”, acrescenta o presidente da entidade, Geraldo Pires.

Com mais de 600 mil habitantes (IBGE), Feira de Santana consolida-se como centro de negócios do interior, onde logística, indústria e serviços caminham juntos. Se, no passado, a cidade era lembrada apenas como ponto de passagem, hoje ela é destino para investidores que enxergam no entroncamento rodoviário o motor de uma economia em expansão.

O projeto Bahia Forte é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Ferbasa e Unipar, apoio da Bracell, FIEB e Wilson Sons e parceria da Braskem.

Mais recentes

Imagem - Agro baiano ganha força com novo corredor logístico no Porto de Salvador

Agro baiano ganha força com novo corredor logístico no Porto de Salvador
Imagem - Indústria florestal cresce na Bahia e leva emprego e sustentabilidade a dezenas de cidades

Indústria florestal cresce na Bahia e leva emprego e sustentabilidade a dezenas de cidades
Imagem - Conheça histórias de quem teve a vida transformada pelo trabalho da indústria na Bahia

Conheça histórias de quem teve a vida transformada pelo trabalho da indústria na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada