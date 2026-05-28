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Aposta da Bahia fatura prêmio de mais de R$ 140 mil na Lotofácil; veja resultado

Prêmio principal da noite será dividido com mais 24 apostas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de maio de 2026 às 04:30

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Um apostador baiano tirou a sorte grande e vai dormir com uma grana extra na noite desta quarta-feira (27) após faturar mais de R$ 140 mil no concurso nº 3696 da Lotofácil, da Caixa Econômica Federal. O prêmio principal será dividido com mais 24 apostas.

O bilhete baiano foi registrado por meio dos canais eletrônicos da Caixa, na cidade de Ilhéus, no sul baiano. A aposta simples possuía 15 números marcados e custou o valor mínimo de R$ 3,50. O vencedor levou o montante de R$ 146.051,92.

Os números sorteados foram: 02-03-05-06-07-09-11-13-15-16-17-19-21-23-24.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Como sacar prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com o banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento é realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e do recibo original da aposta premiada.

Valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, prêmios com valor líquido de até R$ 1.581,44 (equivalente ao bruto de R$ 2.259,20) podem ser recebidos em qualquer casa lotérica, em agências da Caixa ou, ainda, por transferência para o Mercado Pago.

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após esse período, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

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