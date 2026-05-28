SORTE GRANDE!

Aposta da Bahia fatura prêmio de mais de R$ 140 mil na Lotofácil; veja resultado

Prêmio principal da noite será dividido com mais 24 apostas

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de maio de 2026 às 04:30

Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Um apostador baiano tirou a sorte grande e vai dormir com uma grana extra na noite desta quarta-feira (27) após faturar mais de R$ 140 mil no concurso nº 3696 da Lotofácil, da Caixa Econômica Federal. O prêmio principal será dividido com mais 24 apostas.

O bilhete baiano foi registrado por meio dos canais eletrônicos da Caixa, na cidade de Ilhéus, no sul baiano. A aposta simples possuía 15 números marcados e custou o valor mínimo de R$ 3,50. O vencedor levou o montante de R$ 146.051,92.

Os números sorteados foram: 02-03-05-06-07-09-11-13-15-16-17-19-21-23-24.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Como sacar prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com o banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento é realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e do recibo original da aposta premiada.

Valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, prêmios com valor líquido de até R$ 1.581,44 (equivalente ao bruto de R$ 2.259,20) podem ser recebidos em qualquer casa lotérica, em agências da Caixa ou, ainda, por transferência para o Mercado Pago.