FATALIDADE

Sargento da PM morre após colisão entre moto e caminhão em estrada baiana

Acidente ocorreu na BR-101, no sul da Bahia

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de maio de 2026 às 21:07

Sargento João Pedro Marback dos Santos Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um 1º sargento da Polícia Militar da Bahia morreu na manhã desta quarta-feira (27) após um acidente de trânsito na região de Aurelino Leal, no sul da Bahia.

De acordo com o registro da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu no km 448 da BR-101, por volta das 11h. Uma motocicleta colidiu frontalmente com um caminhão, deixando uma pessoa morta.

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A vítima do acidente foi identificada como João Pedro Marback dos Santos, de 53 anos. Guias periciais e de remoção foram expedidas pelo Departamento de Polícia Técnica.

O sargento era lotado no 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Porto Seguro, na mesma região. “A perda repentina do policial militar causa grande consternação entre familiares, amigos e irmãos de farda, deixando um sentimento de tristeza e saudade em todos que tiveram a honra de conviver com sua dedicação, companheirismo e compromisso com a missão policial militar”, lamentou a corporação.

Amigos e colegas de trabalho do sargento também se manifestaram nas redes sociais. “Voa, meu amigo! Uma alma livre como a sua merece a imensidão de bondade que o universo pode oferecer”, escreveu um deles.