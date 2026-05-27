BAHIA

Homem perde R$ 22 mil após marcar encontro em site de relacionamento; adolescente é apreendida

Ela foi apreendida por ato infracional análogo à extorsão em Santo Antônio de Jesus

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de maio de 2026 às 20:06

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida no bairro do Amparo, na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, por suspeita de participação em ato infracional análogo ao crime de extorsão mediante ameaça. O crime e a apreensão ocorreram nesta terça-feira (26).



De acordo com as apurações da Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia da cidade e registrou um boletim de ocorrência relatando que havia marcado um encontro por meio de um aplicativo de mensagens, após contato iniciado em um site de relacionamento.

Ao chegar à residência combinada, no bairro Andaiá, o homem foi ameaçado pelos envolvidos, que utilizaram uma máquina de choque para obrigá-lo a realizar transferências bancárias e empréstimos, subtraindo da vítima R$ 22 mil. O grupo também ameaçou divulgar fotos da vítima nas redes sociais.

A adolescente foi localizada ainda na residência, o que possibilitou a recuperação integral do dinheiro transferido pela vítima.