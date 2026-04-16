Banco faz Super Leilão com mais de 750 imóveis, descontos de até 75% e financiamento de 35 anos

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Perla Ribeiro
Publicado em 16 de abril de 2026 às 14:25
O Banco Santander Brasil realiza, na próxima quarta-feira (22), às 10h, mais um Super Leilão imobiliário online que reúne mais de 750 imóveis distribuídos por diferentes regiões do país, oferecendo oportunidades para quem busca adquirir a casa própria ou investir no mercado imobiliário. Os imóveis estão disponíveis no site da Mega Leilões. A expectativa é que novos lotes ainda possam ser incorporados até a data do evento, ampliando o número de oportunidades disponíveis.
O portfólio inclui casas, apartamentos, terrenos, salas comerciais e outros tipos de imóveis, localizados em diversos estados brasileiros. Um dos principais atrativos dos leilões são os descontos expressivos, que podem chegar a até 75% em relação ao valor de avaliação, dependendo do lote e das condições estabelecidas no edital.
Confira dez oportunidades em Salvador e RMS
Além dos preços reduzidos, muitos dos imóveis oferecem condições facilitadas de pagamento, incluindo a possibilidade de financiamento imobiliário pelo próprio Santander. Em determinados casos, o financiamento pode chegar a até 420 meses (35 anos) para imóveis residenciais e até 360 meses para imóveis comerciais, conforme as regras específicas de cada lote. Dependendo da unidade, também pode haver possibilidade de utilização do FGTS, além de outras condições que podem variar de acordo com o imóvel.
A participação no leilão é feita de forma 100% online. Para dar lances, os interessados devem realizar cadastro prévio no site da leiloeira, consultar o edital e verificar as condições específicas de cada imóvel, como valor mínimo de lance, forma de pagamento e eventuais encargos. O catálogo completo, com fotos, descrição dos imóveis e valores iniciais, estarão disponíveis na plataforma da empresa que realiza o leilão.