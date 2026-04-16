OPORTUNIDADE

Banco faz Super Leilão com mais de 750 imóveis, descontos de até 75% e financiamento de 35 anos

O portfólio inclui casas, apartamentos, terrenos, salas comerciais e outros tipos de imóveis

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de abril de 2026 às 14:25

Banco faz Super Leilão com mais de 750 imóveis, descontos de até 75% e financiamento de 35 anos Crédito: Divulgação

O Banco Santander Brasil realiza, na próxima quarta-feira (22), às 10h, mais um Super Leilão imobiliário online que reúne mais de 750 imóveis distribuídos por diferentes regiões do país, oferecendo oportunidades para quem busca adquirir a casa própria ou investir no mercado imobiliário. Os imóveis estão disponíveis no site da Mega Leilões. A expectativa é que novos lotes ainda possam ser incorporados até a data do evento, ampliando o número de oportunidades disponíveis.

O portfólio inclui casas, apartamentos, terrenos, salas comerciais e outros tipos de imóveis, localizados em diversos estados brasileiros. Um dos principais atrativos dos leilões são os descontos expressivos, que podem chegar a até 75% em relação ao valor de avaliação, dependendo do lote e das condições estabelecidas no edital.

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Além dos preços reduzidos, muitos dos imóveis oferecem condições facilitadas de pagamento, incluindo a possibilidade de financiamento imobiliário pelo próprio Santander. Em determinados casos, o financiamento pode chegar a até 420 meses (35 anos) para imóveis residenciais e até 360 meses para imóveis comerciais, conforme as regras específicas de cada lote. Dependendo da unidade, também pode haver possibilidade de utilização do FGTS, além de outras condições que podem variar de acordo com o imóvel.