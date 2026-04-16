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Banco faz Super Leilão com mais de 750 imóveis, descontos de até 75% e financiamento de 35 anos

O portfólio inclui casas, apartamentos, terrenos, salas comerciais e outros tipos de imóveis

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 16 de abril de 2026 às 14:25

Banco faz Super Leilão com mais de 750 imóveis, descontos de até 75% e financiamento de 35 anos
Banco faz Super Leilão com mais de 750 imóveis, descontos de até 75% e financiamento de 35 anos Crédito: Divulgação

O Banco Santander Brasil realiza, na próxima quarta-feira (22), às 10h, mais um Super Leilão imobiliário online que reúne mais de 750 imóveis distribuídos por diferentes regiões do país, oferecendo oportunidades para quem busca adquirir a casa própria ou investir no mercado imobiliário. Os imóveis estão disponíveis no site da Mega Leilões. A expectativa é que novos lotes ainda possam ser incorporados até a data do evento, ampliando o número de oportunidades disponíveis.

O portfólio inclui casas, apartamentos, terrenos, salas comerciais e outros tipos de imóveis, localizados em diversos estados brasileiros. Um dos principais atrativos dos leilões são os descontos expressivos, que podem chegar a até 75% em relação ao valor de avaliação, dependendo do lote e das condições estabelecidas no edital.

Confira dez oportunidades em Salvador e RMS

Salvador: apartamento de 88 m² (unidade 401), em Pirajá, com lance inicial a partir de R$ 164 mil por Divulgação
Salvador: apartamento de 45 m² (Unid. 03), em Canabrava, com lance inicial a partir de R$ 78 mil por Divulgação
Salvador: apartamento de 43 m² (unidade 202), em Plataforma, com lance inicial a partir de R$ 97 mil por Divulgação
Salvador: apartamento de 74 m², no Cabula, com lance a partir de R$ 141.180 por Divulgação
Salvador: apartamento de  65 m² com uma vaga de garagem, em Brotas, com, lance inicial a partir de R$ 248 mil por Divulgação
Salvador: casa de 60 m², pavimento térreo, na Capelinha, com lance inicial a partir de  R$ 99.200 por Divulgação
Salvador: apartamento de 47 m² (unidade 202), em Pau da Lima, com lance inicial a partir de R$ 64.800 por Divulgação
Camaçari: apartamento de 49 m² (unidade 404), em Catu de Abrantes, com lance inicial a partir de R$ 178.200 por Divulgação
Lauro de Freitas: casa de 81 m² em condomínio em Ipitanga, (Unid. 04), com lance inicial de R$ 216 mil por Divulgação
Camaçari: apartamento de 72 m² (Unid. 101), no Alto da Bela Vista, com lance inicial de R$ 174.400 por Divulgação
Camaçari: casa de 389 m² em Monte Gordo, com lance inicial de R$ 380 mil por Divulgação
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Salvador: apartamento de 88 m² (unidade 401), em Pirajá, com lance inicial a partir de R$ 164 mil por Divulgação

Além dos preços reduzidos, muitos dos imóveis oferecem condições facilitadas de pagamento, incluindo a possibilidade de financiamento imobiliário pelo próprio Santander. Em determinados casos, o financiamento pode chegar a até 420 meses (35 anos) para imóveis residenciais e até 360 meses para imóveis comerciais, conforme as regras específicas de cada lote. Dependendo da unidade, também pode haver possibilidade de utilização do FGTS, além de outras condições que podem variar de acordo com o imóvel.

A participação no leilão é feita de forma 100% online. Para dar lances, os interessados devem realizar cadastro prévio no site da leiloeira, consultar o edital e verificar as condições específicas de cada imóvel, como valor mínimo de lance, forma de pagamento e eventuais encargos. O catálogo completo, com fotos, descrição dos imóveis e valores iniciais, estarão disponíveis na plataforma da empresa que realiza o leilão.

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