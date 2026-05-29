TEMPO

'Capital do Agronegócio' é a mais fria do Nordeste, com menos de 15 °C

Correntina foi o município com a menor temperatura da região nesta quinta-feira (28)

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de maio de 2026 às 07:00

Luís Eduardo Magalhães Crédito: Reprodução

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano, foi a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a cidade, conhecida como 'Capital do Agronegócio na Bahia', registrou 14,5 °C nesta quinta-feira (28).

Luís Eduardo Magalhães 1 de 8

Além da Pérola do Oeste, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Lençois, na Chapada Diamantina, com 14,8 °C e Irecê, no centro-norte, com 14,9 °C.

Visite Lençóis: conheça algumas das atrações turísticas na cidade dos diamantes 1 de 62

Com uma população estimada em 118 mil habitantes, Luís Eduardo Magalhães, na microrregião de Barreiras, está a cerca de 720 metros de altitude, sendo uma das mais altas do Estado. Faz fronteira com as cidades de Barreiras e São Desidério, na Bahia, e Ponte Alta do Bom Jesus, Taguatinga e Aurora do Tocantins, no território tocantinense.

Responsável por cerca de 60% da produção de grãos do Estado. É responsável por sediar grandes eventos, a exemplo da Bahia Farm Show, uma das maiores feiras do gênero na América do Sul.