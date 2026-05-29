'Capital do Agronegócio' é a mais fria do Nordeste, com menos de 15 °C

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Elaine Sanoli
Publicado em 29 de maio de 2026 às 07:00
Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano, foi a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a cidade, conhecida como 'Capital do Agronegócio na Bahia', registrou 14,5 °C nesta quinta-feira (28).
Luís Eduardo Magalhães
Além da Pérola do Oeste, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Lençois, na Chapada Diamantina, com 14,8 °C e Irecê, no centro-norte, com 14,9 °C.
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Com uma população estimada em 118 mil habitantes, Luís Eduardo Magalhães, na microrregião de Barreiras, está a cerca de 720 metros de altitude, sendo uma das mais altas do Estado. Faz fronteira com as cidades de Barreiras e São Desidério, na Bahia, e Ponte Alta do Bom Jesus, Taguatinga e Aurora do Tocantins, no território tocantinense.
Responsável por cerca de 60% da produção de grãos do Estado. É responsável por sediar grandes eventos, a exemplo da Bahia Farm Show, uma das maiores feiras do gênero na América do Sul.
A cidade compõe a região econômica do Matopiba, que envolve os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Iniciou seu povoamento em 1974, alçando a condição de povoado em 1986, e de distrito dois anos depois, com o nome de Mimoso do Oeste. Teve a emancipação político-administrativa em 30 de março de 2000, quando ganhou a denominação atual, em homenagem ao político baiano que presidiu a Assembleia Legislativa da Bahia e a Câmara Federal.