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'Capital do biscoito' da Bahia é a cidade mais fria do Nordeste com menos de 16 °C

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região nesta terça-feira (5)

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de maio de 2026 às 07:00

Vitória da Conquista Crédito: Divulgação/ PMVC

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Suíça Baiana” marcou 15,2 °C nesta quinta-feira (30). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 16,3 °C.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia 1 de 8

Além da 'Capital do Biscoito' baiana, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Lençóis, na Chapada Diamantina, com 16,3 ºC e Correntina, no oeste baiano, com 16,5 °C.

Visite Lençóis: conheça algumas das atrações turísticas na cidade dos diamantes 1 de 62