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Cidade da Bahia registra maior volume de chuva do Nordeste em 24h

Cruz das Almas registrou o maior volume de chuva do Nordeste nas últimas 24 horas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de maio de 2026 às 06:00

Cruz das Almas
Cruz das Almas Crédito: Reprodução

A cidade de Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia, registrou o maior volume de chuva do Nordeste nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O município acumulou 25,1 milímetros de precipitação no período entre às 9h desta terça-feira (5) e o mesmo horário desta quarta (6).

O volume colocou a cidade na primeira posição entre os maiores acumulados da região no intervalo analisado. O ranking do Inmet reúne dados coletados por estações meteorológicas automáticas espalhadas pelo país.

No ranking, também aparecem as cidades de Turuiaçu, no Maranhão, com 21 mm acumulados em um ponto de medição e 17 mm em outro, e São Luís, também no Maranhão, com 16 mm de chuva registrados no período analisado.

Acumulados elevados em curto intervalo podem provocar transtornos como alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, especialmente em áreas de risco. 

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