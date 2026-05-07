EM AVALIAÇÃO

Duas avenidas em Salvador podem ganhar motofaixa; saiba quais

Transalvador já enviou ofícios à Senatran para autorização das novas faixas

Esther Morais

Publicado em 7 de maio de 2026 às 06:00

Primeira motofaixa de Salvador, na Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô) Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Duas importantes avenidas de Salvador podem receber motofaixas em breve. Segundo a Transalvador, estudos estão em andamento para implantação da chamada “faixa azul” na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM) e na Avenida Juracy Magalhães.

De acordo com o órgão, os ofícios já foram enviados à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), responsável por avaliar as condições técnicas para autorização da medida.

Quais as avenidas mais perigosas para motociclistas em Salvador? 1 de 5

“Atualmente, a motofaixa ainda não possui regulamentação específica. Então, eles estão compilando dados de outras cidades para entender onde o projeto deu certo ou errado. São Paulo é o local que mais possui motofaixas e, em alguns pontos, a implantação trouxe aumento de sinistros, mas esse não é o caso de Salvador”, afirmou o superintendente da Transalvador, Diego Brito.

Hoje, a única via da capital baiana com motofaixa é a Avenida Mário Leal Ferreira, a Bonocô - com velocidade máxima de 60km/h. Segundo a Transalvador, a avenida não registrou acidentes fatais envolvendo motociclistas em 2025, quando foi implantada a motofaixa, nem nos primeiros meses de 2026. Em 2024, foram registradas duas mortes.

E a Paralela?

Apesar de liderar o número de acidentes com motociclistas na cidade, a Avenida Luís Viana Filho, a Paralela, está fora dos planos para receber a motofaixa neste momento.

Segundo Diego Brito, a principal barreira é o limite de velocidade da via, atualmente de 80 km/h. Para implantação da faixa azul, a recomendação técnica é que a velocidade máxima seja de até 60 km/h.

“A Paralela ainda é muito polêmica. Não existe estudo porque teria que readequar a velocidade para no máximo 60 km/h. A Paralela tem o dobro de acidentes justamente por conta da velocidade. O tempo de resposta não é o mesmo”, explicou.

O superintendente afirmou ainda que mudanças estruturais seriam necessárias para permitir a implantação da motofaixa na avenida, incluindo adequações urbanísticas e viárias. Nos três primeiros meses de 2026, a Paralela registrou 84 sinistros envolvendo motociclistas, mais que o dobro da segunda colocada no ranking da cidade.

Confira as avenidas com mais acidentes envolvendo motos em Salvador em 2026:

Avenida Luís Viana Filho (Paralela) – 84 sinistros

Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM) – 37 sinistros

Avenida Tancredo Neves – 29 sinistros

Avenida Afrânio Peixoto – 25 sinistros