TRÂNSITO

Veja tudo o que você precisa saber sobre a motofaixa na Avenida Bonocô

Faixa exclusiva para motociclistas foi inaugurada nesta segunda-feira (10)

Millena Marques

Publicado em 10 de março de 2025 às 21:15

Motofaixa na Avenida Bonocô Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Os mototaxistas terão um acesso exclusivo para trafegar de modo mais rápido na Avenida Mário Leal Ferreira (Avenida Bonocô), na capital baiana. A modalidade foi entregue oficialmente na manhã desta segunda-feira (10), pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Confira algumas perguntas e respostas sobre a novidade.>

Por que a avenida Bonocô recebeu a primeira motofaixa da cidade?

O local foi escolhido como o primeiro a receber a motofaixa pela ausência de um retorno, o que facilita a implementação do projeto, que deve ser levado para outras vias da cidade. “Se você for observar, esse é o desafio da motofaixa no local que tem retorno. Você tem que botar, em alguns momentos, a possibilidade de conversão de veículo. Aqui não há essa necessidade por não ter retorno. Essa é mais uma medida que a prefeitura vem adotando para salvar a vida dessas pessoas, para evitar acidentes, que representam 56% das mortes nos acidentes viários da nossa capital”, afirmou o superintendente Décio Martins.>

A avenida sofrerá redução de faixas?

A motofaixa foi desenhada entre as faixas 1 e 2, a partir do canteiro central, de cada sentido da Bonocô. O espaço foi demarcado com linhas tracejadas nas cores azul e branco. Com isso, os motociclistas poderão transitar com mais disciplina e segurança, sem alterar a dinâmica já existente na via. Apesar da inclusão da motofaixa, cada sentido da avenida continuará tendo quatro faixas para circulação de veículos. >

A velocidade vai ser reduzida a 60km/h para sempre?

Por determinação da Senatran, para a instalação da motofaixa, a velocidade máxima na Bonocô passará a ser de 60 km/h. Porém, nos primeiros trinta dias, a fiscalização será em fase de testes para os condutores se habituarem ao novo limite. Mesmo com espaço segregado, os motociclistas têm de respeitar a velocidade da via. >

Terá um prazo antes da aplicação de multas?

“Nós teremos um prazo de trinta dias de adaptação para a nova velocidade. Quem chegar até 70 km por hora nos próximos dias não será autuado. E da mesma forma para quem fizer conversão na motofaixa. É um período de adaptação”, explicou Martins, que ressaltou que a faixa já tem sido respeitada pelos motoristas na via. >

Outras avenidas de Salvador podem ganhar motofaixa?

Avenidas como a Juracy Magalhães, no Rio Vermelho, e a Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM) já estão com estudos em andamento para implementação do projeto. Além delas, a motofaixa deve ser levada para outras importantes vias da cidade como a Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), Avenida Garibaldi e para a orla de Salvador. “São locais que a gente pode implantar e trazer segurança para a viagem desse público”, assegurou o superintendente Décio Martins.>

Apesar das expectativas, os novos projetos ainda estão em fase de estudos e não têm um prazo estabelecido para sua implementação. “Eu estive lá em São Paulo diversas vezes, em diversos momentos para observar como funcionava, me convenci e aqui eu não tenho dúvidas de que não será diferente”, afirmou, otimista, Martins.>