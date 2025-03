TRÂNSITO

Salvador inaugura primeira motofaixa nesta segunda (10); velocidade na Av. Bonocô será alterada

Capital baiana é a terceira do país autorizada a implementar a estratégia viária

A motofaixa foi desenhada entre as faixas 1 e 2, a partir do canteiro central, de cada sentido da Bonocô. O espaço foi demarcado com linhas tracejadas nas cores azul e branco. Com isso, os motociclistas poderão transitar com mais disciplina e segurança, sem alterar a dinâmica já existente na via. Apesar da inclusão da motofaixa, cada sentido da avenida continuará tendo quatro faixas para circulação de veículos. >