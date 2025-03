ACESSO EXCLUSIVO

Durante teste da motofaixa, motoristas não serão multados por trânsito a até 70km/h na Avenida Bonocô

Nova faixa foi inaugurada nesta segunda-feira (10) e terá 30 dias de período de experimentação

A motofaixa foi fixada entre as faixas 1 e 2 da via, a partir do canteiro central, de cada sentido da Avenida Bonocô, tracejada com linhas em branco e azul. A redução da velocidade máxima foi feita conforme estabelecido em portaria pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Apesar disso, de acordo com o superintendente Décio Martins, durante o período de teste de 30 dias, quem estiver trafegando a 70 km não será punido. >