VIOLÊNCIA

'Nos jogamos para atrás da pedra': influenciadora relata pânico após tiroteio no Porto da Barra

Confusão teria acontecido na hora de pagar a conta

Disparos de arma de fogo aterrorizaram banhistas que passavam o final da tarde na praia do Porto da Barra, em Salvador, no domingo (9). A influenciadora Anna Telles estava no local e relatou o desespero enfrentado durante o episódio. Ela conta que precisou se esconder atrás das pedras. >

Em um relato publicado em seu perfil no Instagram, a influenciadora conta que as pessoas que estavam na areia correram desesperadas, derrubando cadeiras e objetos. >

"De repente, o barulho seco e ensurdecedor de tiros rompeu o ar. Foi um segundo de confusão, de choque, antes que percebêssemos o que estava acontecendo. As pessoas começaram a correr desesperadas, gritos ecoavam, cadeiras e objetos eram derrubados no caminho. O medo tomou conta de nós", afirma. >

De acordo com pessoas que trabalham no entorno, o ocorrido aconteceu na areia da praia e foi motivado por uma confusão no momento de pagar a conta em um dos barraqueiros que trabalha no Porto. >