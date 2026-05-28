Cidade produtora de mamona que reúne rios e cachoeiras é a mais fria do Nordeste, com menos de 14 °C

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Elaine Sanoli
Publicado em 28 de maio de 2026 às 07:00
Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Correntina, no oeste baiano, foi a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a cidade, conhecida pelas suas cachoeiras e grutas, registrou 13,5 °C nesta quarta-feira (27).
Correntina
Além de Correntina, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Luís Eduardo Magalhães, com 14,2 °C e Barreiras, com 15,2 °C, ambas no oeste baiano.
Barreiras e Luís Eduardo Magalhães registraram as menores temperaturas do estado
Correntina é uma cidade cercada pelos rios que passam pelo município e têm um enorme potencial para esportes de aventura e ecoturismo.