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Cidade produtora de mamona que reúne rios e cachoeiras é a mais fria do Nordeste, com menos de 14 °C

Correntina foi o município com a menor temperatura da região nesta quarta-feira (27)

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de maio de 2026 às 07:00

Correntina Crédito: Felipe Foco/ Núcleo de Turismo

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Correntina, no oeste baiano, foi a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a cidade, conhecida pelas suas cachoeiras e grutas, registrou 13,5 °C nesta quarta-feira (27).

Correntina 1 de 12

Além de Correntina, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Luís Eduardo Magalhães, com 14,2 °C e Barreiras, com 15,2 °C, ambas no oeste baiano.

Barreiras e Luís Eduardo Magalhães registraram as menores temperaturas do estado 1 de 7