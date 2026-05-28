Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cidade produtora de mamona que reúne rios e cachoeiras é a mais fria do Nordeste, com menos de 14 °C

Correntina foi o município com a menor temperatura da região nesta quarta-feira (27)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de maio de 2026 às 07:00

Correntina
Correntina Crédito: Felipe Foco/ Núcleo de Turismo

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Correntina, no oeste baiano, foi a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a cidade, conhecida pelas suas cachoeiras e grutas, registrou 13,5 °C nesta quarta-feira (27).

Correntina

Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Cidade de Correntina vista de cima por Divulgação
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
1 de 12
Correntina por Reprodução

Além de Correntina, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Luís Eduardo Magalhães, com 14,2 °C e Barreiras, com 15,2 °C, ambas no oeste baiano. 

Barreiras e Luís Eduardo Magalhães registraram as menores temperaturas do estado

Barreiras durante o verão por Leitor CORREIO
Barreiras por Reprodução/Prefeitura de Barreiras
Município de Barreiras por Reprodução
Barreiras por Reprodução/Prefeitura de Barreiras
Luís Eduardo Magalhães por Divulgação
Balneário Rio de Pedras em Luis Eduardo Magalhães por SECOM/ Prefeitura de LEM
Luís Eduardo Magalhães por Divulgação
1 de 7
Barreiras durante o verão por Leitor CORREIO

Correntina é uma cidade cercada pelos rios que passam pelo município e têm um enorme potencial para esportes de aventura e ecoturismo.

Mais recentes

Imagem - Salvador deve ter chuva e tempo abafado nesta quinta-feira (28); veja previsão

Salvador deve ter chuva e tempo abafado nesta quinta-feira (28); veja previsão
Imagem - Mototaxista é morto a tiros em Itapuã; policiamento é reforçado no bairro

Mototaxista é morto a tiros em Itapuã; policiamento é reforçado no bairro
Imagem - PM ocupa ruas da Bahia em megaoperação nesta quinta-feira (28)

PM ocupa ruas da Bahia em megaoperação nesta quinta-feira (28)