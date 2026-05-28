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Quase 70% dos idosos de Salvador ainda não tomaram vacina contra a gripe

Campanha de vacinação teve início em março

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 28 de maio de 2026 às 06:00

Vacinação contra a gripe
Vacinação contra a gripe Crédito: Arisson Marinho/ Arquivo CORREIO

O inverno se aproxima e, com ele, o aumento dos casos de doenças respiratórias. Ao mesmo tempo, a adesão de idosos à vacina contra a gripe preocupa em Salvador. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 457 mil pessoas acima de 60 anos estão aptas a tomar o imunizante na capital baiana, mas apenas 151.747 vacinas foram aplicadas até o momento. Esse número equivale a pouco mais de 33% dos idosos habilitados.

A vacinação contra a gripe teve início no dia 25 de março em Salvador. A campanha foi antecipada como estratégia para proteger a população antes do período de maior circulação do vírus influenza, comum nos meses mais frios do ano.

Veja vacinas disponíveis no SUS e quando tomar cada uma delas

Vacina Meningocócica ACWY:  protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A,C,W e Y. por Reprodução
Vacina dTpa (DTP adulto): é uma composição combinada que acrescenta o componente pertussis (acelular) à vacina difteria e tétano (dT – dupla bacteriana adulto), prevenindo contra a difteria, tétano e coqueluche. A vacina dTpa disponibilizada nos serviços do SUS é nacional, adquirida pelo Ministério da Saúde junto à Fundação Butantan, laboratório produtor deste imunobiológico no país. por Reprodução
Vacina dT (dupla adulto): é uma composição combinada que previne contra a difteria e o tétano acidental. Indicada para pessoas a partir de 7 anos de idade. por Reprodução
Vacina Varicela: protege contra a Catapora (varicela).  A vacina para varicela (catapora) tem suas indicações precisas, levando em conta a situação epidemiológica da doença, por isso não está disponível de forma universal no SUS. por Reprodução
Vacina DTP (tríplice bacteriana): é uma composição combinada que previne contra três doenças: difteria, tétano e coqueluche. As crianças devem tomar duas doses da vacina: aos 15 (quinze) meses e aos 04 (quatro) anos de vida. por Reprodução
Vacina HPV quadrivalente: HPV (Papilomavírus Humano): é um vírus que afeta a pele e as mucosas, sendo a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. por Reprodução
Vacina Tetraviral: protege contra quatro doenças virais graves: Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (Catapora), combinando as vacinas Tríplice Viral e a da Varicela em uma só, sendo atenuada (vírus vivos enfraquecidos) e aplicada em doses recomendadas, geralmente aos 12 e 15 meses. por Reprodução
Vacina Tríplice Viral: protege contra três doenças infectocontagiosas: sarampo, caxumba e rubéola. A primeira dose da vacina é recomendada para crianças aos 12 meses de idade. por Reprodução
Vacina Rotavírus Humano (VRH): O Rotavírus (vírus RNA da família Reoviridae, do gênero Rotavírus) é um dos principais agentes virais causadores das doenças diarreicas agudas (DDA) e uma das mais importantes causas de diarreia grave em crianças menores de cinco anos. O esquema de vacinação é de duas doses exclusivamente por via oral, sendo a primeira aos 2 meses e a segunda aos 4 meses de idade com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. por Reprodução
Vacina Febre Amarela:  Desde abril de 2017, o Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose durante toda a vida, medida que está de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). por Reprodução
Vacina Meningocócica C (conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C. por Reprodução
Vacina Inativada Poliomielite (VIP): A vacinação é a única forma de prevenção da Poliomielite. Todas as crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas conforme esquema de vacinação de rotina. por Reprodução
Vacina Pneumocócica 10 valente: protege contra as doenças invasivas causadas pelo Streptococcus pneumoniae, incluindo meningite. por Reprodução
Vacina Oral Poliomielite (VOP): A vacinação é a única forma de prevenção da Poliomielite. Todas as crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas conforme esquema de vacinação de rotina. por Reprodução
Vacina Penta (DTP/Hib/Hep. B):  A vacina penta (DTP/HB/Hib) - vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada) -, é uma composição combinada que previne contra cinco doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactéria H. influenzae tipo B. As crianças devem tomar três doses da vacina: aos dois, quatro e seis meses de vida. por Reprodução
Vacina Hepatite A: A vacina contra a hepatite A é altamente eficaz e segura, sendo a principal medida de prevenção contra a infecção.A gestação e a lactação não representam contraindicações para a imunização. Atualmente, faz parte do calendário infantil, no esquema de 1 dose aos 15 meses de idade (podendo ser utilizada a partir dos 12 meses até 5 anos incompletos – 4 anos, 11 meses e 29 dias). por Reprodução
Vacina BCG: A vacina BCG previne contra as formas graves da tuberculose (meníngea e miliar), é feita com o bacilo de Calmette-Guérin, que é uma forma enfraquecida da bactéria que causa a tuberculose.  As crianças devem tomar uma dose única ao nascer, preferencialmente. por Reprodução
Vacina Hepatite B: A Hepatite B é uma doença infecciosa crônica de relevância em saúde pública, causada pelo vírus da hepatite B (HBV).  Para crianças, a recomendação é que se façam quatro doses da vacina, sendo: ao nascer, aos 2, 4 e 6 meses de idade. por Reprodução
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Vacina Meningocócica ACWY:  protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A,C,W e Y. por Reprodução

Segundo Paula Caroline Pinto, médica geriatra na clínica Florence, a baixa adesão vacinal é especialmente preocupante nos idosos. Ela explica que, para essa população, a gripe vai muito além de febre e mal-estar.

“Pode evoluir para pneumonia e descompensar doenças crônicas como diabetes, cardiopatias e doenças pulmonares como bronquite e enfisema, além de aumentar muito o risco de hospitalização. Após uma infecção mais grave, muitos idosos apresentam perda muscular, fraqueza e fragilidade com perda importante de funcionalidade e autonomia. É muito comum o idoso melhorar da gripe, mas não conseguir voltar ao mesmo nível de independência que tinha antes”, diz.

Isso acontece devido à imunossenescência, o envelhecimento do sistema imunológico, que faz com que pessoas acima de 60 anos fiquem mais suscetíveis a infecções mais graves.

Entre os principais motivos para a baixa adesão, a médica destaca o medo de efeitos colaterais, a desinformação e a sensação de que a gripe é uma doença simples. Outro fator é a ideia de que não é necessário reforçar a imunização e que “uma dose basta”. Mas, às vezes, uma dose não basta – e é o caso da influenza. A infectologista Clarissa Cerqueira explica.

“Algumas vacinas, principalmente as inativadas, que são de pedaços de vírus ou de bactérias, precisam de mais de uma dose para a gente conseguir reforçar a memória imunológica e fazer a produção de anticorpos. Algumas outras vacinas, que têm uma eficácia maior em dose única, são aquelas geralmente de vírus vivo atenuado. As vacinas do sarampo, caxumba, rubéola, catapora”, explica.

Nadja de Carvalho Esteves, 78, e Flávio de Castro Esteves, 84, sabem bem a importância da vacina. O casal garantiu a imunização no fim de abril. “O que derruba o idoso não é a vacinação. O que derruba o idoso é a falta de atenção, a falta de carinho, a falta de respeito, o isolamento e não se sentir pertencido. A vacina é a segurança que a gente tem”, diz Nadja.

Na família dos dois, uma tradição é comemorar de forma itinerante a trezena de Santo Antônio, no início de junho. Todos se reúnem e a festa acontece na casa de um parente a cada dia. Para curtir com eles, porém, todo mundo tem que estar protegido. “Tem muitos idosos na festa, muita gente com mais de 70 anos. Nós já botamos os filhos e os netos para participarem, para não perder a tradição. Mas a exigência é que todos estejam vacinados”, reforça Nadja.

A família, aliás, é parte importante dessa equação. Os parentes dos idosos têm um papel fundamental tanto na garantia do acesso à vacinação quanto para relembrar as datas das vacinas e ajudar no combate às informações equivocadas que podem chegar até eles.

“O apoio da família é importante para incentivar a adesão à vacinação principalmente para idosos mais fragilizados. Além disso, quando familiares também se vacinam, protegem indiretamente o idoso e toda a comunidade”, diz a geriatra Paula Caroline Pinto.

Onde se vacinar em Salvador?

Em Salvador, os idosos podem se vacinar em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF). O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, exceto em feriados.

Além da rede fixa, a vacinação também está disponível em ponto de grande circulação, como o Salvador Shopping, que, além da sala de vacinação, conta com um Centro de Vacinação que funciona de domingo a domingo, em horário estendido: de segunda a sábado, das 9h às 19h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h, sendo utilizado como apoio para facilitar o acesso da população e ampliar a cobertura vacinal durante a campanha.

As equipes de vacinação também realizam ações extramuros, com a imunização de idosos em Instituições de Longa Permanência (ILPIs), além da vacinação domiciliar para pessoas idosas acamadas ou com dificuldade de locomoção, garantindo maior alcance da campanha e proteção dos públicos mais vulneráveis em diferentes contextos de cuidado. A vacina é gratuita em todos os pontos de imunização.

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