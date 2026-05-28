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PM ocupa ruas da Bahia em megaoperação nesta quinta-feira (28)

Reforço ocorre em Salvador, RMS e interior da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de maio de 2026 às 06:30

Policial militar
Policial militar Crédito: Divulgação

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) realiza nesta quinta-feira (28) mais uma edição da Operação Força Total, com reforço do policiamento ostensivo em diferentes regiões da Bahia.

A ação acontece simultaneamente na capital, Região Metropolitana e interior do estado, com foco na ampliação da presença policial, intensificação de abordagens e fortalecimento das ações preventivas e repressivas.

Quanto ganha um policial militar na Bahia? Remuneração varia conforme cargo e gratificações

Soldado: soldo de R$ 1.601,84 + GAPM de R$ 1.418,87 por Rafael Rodrigues/SSP-BA
Cabo: soldo de R$ 1.615,14 + GAPM de R$ 1.637,30 por Divulgação/BEPE
1º Sargento: soldo de R$ 1.628,27 + GAPM de R$ 1.887,57 por Reprodução/ TV Bahia
Subtenente: soldo de R$ 1.641,12 + GAPM de R$ 2.195,14 por Arisson Marinho/CORREIO
Aspirante a Oficial: soldo de R$ 1.737,51 + GAPM de R$ 2.200,67 por Divulgação
1º Tenente: soldo de R$ 1.774,80 + GAPM de R$ 4.022,05 por Divulgação
Capitão: soldo de R$ 2.106,40 + GAPM de R$ 5.912,25 por Divulgação
Major: soldo de R$ 2.280,21 + GAPM de R$ 6.539,81 por Divulgação
Tenente-coronel: soldo de R$ 2.383,30 + GAPM de R$ 7.270,63 por Divulgação
Coronel: soldo de R$ 2.511,60 + GAPM de R$ 8.050,45 por Rafael Martins/GOVBA
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Soldado: soldo de R$ 1.601,84 + GAPM de R$ 1.418,87 por Rafael Rodrigues/SSP-BA

Segundo a PM, a operação utiliza ferramentas de inteligência e tecnologia, incluindo monitoramento, análise de dados e informações estratégicas para definição das áreas prioritárias de atuação.

O objetivo é ampliar a capacidade de resposta das equipes em campo, aumentar a efetividade das intervenções policiais e reforçar a prevenção de ocorrências.

As ações incluem patrulhamento ostensivo, fiscalização e abordagens em pontos considerados estratégicos pelas forças de segurança.

Nesta edição, um dos pontos de mobilização será no bairro de Alagoinhas Velha, em Alagoinhas, onde equipes estarão concentradas em frente à igreja local a partir das 7h.

A Operação Força Total faz parte das ações permanentes da PMBA voltadas ao enfrentamento da criminalidade e à promoção da segurança pública no estado.

Tags:

Polícia

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