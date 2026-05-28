SEGURANÇA

PM ocupa ruas da Bahia em megaoperação nesta quinta-feira (28)

Reforço ocorre em Salvador, RMS e interior da Bahia

Esther Morais

Publicado em 28 de maio de 2026 às 06:30

Policial militar Crédito: Divulgação

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) realiza nesta quinta-feira (28) mais uma edição da Operação Força Total, com reforço do policiamento ostensivo em diferentes regiões da Bahia.

A ação acontece simultaneamente na capital, Região Metropolitana e interior do estado, com foco na ampliação da presença policial, intensificação de abordagens e fortalecimento das ações preventivas e repressivas.

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Segundo a PM, a operação utiliza ferramentas de inteligência e tecnologia, incluindo monitoramento, análise de dados e informações estratégicas para definição das áreas prioritárias de atuação.

O objetivo é ampliar a capacidade de resposta das equipes em campo, aumentar a efetividade das intervenções policiais e reforçar a prevenção de ocorrências.

As ações incluem patrulhamento ostensivo, fiscalização e abordagens em pontos considerados estratégicos pelas forças de segurança.

Nesta edição, um dos pontos de mobilização será no bairro de Alagoinhas Velha, em Alagoinhas, onde equipes estarão concentradas em frente à igreja local a partir das 7h.