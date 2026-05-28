SORTE GRANDE!

Quina de R$ 9 milhões faz dois sortudos na Bahia; veja resultado

Bilhetes tiveram quatro acertos dos cinco números sorteados

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de maio de 2026 às 05:30

Quina Crédito: Shutterstock

Duas apostas da Bahia tiram a sorte grande e faturaram prêmio no concurso nº 7036 da Quina, da Caixa Econômica Federal. Os apostadores acertaram quatro dos cinco números sorteados e ganharam mais de R$ 26 mil na noite desta quarta-feira (27).



O primeiro bilhete foi registrado na Loteria Ponto dos Sonhos, na cidade de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

A segunda aposta foi registrada em Salvador, por meio dos canais eletrônicos da Caixa. Ambas são apostas simples, com o custo de R$ 3,00.

Cada um dos vencedores levou R$13.646,71, totalizando R$ 27.293,42 em prêmios para a Bahia.

Os números sorteados foram: 15-42-63-66-77.. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, desta quinta-feira (28), é de R$ 10,5 milhões.

Como jogar?

Para vencer, é preciso marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.