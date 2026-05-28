Quina de R$ 9 milhões faz dois sortudos na Bahia; veja resultado

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Elaine Sanoli
Publicado em 28 de maio de 2026 às 05:30
Duas apostas da Bahia tiram a sorte grande e faturaram prêmio no concurso nº 7036 da Quina, da Caixa Econômica Federal. Os apostadores acertaram quatro dos cinco números sorteados e ganharam mais de R$ 26 mil na noite desta quarta-feira (27).
O primeiro bilhete foi registrado na Loteria Ponto dos Sonhos, na cidade de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
A segunda aposta foi registrada em Salvador, por meio dos canais eletrônicos da Caixa. Ambas são apostas simples, com o custo de R$ 3,00.
Cada um dos vencedores levou R$13.646,71, totalizando R$ 27.293,42 em prêmios para a Bahia.
Os números sorteados foram: 15-42-63-66-77.. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, desta quinta-feira (28), é de R$ 10,5 milhões.
Para vencer, é preciso marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha. O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.