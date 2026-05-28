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Quina de R$ 9 milhões faz dois sortudos na Bahia; veja resultado

Bilhetes tiveram quatro acertos dos cinco números sorteados

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de maio de 2026 às 05:30

Quina
Quina Crédito: Shutterstock

Duas apostas da Bahia tiram a sorte grande e faturaram prêmio no concurso nº 7036 da Quina, da Caixa Econômica Federal. Os apostadores acertaram quatro dos cinco números sorteados e ganharam mais de R$ 26 mil na noite desta quarta-feira (27).

O primeiro bilhete foi registrado na Loteria Ponto dos Sonhos, na cidade de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. 

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

A segunda aposta foi registrada em Salvador, por meio dos canais eletrônicos da Caixa. Ambas são apostas simples, com o custo de R$ 3,00.

Cada um dos vencedores levou R$13.646,71, totalizando R$ 27.293,42 em prêmios para a Bahia.

Os números sorteados foram: 15-42-63-66-77.. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, desta quinta-feira (28), é de R$ 10,5 milhões.

Como jogar?

Para vencer, é preciso marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha. O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

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