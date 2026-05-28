SÃO JOÃO NA MESA

Quer comer pamonha? Receita leva apenas 4 ingredientes e preparo simples

Versão prática do prato típico brasileiro conquista quem busca economia e rapidez sem abrir mão do sabor

Mariana Rios

Publicado em 28 de maio de 2026 às 05:15

Quer comer pamonha? Crédito: Shutterstock

A tradicional pamonha pode ser preparada de forma simples, rápida e com poucos ingredientes. Uma receita que tem conquistado espaço entre os amantes da culinária junina leva apenas milho-verde ralado, açúcar, manteiga derretida e uma pitada de sal.

O preparo começa ralando as espigas de milho até formar uma massa cremosa. Em seguida, peneire (ou se preferir mais rústica, não precisa) e basta misturar o açúcar, a manteiga derretida e o sal. Depois disso, a mistura é colocada nos tradicionais copinhos feitos com a própria palha do milho, o que ajuda a manter o sabor característico da pamonha artesanal.

Quer comer pamonha? Receita leva apenas 4 ingredientes e preparo simples 1 de 6

Após serem fechados, os copinhos vão para o cozimento em água fervente até a massa ficar firme. O resultado é uma pamonha cremosa, saborosa e perfeita para acompanhar um café ou compor as celebrações das festas juninas.

Além da praticidade, a receita chama atenção por valorizar o sabor natural do milho, sem necessidade de ingredientes adicionais.