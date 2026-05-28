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Mariana Rios
Publicado em 28 de maio de 2026 às 05:15
A tradicional pamonha pode ser preparada de forma simples, rápida e com poucos ingredientes. Uma receita que tem conquistado espaço entre os amantes da culinária junina leva apenas milho-verde ralado, açúcar, manteiga derretida e uma pitada de sal.
O preparo começa ralando as espigas de milho até formar uma massa cremosa. Em seguida, peneire (ou se preferir mais rústica, não precisa) e basta misturar o açúcar, a manteiga derretida e o sal. Depois disso, a mistura é colocada nos tradicionais copinhos feitos com a própria palha do milho, o que ajuda a manter o sabor característico da pamonha artesanal.
Quer comer pamonha? Receita leva apenas 4 ingredientes e preparo simples
Após serem fechados, os copinhos vão para o cozimento em água fervente até a massa ficar firme. O resultado é uma pamonha cremosa, saborosa e perfeita para acompanhar um café ou compor as celebrações das festas juninas.
Além da praticidade, a receita chama atenção por valorizar o sabor natural do milho, sem necessidade de ingredientes adicionais.
Para 5 espigas de milho, use uma xícara de açúcar, 3 colheres de sopa de manteiga derretida e uma pitada de sal.