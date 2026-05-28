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Mototaxista é morto a tiros em Itapuã; policiamento é reforçado no bairro

Crime aconteceu na noite de quarta-feira (27), em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de maio de 2026 às 07:28

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

Um mototaxista foi morto a tiros na Rua Beira Rio, no bairro de Itapuã, em Salvador, na noite de quarta-feira (27). A vítima foi identificada como Diego Barbosa Miranda, de 39 anos.

Segundo a Polícia Civil da Bahia, os suspeitos do crime ainda não foram identificados. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), que apura a autoria, motivação e circunstâncias do homicídio.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia

Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
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Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Policiais militares do 32º Batalhão da Polícia Militar foram acionados para verificar a ocorrência e, ao chegarem ao local, os agentes confirmaram o crime.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estiveram na região e constataram o óbito da vítima. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realização da perícia e remoção do corpo.

Após o crime, a Polícia Militar informou que o policiamento foi reforçado em Itapuã com apoio de unidades especializadas e intensificação das rondas na região.

Tags:

Crime

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