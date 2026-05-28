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Salvador deve ter chuva e tempo abafado nesta quinta-feira (28); veja previsão

Capital baiana pode registrar pancadas de chuva ao longo do dia

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de maio de 2026 às 08:06

Salvador registra chuva nesta manhã
Salvador registra chuva nesta manhã Crédito: Reprodução / TV Bahia

A previsão do tempo indica chuva e céu com muitas nuvens em Salvador nesta quinta-feira (28). Segundo a Climatempo, a capital baiana deve registrar temperaturas entre 25°C e 27°C, com pancadas de chuva previstas para a tarde e a noite.

A previsão aponta acumulado de 9,8 mm de chuva e 80% de chance de precipitação ao longo do dia. A umidade do ar deve chegar a 93%, enquanto os ventos podem atingir 10 km/h.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
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Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

A infiltração marítima e os ventos úmidos vindos do oceano favorecem as chuvas em grande parte do litoral nordestino, incluindo Salvador e o sul da Bahia.

Também há previsão de chuva moderada a forte em áreas do litoral norte baiano. Apesar das instabilidades, o tempo segue abafado e com sensação de calor.

O índice UV permanece em nível extremo, exigindo atenção redobrada à exposição solar mesmo nos períodos de nebulosidade.

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Chuva Previsão do Tempo

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