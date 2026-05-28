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Salvador vai ganhar espaço com aquários marinhos e atividades ecológicas para famílias; veja detalhes

Inauguração ocorre em junho

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Esther Morais

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 28 de maio de 2026 às 08:57

Salvador vai ganhar espaço com aquários marinhos e atividades ecológicas para famílias
Salvador vai ganhar espaço com aquários marinhos e atividades ecológicas para famílias Crédito: Divulgação

Salvador vai ganhar um novo espaço voltado à educação ambiental e à preservação dos ecossistemas marinhos. O projeto Aqua Salvador será implantado no Parque das Dunas e promete reunir aquários marinhos, experiências imersivas e atividades ecológicas para crianças e famílias.

A previsão é que a primeira etapa do projeto seja inaugurada em 8 de junho.

Salvador vai ganhar espaço com aquários marinhos

Salvador vai ganhar espaço com aquários marinhos e atividades ecológicas para famílias por Divulgação
Salvador vai ganhar espaço com aquários marinhos e atividades ecológicas para famílias por Divulgação
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Salvador vai ganhar espaço com aquários marinhos e atividades ecológicas para famílias por Divulgação
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Salvador vai ganhar espaço com aquários marinhos e atividades ecológicas para famílias por Divulgação

O espaço contará com aquários marinhos temáticos, palestras educativas, oficinas, exposições, experiências guiadas e atividades sensoriais sobre oceanos, recifes de corais, manguezais, restingas e dunas.

Segundo a diretora institucional e jurídica do parque, Patrícia Medeiros, o objetivo é transformar a experiência ambiental em algo acessível e interativo.

“O projeto não foi pensado apenas como um espaço de visitação, mas como uma experiência viva de aprendizado e conexão ecológica”, afirmou em entrevista ao Alô Alô Bahia.

Antes de entrar nos aquários, os visitantes participarão de uma palestra educativa introdutória para compreender a importância dos oceanos e dos ecossistemas costeiros.

Inicialmente, o Aqua Salvador contará com corais exóticos cultivados em ambiente controlado, com foco em sustentabilidade, educação e preservação ambiental. A proposta futura é incluir espécies nativas após autorização dos órgãos ambientais.

Outro destaque do projeto será o uso predominante de luz natural nos ambientes dos animais. Segundo Patrícia Medeiros, cerca de 90% da iluminação será solar, buscando oferecer maior conforto ambiental às espécies.

“O grande diferencial do Aqua Salvador é unir educação ambiental imersiva, ciência aplicada, pesquisa e sensibilização ecológica em um único ambiente”, destacou.

O projeto também terá ações voltadas a escolas, universidades e comunidades, além de atividades infantis por meio do programa “Pequenos Guardiões do Mar”, destinado a crianças de 2 a 6 anos.

A iniciativa é desenvolvida pela UNIDUNAS, associação gestora do Parque das Dunas, em parceria com a instituição Coral Ostentação, liderada pela especialista Ana Carolina Pires.

Administrado pela UNIDUNAS, o Parque das Dunas possui cerca de 6 milhões de metros quadrados e está localizado Salvador, com sua sede na Praia do Flamengo. Trata-se de uma área de proteção integral e está inserido no PDDU da cidade como Parque de Proteção Integral, denominado como Parque Municipal Natural das Dunas de Salvador. O local é considerado o maior parque urbano de dunas, lagoas e restingas do Brasil.

Leia mais em Alõ Alô Bahia, parceiro do CORREIO. 

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Parque das Dunas

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