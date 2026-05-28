REDUÇÃO DO TRABALHO

Fim da escala 6x1: veja como votaram os deputados da Bahia

Proposta que reduz jornada de trabalho foi aprovada pela Câmara na quarta-feira (27)

Esther Morais

Publicado em 28 de maio de 2026 às 09:43

Proposta que reduz jornada de trabalho foi aprovada pela Câmara na quarta-feira (27) Crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou, em dois turnos, na noite de quarta-feira (27), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reduz a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas e estabelece dois dias de descanso remunerado, colocando fim à escala 6x1.

Ao todo, o texto foi aprovado com 472 votos favoráveis e 22 contrários no primeiro turno, além de 461 votos a favor e 19 contra no segundo turno. Agora, a proposta segue para análise do Senado Federal.

Fim da escala 6x1: quais deputados votaram a favor da PEC na Bahia? 1 de 35

Já entre os deputados da Bahia, todos os parlamentares presentes votaram a favor da PEC nos dois turnos. Apenas dois deputados ficaram ausentes no primeiro turno e três não participaram da votação em segundo turno.

Ficaram ausentes das votações os deputados Adolfo Viana (PSDB) e João Carlos Bacelar (PL). Já Jorge Solla (PT) votou a favor da proposta no primeiro turno, mas não participou da segunda votação.