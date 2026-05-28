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Fim da escala 6x1: veja como votaram os deputados da Bahia

Proposta que reduz jornada de trabalho foi aprovada pela Câmara na quarta-feira (27)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de maio de 2026 às 09:43

Proposta que reduz jornada de trabalho foi aprovada pela Câmara na quarta-feira (27)
Proposta que reduz jornada de trabalho foi aprovada pela Câmara na quarta-feira (27) Crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou, em dois turnos, na noite de quarta-feira (27), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reduz a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas e estabelece dois dias de descanso remunerado, colocando fim à escala 6x1. 

Ao todo, o texto foi aprovado com 472 votos favoráveis e 22 contrários no primeiro turno, além de 461 votos a favor e 19 contra no segundo turno. Agora, a proposta segue para análise do Senado Federal.

Fim da escala 6x1: quais deputados votaram a favor da PEC na Bahia?

Deputado federal Antonio Brito por Reprodução
Alice Portugal por Câmara dos Deputados
Afonso Florence por Divulgação
Bacelar 
Deputado federal Capitão Alden por Divulgação
Charles Fernandes por Câmara
Claudio Cajado (PP - BA) por Mário Agra/Câmara dos Deputados
Dal Barreto por Câmara
Daniel Almeida por Câmara
Daniel Almeida por Câmara
Diego Coronel por Câmara
Deputado federal Elmar Nascimento por Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Deputado federal Félix Mendonça Júnior por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Gabriel Nunes por Cãmara
Ivoneide Caetano por Divulgação
Repórter Jorge Araújo foi o vereador eleito com mais votos em Salvador em 2024 por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Joseildo Ramos (PT) por Divulgação
dEPU por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Deputado federal Leur Lomanto Júnior por Divulgação/Câmara dos Deputados
Deputada federal Lídice da Mata no plenário da Câmara por Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Ex-deputado federal Marcelo Nilo por Ana Albuquerque/Correio
Mário Negromonte Jr.  por Divulgação
Marcio Marinho por Cãmara
Neto Carletto por Cãmara
Pastor Sargento Isidório na Câmara de Deputados por Reprodução/ Câmara de Deputados
 Paulo Azi por Billy Boss / Câmara dos Deputados
Paulo Magalhães por Câmara
Raimundo Costa por Câmara
Ricardo Maia por Câmara
Roberta Roma por Divulgação
Rogéria Santos por Cãmara
Sergio Brito por Cãmara
Deputado Valmir Assunção (PT) por Wendel de Novais/CORREIO
Waldenor Pereira por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Zé Neto por Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
1 de 35
Deputado federal Antonio Brito por Reprodução

Já entre os deputados da Bahia, todos os parlamentares presentes votaram a favor da PEC nos dois turnos. Apenas dois deputados ficaram ausentes no primeiro turno e três não participaram da votação em segundo turno.

Ficaram ausentes das votações os deputados Adolfo Viana (PSDB) e João Carlos Bacelar (PL). Já Jorge Solla (PT) votou a favor da proposta no primeiro turno, mas não participou da segunda votação.

O texto aprovado prevê uma transição para a redução da jornada. Dois meses após a promulgação da futura emenda constitucional, os trabalhadores passarão a ter dois dias de descanso semanal remunerado e carga horária de 42 horas semanais. Após 14 meses, a jornada será reduzida para 40 horas semanais, sem redução salarial.

Tags:

Escala 6x1

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