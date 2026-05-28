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Shopping de Salvador terá produtos sem impostos nesta quinta (28); veja lojas

Campanha terá ações especiais, lojas participantes e venda de itens sem repasse de tributos ao consumidor

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de maio de 2026 às 09:56

Shopping Barra
Shopping Barra Crédito: Divulgação

O Shopping Barra, em Salvador, realizará nesta quinta-feira (28) mais uma edição do Dia Livre de Impostos (DLI), campanha que comercializa produtos sem o repasse da carga tributária aos consumidores. A iniciativa é promovida pela CDL Jovem em parceria com o centro de compras.

Durante a ação, o shopping contará com ativações especiais para conscientizar o público sobre os impactos dos impostos no consumo. Um minitrio elétrico vai circular pelos corredores ao lado do “Impostossauro”, mascote oficial da campanha, que também irá interagir com clientes e lojistas.

Shopping de Salvador terá produtos sem impostos nesta quinta (28); veja lojas

Tivoli por Divulgação
Lacoste por Divulgação
Multicoisas por Divulgação
Cia Marítima por Roberto Abreu/Divulgação
Loja Ortobom   por Reprodução
Drogasil  por Reprodução
Dinni por Mauro Akin Nassor/CORREIO
Chehade por Roberto Abreu/Divulgação
Mr Cat por Divulgação
Clooby do Livro por Divulgação
Henks por Divulgação
1 de 11
Tivoli por Divulgação

Além disso, equipes do DLI distribuirão panfletos informativos sobre a carga tributária brasileira e o impacto dos impostos nos preços dos produtos.

Segundo a organização, lojas de diferentes segmentos irão participar da campanha com produtos vendidos sem o repasse dos tributos. Todos os estabelecimentos participantes estarão identificados com material gráfico oficial do projeto.

“O Dia Livre de Impostos é uma ação de conscientização que busca aproximar o consumidor dessa discussão sobre a elevada carga tributária brasileira. É uma oportunidade de mostrar, na prática, o impacto dos impostos no consumo e na economia”, afirmou Alberto Filho, presidente da CDL Jovem.

Já a gerente de Marketing do Shopping Barra, Karina Brito, destacou que a campanha também funciona como um momento de engajamento dos lojistas e reflexão para os consumidores sobre o sistema tributário brasileiro.

Criado em 2003 pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem, o Dia Livre de Impostos acontece em mais de 1.200 cidades brasileiras.

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Desconto Shopping Barra

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